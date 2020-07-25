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26 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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26 липня – неділя

Сьогодні, 26 липня, віряни святкують Собор архангела Гавриїла, а у світі відзначають День парашутиста. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 26 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні святкують Собор архангела Гавриїла. Це свято відзначається ще двічі на рік – 8 квітня (Гавриїл Благовіст) і 21 листопада (Собор Архістратига Михаїла).

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 26 липня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Степан, Гавриїл, Юліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

26 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 400381

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День парашутиста
  • 1708 – біля Білої Церкви був страчений український полковник Василь Кочубей.
  • 1722 – англійські колонії оприлюднили декларацію, в якій оголошувалася війна індіанцям.
  • 1858 – перший єврей (Барон Ротшильд) став членом англійського парламенту.
  • 1887 – вийшов перший підручник міжнародної мови есперанто (російською мовою).
  • 1914 – підготовка до Першої світової війні: Австро-Угорщина оголосила загальну мобілізацію і почала стягувати війська до кордону з Російською імперією.
  • 1965 – Мальдівські острови проголошують незалежність і відділяються від Великобританії.
  • 1974 – Франція провела ядерні випробування на атолі Муруроа.
  • 1956 – Президент Єгипту Гамаль Абдель Насер націоналізував Суецький канал.
26 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 417252

ХТО НАРОДИВСЯ 26 ЛИПНЯ

  • 1842 – англійський економіст, лідер неокласичного напряму в економічній науці, Альфред Маршалл.
  • 1856 – другий (після Шекспіра) за популярністю драматург в англійському театрі Джордж Бернард Шоу.
  • 1875 – швейцарський психіатр, засновник аналітичної психології, Карл Густав Юнг.
  • 1894 – англійський письменник, автор роману-антиутопії "О дивний новий світ" Олдос Хакслі.
  • 1928 – великий американський кінорежисер Стенлі Кубрик.
  • 1943 – вокаліст групи The Rolling Stones Мік Джаггер.
  • 1959 – американський кіноактор, володар 2-х Оскарів Кевін Спейсі.
  • 1964 – американська актриса Сандра Баллок.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо погода суха, то осінь буде теплою, а якщо дощова, то в снопах хліб проросте.
  • Граки в зграї зібралися – скоро осінь настане.
  • Сильний дощ йде – до неврожаю.
  • Темні хмари на небі свідчать про зміну погоди. Якщо до цього було сонячно і сухо, то скоро будуть опади.
  • Бджоли з ранку на луг вирушили – знак, що весь день погода буде сонячною.
  • Якщо жито достигло, то можна вирушати в ліс і збирати підберезники.
  • Якщо під час дощу качки крякають, то скоро розпогодиться.
  • Багато жита в полях – урожай малини буде хорошим.
  • Якщо під час гроз дме західний чи північно-західний вітер, то скоро дощ закінчиться.
  • Риба хвостом б'є – на гарну погоду.
26 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 417251

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • За звичаєм, перший сніп не можна жати нікому, окрім старшої жінки в сім'ї.
  • Якщо у цей день грім та блискавки, то залишайтеся вдома.
  • Не можна збирати врожай на полі, якщо йде дощ.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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