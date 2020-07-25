26 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 26 липня, віряни святкують Собор архангела Гавриїла, а у світі відзначають День парашутиста. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 26 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні святкують Собор архангела Гавриїла. Це свято відзначається ще двічі на рік – 8 квітня (Гавриїл Благовіст) і 21 листопада (Собор Архістратига Михаїла).

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 26 липня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Степан, Гавриїл, Юліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День парашутиста

1708 – біля Білої Церкви був страчений український полковник Василь Кочубей.

1722 – англійські колонії оприлюднили декларацію, в якій оголошувалася війна індіанцям.

1858 – перший єврей (Барон Ротшильд) став членом англійського парламенту.

1887 – вийшов перший підручник міжнародної мови есперанто (російською мовою).

1914 – підготовка до Першої світової війні: Австро-Угорщина оголосила загальну мобілізацію і почала стягувати війська до кордону з Російською імперією.

1965 – Мальдівські острови проголошують незалежність і відділяються від Великобританії.

1974 – Франція провела ядерні випробування на атолі Муруроа.

1956 – Президент Єгипту Гамаль Абдель Насер націоналізував Суецький канал.

ХТО НАРОДИВСЯ 26 ЛИПНЯ

1842 – англійський економіст, лідер неокласичного напряму в економічній науці, Альфред Маршалл.

1856 – другий (після Шекспіра) за популярністю драматург в англійському театрі Джордж Бернард Шоу.

1875 – швейцарський психіатр, засновник аналітичної психології, Карл Густав Юнг.

1894 – англійський письменник, автор роману-антиутопії "О дивний новий світ" Олдос Хакслі.

1928 – великий американський кінорежисер Стенлі Кубрик.

1943 – вокаліст групи The Rolling Stones Мік Джаггер.

1959 – американський кіноактор, володар 2-х Оскарів Кевін Спейсі.

1964 – американська актриса Сандра Баллок.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо погода суха, то осінь буде теплою, а якщо дощова, то в снопах хліб проросте.

Граки в зграї зібралися – скоро осінь настане.

Сильний дощ йде – до неврожаю.

Темні хмари на небі свідчать про зміну погоди. Якщо до цього було сонячно і сухо, то скоро будуть опади.

Бджоли з ранку на луг вирушили – знак, що весь день погода буде сонячною.

Якщо жито достигло, то можна вирушати в ліс і збирати підберезники.

Якщо під час дощу качки крякають, то скоро розпогодиться.

Багато жита в полях – урожай малини буде хорошим.

Якщо під час гроз дме західний чи північно-західний вітер, то скоро дощ закінчиться.

Риба хвостом б'є – на гарну погоду.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

За звичаєм, перший сніп не можна жати нікому, окрім старшої жінки в сім'ї.

Якщо у цей день грім та блискавки, то залишайтеся вдома.

Не можна збирати врожай на полі, якщо йде дощ.

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