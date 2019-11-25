26 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 26 листопада, віряни вшановують пам'ять Іоанна Златоуста. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 26 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Іоанна Златоуста – архієпископа Константинопольського, народженого близько 347 року в Антіохії в сім'ї чиновника. Іоанн з ранніх років вивчав Святе Письмо, навчався у кращих риторів і філософів.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 26 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Герман, Іван, Никифор, Кіндрат, Леон, Леонард, Сильвестр. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День братства в США

День Івана Златоуста

1890 – У місті Боржомі (Грузія) почався промисловий розлив однойменної мінеральної води.

(Грузія) почався промисловий розлив однойменної мінеральної води. 1901 – У Львові студенти виступили з вимогою створення українського університету.

1917 – У Києві на засіданні Генерального секретаріату затверджено статут "вільного козацтва", ухвалено створити комісію з охорони краю при Генеральному секретаріатові внутрішніх справ і демобілізаційний комітет.

1939 – СРСР порушив пакт про ненапад з Фінляндією, що спричинило початок так званої Зимової війни.

1966 – У Бретані (Франція) президент Шарль де Голль урочисто відкрив першу у світі припливну електростанцію.

1968 – Сесія Генеральної Асамблеї ООН схвалила Конвенцію про незастосування терміну давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства.

1970 – Рекордна злива в Баро, Гваделупа (38.10 мм за 1 хвилину).

1976 – Католицька церква відмовилась від того, щоб католицизм вважався державною релігією Італії.

1977 – У Львові відкрито пам'ятник першодрукареві Івану Федорову.

1988 – Відбувся старт пілотованого космічного апарату "Союз ТМ-7" з міжнародним екіпажем.

2004 – "Ігнорування прав і свобод українського народу, сприяння фальсифікації виборів Президента України у 2004 році і зрада академічних цінностей" – за таким вердиктом Вчена рада Львівського Національного університету ім. Івана Франка позбавила на той час дійсного Президента України Л. Д. Кучму звання почесного доктора.

2005 – Установлено День пам'яті жертв Голодомору 1932–33 років (остання субота листопада).

ХТО НАРОДИВСЯ 26 ЛИСТОПАДА

1607 – Джон Гарвард, англійський місіонер, на честь якого названо Гарвардський університет.

1806 – Пилип Морачевський, український громадський діяч, поет, перекладач.

1810 – Вільям Джордж Армстронг, британський інженер, конструктор гармат, промисловець.

1844 – Олександр Боровиковський, український фольклорист, спеціаліст з цивільного права і процесу.

1858 – Іван Загорський, український актор. Працював у театральних трупах М. Кропивницького, П. Саксаганського, М. Садовського, І. Карпенка-Карого.

1877 – Матвій Донцов, український живописець.

1882 – Григорій Шерстюк, український мовознавець, педагог, журналіст, засновник першого українського педагогічного видавництва "Український учитель" та першого українського педагогічного журналу "Світло".

1883 – Міхай Бабич, угорський письменник і перекладач. Романи ("Каліф-лелека", "Сини смерті"), літературознавчі праці.

1888 – Нестор Махно , анархо-комуніст, серце анархістського руху в 1917-1921 років, керівник повстанських загонів. Неперевершений тактик ведення партизанської війни.

, анархо-комуніст, серце анархістського руху в 1917-1921 років, керівник повстанських загонів. Неперевершений тактик ведення партизанської війни. 1894 – Норберт Вінер, відомий американський математик, засновник кібернетики.

1898 – Карл Ціглер, німецький хімік-органік, лауреат Нобелівської премії з хімії.

1899 – Лідія Могилянська, українська поетеса.

1903 – Олексій Панкратьєв, український кінооператор. Зняв стрічки: Тарас Трясило, Шкурник, Хліб, Штурм землі, Фата моргана, Богдан Хмельницький, Олександр Пархоменко, Подвиг розвідника, Шельменко-денщик та ін.

1909 – Ежен Йонеско, румунський і французький письменник, драматург.

1910 – Богдан Рудницький, український вчений, мовознавець, громадський діяч.

1918 – Іван Кільберг, український диригент, заслужений діяч мистецтв УРСР. Головний диригент Одеського театру музичної комедії.

1928 – Надія Батуріна, українська радянська акторка, народної артистки України.

1934 – Юрій Литвин, поет, письменник, публіцист, член Української Гельсінкської групи.

1934 – Людмила Швецова (Лисенко), українська радянська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка.

1939 – Тіна Тернер, американська рок-співачка та акторка. Лауреат "Гремі".

1948 – Галина Прозуменщикова-Степанова, українська радянська плавчиха, олімпійська чемпіонка.

1951 – Ілона Сталлер, італійська порнозірка та член національного парламенту, відоміша під псевдо Чіччоліна.

1955 – Хуан-Карлос "Карло" Коцюмбас, уродженець Буенос-Айреса, перший вокаліст і ударник гурту "Супер Вуйки".

1963 – Дмитро Табачник, український політичний та державний діяч, історик.

1963 – Андрій Шкіль, український політичний діяч, народний депутат України.

1965 – Сергій Квіт, доктор філологічних наук, професор, міністр освіти України.

1975 – Олег Косяк, український гімнаст, бронзовий призер Олімпійських ігор.

1976 – Майя Кемпбелл, популярна американська акторка.

1976 – Джо Ніколс, американський співак кантрі.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо йде дощ або негода, то в наступному році буде багатий урожай.

У печі вугілля яскраво тліє – буде негода.

Вдень поривчастий вітер, який до вечора затихає – очікується потепління.

Чумацький шлях добре видно – до холоднечі.

Якщо зірки яскраво виблискують на небі, то чекай снігопаду і похолодання.

Чути як ліс шумить – погода зіпсується.

Днем снігопад – до вечора мороз.

Дерева інеєм вкрилися – до хорошого врожаю.

Будь-які опади в цей день обіцяють наступ врожайного року.

Побачили, що зайці з лісу біжать? Готуйтеся до похолодання.

Сніг падає великими пластівцями – до невеликого морозу.

Ворони каркають – до відлиги.

Людям, чиї імена починаються на букву "І", в цей день посміхнеться удача.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

На Златоуста не можна лаятися, інакше Бог молитов не почує.

У цей день було заведено лікувати дітей з порушенням мовлення. Вважалося, що час особливо вдалий. Тому діток возили по знахарів і цілителів. Не проґавте таку можливість.

Існує думка, що на Златоуста рослини, дерева і чагарники перестають рости, природа завмирає в очікуванні зими. Найчастіше в цей день варто мороз. Тож ні в якому разі не можна варварськи ставитися до природи.

Читайте також: Вихідні на новорічні свята 2020: скільки вихідних буде на Новий рік і Різдво