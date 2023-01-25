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26 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 26 січня, у світі відзначають Міжнародний день митника, а віряни вшановують пам'ять Єрміла. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 26 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 26 січня, віряни вшановують пам'ять святих Єрміла і Стратоніка.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 26 січня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Максим, Єрмил, Юхим, Пахом, Яків, Никодим, Єлизар, Никифор та Панас. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день митника
- День працівника контрольно-ревізійної служби України
- 1244 — у хроніках вперше з'явилася назва міста Берлін
- 1500 — перші європейці прибули в Бразилію
- 1564 — у битві на Улі під час Лівонської війни литовці зірвали наступ Московського царства
- 1582 — в селі Киверова Гора, поблизу Запольського Яма (, між Росією і Річчю Посполитою підписаний Ям-Запольській мирний договір, тобто перемир'я строком на 10 років. Це був один із дипломатичних актів, що завершили Лівонську війну 1558–1583 років
- 1699 — укладений Карловицький мир, яким завершилась 17-річна війна Священного Союзу Австрії, Речі Посполитої та Венеційської республіки проти Османської імперії
- 1788 — Перший флот кинув якір у затоці Порт-Джексон, у той час як капітан Філіп підняв британський прапор та заснував перше європейське поселення в Австралії, а саме Сідней
- 1802 — створена бібліотека Конгресу США
- 1808 — в Австралії відбувся так званий "ромовий заколот"
- 1875 — американець Джордж Грін запатентував першу бормашину, яка працювала від електричних батарей
- 1886 — німецький конструктор Карл Бенц отримав патент на триколісний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння
- 1893 — Бенц збудував чотириколісний автомобіль, який став основою для створення багатьох вдалих гоночних машин
- 1905 — у Південній Африці виявлено найбільший у світі алмаз "Куллінан" вагою 3106 каратів.
- 1918 — більшовицькі війська на чолі з Михайлом Муравьовим після штурму окупували Київ
- 1919 — махновці уклали договір про спільні дії з більшовиками
- 1923 — у Харкові створена літературна спілка "Гарт"
- 1926 — шотландський винахідник Джон Берд показав першу у світі працюючу телесистему
- 1930 — Індійський національний конгрес прийняв Декларацію незалежності Індії (Purna Swaraj)
- 1931 — з в'язниці звільнено Магатму Ґанді
- 1934 — підписано пакт Гітлера-Пілсудського між Німеччиною та Польщею
- 1939 — війська генерала Франко взяли Барселону
- 1945 — радянські війська зайняли польське місто Освенцим і звільнили вцілілих в'язнів концтабору
- 1949 — компанія "Американ Ейрлайнз" першою у світі ввела попередження по гучномовцях про правила безпеки пасажирів
- 1950 — набула чинності Конституція Індії
- 1956 — в Італії стартували Сьомі зимові Олімпійські ігри
- 1962 — у США запущено космічну станцію "Рейнджер 3", яка мала доставити на Місяць наукове обладнання, але запуск закінчився невдало
- 1965 — гінді стає офіційною мовою Індії
- 1983 — випущена програма електронних таблиць Lotus 1-2-3
- 1990 — білоруську мову проголошено єдиною державною мовою Білоруської РСР
- 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Японією
- 1993 — створено Конгрес українських націоналістів
- 2000 — в Аргентині археологи знайшли останки найбільшого в історії нашої планети динозавра
- 2001 — у Чорному морі затонув український теплохід "Пам'ять Меркурія", на борту якого було 54 особи, з яких 12 осіб загинули, 8 зникли безвісти
- 2001 — унаслідок землетрусу в Гуджараті (Індія) загинуло понад 20 тисяч людей.
- 2003 — Вейхенмаєр Ерік, американець, став першою сліпою людиною, яка підкорила всі найвищі гірські піки на всіх сімох континентах
ХТО НАРОДИВСЯ 26 СІЧНЯ
- 1670 — Якоб ван Шуппен, австрійський бароковий художник голландського походження
- 1714 — Жан-Батист Пігаль, французький скульптор
- 1715 — Гельвецій, французький літератор і філософ-матеріаліст
- 1763 — Карл XIV Юхан Бернадот, французький військовий, король Швеції та Норвегії
- 1777 — Василь Ломиковський, український історик, етнограф та перекладач
- 1804 — Ежен Сю, французький письменник
- 1897 — Іван Кулик, український поет та громадський діяч
- 1921 — Юрій Озеров, радянський кінорежисер
- 1918 — Філіп Хосе Фармер, американський письменник-фантаст
- 1921 — Моріта Акіо, японський бізнесмен, засновник компанії Sony
- 1925 — Пол Ньюман (Леонард), американський кіноактор, лавреат премії Оскар
- 1928 — Роже Вадим, французький кінорежисер
- 1944 — Анджела Девіс, американський громадський діяч
- 1950 — Володимир Білецький, український вчений в галузі гірництва, доктор технічних наук
- 1955 — Гелен Едді Ван, американський рок-музикант, співак, лавреат "Гремі"
- 1958 — Еллен Дедженерес, американська акторка, комедіантка та телеведуча
- 1963 — Жозе Моурінью, португальський футбольний тренер.
- 1979 — Максим Калиниченко, український футболіст
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо дуже шумить ліс, то незабаром прийде відлига
- Якщо коти довго та багато сплять, то варто готуватись до морозів
- Якщо чимало птахів літає низько над землею, то до негоди
- Якщо навколо Місяця яскравий серпанок, то очікуються опади
- Якщо на вулиці чутно звуки синиць, то весна буде ранньою
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись та лаятись
- Не можна брати та давати у борг
- Не можна займатись важкою фізичною працею
- Не можна виходити на вулицю до світанку
- Не можна ігнорувати безлад
- Не можна вишивати та шити
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