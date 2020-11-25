26 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 26 листопада, у світі відзначають Всесвітній день інформації, а віряни вшановують пам'ять Іоанна Златоуста. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 26 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять Іоанна Златоуста. Це святий, прославлений у лику святителів, учителів і чудотворців, один із засновників Константинопольського патріархату, патріарх Константинопольський, блискучий оратор, адвокат і релігійний полеміст.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 26 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Антон (Антонін), Герман, Іван, Манефа, Никифор, Кіндрат, Леон, Леонард, а також Сильвестр.. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день інформації

1890 – У місті Боржомі (Грузія) почався промисловий розлив однойменної мінеральної води.

1901 – У Львові студенти виступили з вимогою створення українського університету.

1917 – У Києві на засіданні Генерального секретаріату затверджено статут "вільного козацтва", ухвалено створити комісію з охорони краю при Генеральному секретаріатові внутрішніх справ і демобілізаційний комітет.

1939 – СРСР порушив пакт про ненапад з Фінляндією, що спричинило початок т. зв. Зимової війни

1966 – У Бретані (Франція) президент Шарль де Голль урочисто відкрив першу у світі припливну електростанцію.

1968 – Сесія Генеральної Асамблеї ООН схвалила Конвенцію про незастосування терміну давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства.

1970 – Рекордна злива в Баро, Гваделупа (38.10 мм за 1 хвилину)

1976 – Католицька церква відмовилась від того, щоб католицизм вважався державною релігією Італії.

1977 – У Львові відкрито пам'ятник першодрукареві Івану Федорову (скульптори В. Н. Борисенко, В. М. Подольський).

1988 – Відбувся старт пілотованого космічного апарату "Союз ТМ-7" з міжнародним екіпажем (Олександр Волков, Сергій Крикальов, Жан-Лу Кретьєн).

2004 – Збори господарського активу Донецької області прийняли резолюцію про запропонування трудовим колективам провести збори і мітинги з метою обговорення питання оголошення референдуму про автономію Донецької області.

2004 – "Ігнорування прав і свобод українського народу, сприяння фальсифікації виборів Президента України у 2004 році і зрада академічних цінностей" – за таким вердиктом Вчена рада Львівського Національного університету ім. Івана Франка позбавила на той час дійсного Президента України Л. Д. Кучму звання почесного доктора.

2005 – Установлено День пам'яті жертв Голодомору 1932–33 років (остання субота листопада).

ХТО НАРОДИВСЯ 26 ЛИСТОПАДА

1607 – Джон Гарвард, англійський місіонер, на честь якого названо Гарвардський університет.

1806 – Пилип Морачевський (псевдонім – Хвилимон Галузенко), український громадський діяч, поет, перекладач.

1810 – Вільям Джордж Армстронг, британський інженер, конструктор гармат, промисловець.

1844 – Олександр Боровиковський, український фольклорист, спеціаліст з цивільного права і процесу.

1858 – Іван Загорський, український актор. Працював у театральних трупах М. Кропивницького, П. Саксаганського, М. Садовського, І. Карпенка-Карого.

1876 – Віктор Курманович, військовий діяч, генерал-четар УГА, у квітні 1945 заарештований радянськими спецслужбами у Відні.

1877 – Матвій Донцов, український живописець.

1882 – Григорій Шерстюк, український мовознавець, педагог, журналіст, засновник першого українського педагогічного видавництва "Український учитель" та першого українського педагогічного журналу "Світло".

1883 – Міхай Бабич, угорський письменник і перекладач. Романи ("Каліф-лелека", "Сини смерті"), літературознавчі праці.

1886 – М. М. Годлін, український ґрунтознавець

1888 – Н. І. Махно, анархо-комуніст, серце анархістського руху в 1917–1921 років, керівник повстанських загонів. Неперевершений тактик ведення партизанської війни.

1888 – Іван Разенков, російський фізіолог, академік АН СРСР. Лауреат Державної премії СРСР (1947).

1894 – Норберт Вінер, відомий американський математик, засновник кібернетики.

1898 – Карл Ціглер, німецький хімік-органік, лауреат Нобелівської премії з хімії (1963 р. разом з Дж. Натта).

1899 – Лідія Могилянська, українська поетеса.

1903 – Олексій Панкратьєв, український кінооператор. Зняв стрічки: "Тарас Трясило", "Шкурник", "Хліб", "Штурм землі", "Фата моргана", "Богдан Хмельницький", "Олександр Пархоменко", "Подвиг розвідника", "Шельменко-денщик" та ін.

1909 – Ежен Йонеско, румунський і французький письменник, драматург.

1910 – Богдан Рудницький, український вчений, мовознавець, громадський діяч.

1918 – Іван Кільберг, український диригент, заслужений діяч мистецтв УРСР. У 1954–82 рр. — головний диригент Одеського театру музичної комедії.

1928 – Надія Батуріна, українська радянська акторка, народної артистки України.

1934 – Юрій Литвин, поет, письменник, публіцист, член Української Гельсінкської групи.

1934 – Людмила Швецова (Лисенко), українська радянська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка.

1939 – Тіна Тернер, американська рок-співачка та акторка. Лауреат "Гремі" (1985).

1948 – Галина Прозуменщикова-Степанова, українська радянська плавчиха, олімпійська чемпіонка.

1951 – Ілона Сталлер, італійська порнозірка та член національного парламенту, відоміша під псевдо Чіччоліна.

1955 – Хуан-Карлос "Карло" Коцюмбас, уродженець Буенос-Айреса, перший вокаліст і ударник гурту "Супер Вуйки" (1975–81).

1963 – Дмитро Табачник, український політичний та державний діяч, історик.

1963 – Андрій Шкіль, український політичний діяч, народний депутат України.

1965 – Сергій Квіт, доктор філологічних наук, професор, міністр освіти України

1975 – Олег Косяк, український гімнаст, бронзовий призер Олімпійських ігор.

1976 – Майя Кемпбелл (Maia Campbell), популярна американська акторка.

1976 – Джо Ніколс (Joe Nichols), американський співак кантрі.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

На Златоуста було заведено ліпити пельмені. Чим більше наліпити й з’їсти – тим успішнішим буде наступний рік.

Якщо вітер затихає тільки до вечора, то чекай потепління найближчими днями.

Коли зірки на небі мерехтять яскраво – буде снігова та вітряна погода.

Шум лісу – до нещастя.

Снігова буря вдень – вночі буде мороз.

Дерева вкрилися інеєм – наступний рік буде урожайний.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не гоже цього дня бути скупим, аби не зустріти Новий рік у злиднях;

Наші предки вірили, що цього дня не можна байдикувати, тож не лежіть цілий день на дивані;

Не варто нині вирушати в подорож. Вважається, що вона не принесе бажаних емоцій;

Не гоже нині сваритися та ображатися. Майте стримання!

Читайте також: Місячний календар стрижок на грудень 2020: дні, коли стригти волосся