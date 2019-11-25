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26 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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26 листопада – вівторок

Сьогодні, 26 листопада, віряни вшановують пам'ять Іоанна Златоуста. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 26 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Іоанна Златоуста – архієпископа Константинопольського, народженого близько 347 року в Антіохії в сім'ї чиновника. Іоанн з ранніх років вивчав Святе Письмо, навчався у кращих риторів і філософів.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 26 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Герман, Іван, Никифор, Кіндрат, Леон, Леонард, Сильвестр. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День братства в США
  • День Івана Златоуста
  • 1890 – У місті Боржомі (Грузія) почався промисловий розлив однойменної мінеральної води.
  • 1901 – У Львові студенти виступили з вимогою створення українського університету.
  • 1917 – У Києві на засіданні Генерального секретаріату затверджено статут "вільного козацтва", ухвалено створити комісію з охорони краю при Генеральному секретаріатові внутрішніх справ і демобілізаційний комітет.
  • 1939 – СРСР порушив пакт про ненапад з Фінляндією, що спричинило початок так званої Зимової війни.
  • 1966 – У Бретані (Франція) президент Шарль де Голль урочисто відкрив першу у світі припливну електростанцію.
  • 1968 – Сесія Генеральної Асамблеї ООН схвалила Конвенцію про незастосування терміну давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства.
  • 1970 – Рекордна злива в Баро, Гваделупа (38.10 мм за 1 хвилину).
  • 1976 – Католицька церква відмовилась від того, щоб католицизм вважався державною релігією Італії.
  • 1977 – У Львові відкрито пам'ятник першодрукареві Івану Федорову.
  • 1988 – Відбувся старт пілотованого космічного апарату "Союз ТМ-7" з міжнародним екіпажем.
  • 2004 – "Ігнорування прав і свобод українського народу, сприяння фальсифікації виборів Президента України у 2004 році і зрада академічних цінностей" – за таким вердиктом Вчена рада Львівського Національного університету ім. Івана Франка позбавила на той час дійсного Президента України Л. Д. Кучму звання почесного доктора.
  • 2005 – Установлено День пам'яті жертв Голодомору 1932–33 років (остання субота листопада).
26 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 368580

ХТО НАРОДИВСЯ 26 ЛИСТОПАДА

  • 1607 – Джон Гарвард, англійський місіонер, на честь якого названо Гарвардський університет.
  • 1806 – Пилип Морачевський, український громадський діяч, поет, перекладач.
  • 1810 – Вільям Джордж Армстронг, британський інженер, конструктор гармат, промисловець.
  • 1844 – Олександр Боровиковський, український фольклорист, спеціаліст з цивільного права і процесу.
  • 1858 – Іван Загорський, український актор. Працював у театральних трупах М. Кропивницького, П. Саксаганського, М. Садовського, І. Карпенка-Карого.
  • 1877 – Матвій Донцов, український живописець.
  • 1882 – Григорій Шерстюк, український мовознавець, педагог, журналіст, засновник першого українського педагогічного видавництва "Український учитель" та першого українського педагогічного журналу "Світло".
  • 1883 – Міхай Бабич, угорський письменник і перекладач. Романи ("Каліф-лелека", "Сини смерті"), літературознавчі праці.
  • 1888 – Нестор Махно, анархо-комуніст, серце анархістського руху в 1917-1921 років, керівник повстанських загонів. Неперевершений тактик ведення партизанської війни.
  • 1894 – Норберт Вінер, відомий американський математик, засновник кібернетики.
  • 1898 – Карл Ціглер, німецький хімік-органік, лауреат Нобелівської премії з хімії.
  • 1899 – Лідія Могилянська, українська поетеса.
  • 1903 – Олексій Панкратьєв, український кінооператор. Зняв стрічки: Тарас Трясило, Шкурник, Хліб, Штурм землі, Фата моргана, Богдан Хмельницький, Олександр Пархоменко, Подвиг розвідника, Шельменко-денщик та ін.
  • 1909 – Ежен Йонеско, румунський і французький письменник, драматург.
  • 1910 – Богдан Рудницький, український вчений, мовознавець, громадський діяч.
  • 1918 – Іван Кільберг, український диригент, заслужений діяч мистецтв УРСР. Головний диригент Одеського театру музичної комедії.
  • 1928 – Надія Батуріна, українська радянська акторка, народної артистки України.
  • 1934 – Юрій Литвин, поет, письменник, публіцист, член Української Гельсінкської групи.
  • 1934 – Людмила Швецова (Лисенко), українська радянська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка.
  • 1939 – Тіна Тернер, американська рок-співачка та акторка. Лауреат "Гремі".
  • 1948 – Галина Прозуменщикова-Степанова, українська радянська плавчиха, олімпійська чемпіонка.
  • 1951 – Ілона Сталлер, італійська порнозірка та член національного парламенту, відоміша під псевдо Чіччоліна.
  • 1955 – Хуан-Карлос "Карло" Коцюмбас, уродженець Буенос-Айреса, перший вокаліст і ударник гурту "Супер Вуйки".
  • 1963 – Дмитро Табачник, український політичний та державний діяч, історик.
  • 1963 – Андрій Шкіль, український політичний діяч, народний депутат України.
  • 1965 – Сергій Квіт, доктор філологічних наук, професор, міністр освіти України.
  • 1975 – Олег Косяк, український гімнаст, бронзовий призер Олімпійських ігор.
  • 1976 – Майя Кемпбелл, популярна американська акторка.
  • 1976 – Джо Ніколс, американський співак кантрі.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо йде дощ або негода, то в наступному році буде багатий урожай.
  • У печі вугілля яскраво тліє – буде негода.
  • Вдень поривчастий вітер, який до вечора затихає – очікується потепління.
  • Чумацький шлях добре видно – до холоднечі.
  • Якщо зірки яскраво виблискують на небі, то чекай снігопаду і похолодання.
  • Чути як ліс шумить – погода зіпсується.
  • Днем снігопад – до вечора мороз.
  • Дерева інеєм вкрилися – до хорошого врожаю.
  • Будь-які опади в цей день обіцяють наступ врожайного року.
  • Побачили, що зайці з лісу біжать? Готуйтеся до похолодання.
  • Сніг падає великими пластівцями – до невеликого морозу.
  • Ворони каркають – до відлиги.
  • Людям, чиї імена починаються на букву "І", в цей день посміхнеться удача.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • На Златоуста не можна лаятися, інакше Бог молитов не почує.
  • У цей день було заведено лікувати дітей з порушенням мовлення. Вважалося, що час особливо вдалий. Тому діток возили по знахарів і цілителів. Не проґавте таку можливість.
  • Існує думка, що на Златоуста рослини, дерева і чагарники перестають рости, природа завмирає в очікуванні зими. Найчастіше в цей день варто мороз. Тож ні в якому разі не можна варварськи ставитися до природи.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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