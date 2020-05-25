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26 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 26 травня, віряни вшановують пам'ять святої Гликерії, а у світі відзначають День танцю Лінді-хоп. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 26 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святої Гликерії. А у народному календарі ця дата отримала таку назву: Лукера-комарниця.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 26 травня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Василь, Георгій, Єгор, Юхим, Ірина, Макар, Сергій, а також Юрій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1648 – 15-тисячна козацька армія Богдана Хмельницького розгромила 18-тисячну польську армію Миколая Потоцького в битві під Корсунем.
- 1924 – розпочалися регулярні польоти пасажирських літаків в Україні.
- 1938 – у місті Вольфсбург Адольф Гітлер особисто заклав перший камінь під новобудову першого заводу "Фольксваген".
- 1995 – урочисто знято кордони між Росією й Білоруссю.
- 2004 – в Києві біля адміністрації Державної прикордонної служби України відкрито пам'ятник "Захисникам кордонів Вітчизни всіх поколінь".
- 2014 – відбувся перший бій за Донецький аеропорт.
ХТО НАРОДИВСЯ 26 ТРАВНЯ
- 1053 – Володимир Мономах, Великий князь київський, Князь чернігівський і переяславський.
- 1478 – Климент VII, Папа Римський, останній Папа Римський епохи Відродження.
- 1602 – Філіп де Шампань, французький художник.
- 1650 – Джон Черчилль, герцог Мальборо, один із найвидатніших полководців Англії.
- 1667 – Абрахам де Муавр, французький математик.
- 1822 – Едмон де Гонкур, французький письменник, відомий разом з рідним братом Жулем де Гонкуром, як романіст, історик, художній критик та мемуарист. За заповітом Едмона де Гонкура в 1900-му році було засновано "Гонкурівську академію". А 1903 року була вручена перша Гонкурівська премія.
- 1826 – Річард Кристофер Керрінгтон, англійський астроном.
- 1901 – Борис Грабовський, радянський фізик, творець електронної системи передачі на відстань рухомого зображення.
- 1907 – Джон Вейн, американський актор.
- 1923 – Горст Тапперт, німецький актор.
- 1936 – Віталій Коротич, український письменник і публіцист, головний ексредактор "Огонька".
- 1957 – Бенюк Богдан Михайлович, український актор.
- 1964 – Ленні Кравіц, американський співак і рок-музикант, прадід якого був корінним киянином. Володар кількох "Ґреммі".
- 1969 — Анжеліка Варум, львів'янка, популярна співачка та акторка, дружина Леоніда Агутіна.
- 1977 – Лука Тоні, італійський футболіст.
- 1981 – Резван Рац, румунський футболіст.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо в цей день з’явилися комарі, то влітку буде багато ягід.
- Великий комар – до доброго році.
- Багато комарів – до дощу і хорошого вівсу.
- Мало комарів – вівса і трави не буде.
- Комарі в’ються – до теплих і сонячним дням.
- Людина, що вбила комара, позбавиться від сорока гріхів.
- Багато мошок – готуй кошики під гриби.
- Часто ластівки та стрижі літають – до тепла.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сон з 25 на 26 травня не є небезпечним. Сновидіння, побачене вдень 26 травня, швидше за все, пусте. Проте не розповідайте нікому про те, що побачили.
- На Лукеру сіяти нічого не можна, бо не зійде.
- Ще 26 травня здавна заговорювали зуби, щоб вони ніколи не хворіли.
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