26 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 26 травня, віряни вшановують пам'ять святої Гликерії, а у світі відзначають День танцю Лінді-хоп. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 26 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святої Гликерії. А у народному календарі ця дата отримала таку назву: Лукера-комарниця.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 26 травня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Василь, Георгій, Єгор, Юхим, Ірина, Макар, Сергій, а також Юрій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1648 – 15-тисячна козацька армія Богдана Хмельницького розгромила 18-тисячну польську армію Миколая Потоцького в битві під Корсунем.

1924 – розпочалися регулярні польоти пасажирських літаків в Україні.

1938 – у місті Вольфсбург Адольф Гітлер особисто заклав перший камінь під новобудову першого заводу "Фольксваген".

1995 – урочисто знято кордони між Росією й Білоруссю.

2004 – в Києві біля адміністрації Державної прикордонної служби України відкрито пам'ятник "Захисникам кордонів Вітчизни всіх поколінь".

2014 – відбувся перший бій за Донецький аеропорт.

ХТО НАРОДИВСЯ 26 ТРАВНЯ

1053 – Володимир Мономах, Великий князь київський, Князь чернігівський і переяславський.

1478 – Климент VII, Папа Римський, останній Папа Римський епохи Відродження.

1602 – Філіп де Шампань, французький художник.

1650 – Джон Черчилль, герцог Мальборо, один із найвидатніших полководців Англії.

1667 – Абрахам де Муавр, французький математик.

1822 – Едмон де Гонкур, французький письменник, відомий разом з рідним братом Жулем де Гонкуром, як романіст, історик, художній критик та мемуарист. За заповітом Едмона де Гонкура в 1900-му році було засновано "Гонкурівську академію". А 1903 року була вручена перша Гонкурівська премія.

1826 – Річард Кристофер Керрінгтон, англійський астроном.

1901 – Борис Грабовський, радянський фізик, творець електронної системи передачі на відстань рухомого зображення.

1907 – Джон Вейн, американський актор.

1923 – Горст Тапперт, німецький актор.

1936 – Віталій Коротич, український письменник і публіцист, головний ексредактор "Огонька".

1957 – Бенюк Богдан Михайлович, український актор.

1964 – Ленні Кравіц, американський співак і рок-музикант, прадід якого був корінним киянином. Володар кількох "Ґреммі".

1969 — Анжеліка Варум, львів'янка, популярна співачка та акторка, дружина Леоніда Агутіна.

1977 – Лука Тоні, італійський футболіст.

1981 – Резван Рац, румунський футболіст.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо в цей день з’явилися комарі, то влітку буде багато ягід.

Великий комар – до доброго році.

Багато комарів – до дощу і хорошого вівсу.

Мало комарів – вівса і трави не буде.

Комарі в’ються – до теплих і сонячним дням.

Людина, що вбила комара, позбавиться від сорока гріхів.

Багато мошок – готуй кошики під гриби.

Часто ластівки та стрижі літають – до тепла.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сон з 25 на 26 травня не є небезпечним. Сновидіння, побачене вдень 26 травня, швидше за все, пусте. Проте не розповідайте нікому про те, що побачили.

На Лукеру сіяти нічого не можна, бо не зійде.

Ще 26 травня здавна заговорювали зуби, щоб вони ніколи не хворіли.

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