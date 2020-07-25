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26 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 26 липня, віряни святкують Собор архангела Гавриїла, а у світі відзначають День парашутиста. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 26 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні святкують Собор архангела Гавриїла. Це свято відзначається ще двічі на рік – 8 квітня (Гавриїл Благовіст) і 21 листопада (Собор Архістратига Михаїла).
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 26 липня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Степан, Гавриїл, Юліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День парашутиста
- 1708 – біля Білої Церкви був страчений український полковник Василь Кочубей.
- 1722 – англійські колонії оприлюднили декларацію, в якій оголошувалася війна індіанцям.
- 1858 – перший єврей (Барон Ротшильд) став членом англійського парламенту.
- 1887 – вийшов перший підручник міжнародної мови есперанто (російською мовою).
- 1914 – підготовка до Першої світової війні: Австро-Угорщина оголосила загальну мобілізацію і почала стягувати війська до кордону з Російською імперією.
- 1965 – Мальдівські острови проголошують незалежність і відділяються від Великобританії.
- 1974 – Франція провела ядерні випробування на атолі Муруроа.
- 1956 – Президент Єгипту Гамаль Абдель Насер націоналізував Суецький канал.
ХТО НАРОДИВСЯ 26 ЛИПНЯ
- 1842 – англійський економіст, лідер неокласичного напряму в економічній науці, Альфред Маршалл.
- 1856 – другий (після Шекспіра) за популярністю драматург в англійському театрі Джордж Бернард Шоу.
- 1875 – швейцарський психіатр, засновник аналітичної психології, Карл Густав Юнг.
- 1894 – англійський письменник, автор роману-антиутопії "О дивний новий світ" Олдос Хакслі.
- 1928 – великий американський кінорежисер Стенлі Кубрик.
- 1943 – вокаліст групи The Rolling Stones Мік Джаггер.
- 1959 – американський кіноактор, володар 2-х Оскарів Кевін Спейсі.
- 1964 – американська актриса Сандра Баллок.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо погода суха, то осінь буде теплою, а якщо дощова, то в снопах хліб проросте.
- Граки в зграї зібралися – скоро осінь настане.
- Сильний дощ йде – до неврожаю.
- Темні хмари на небі свідчать про зміну погоди. Якщо до цього було сонячно і сухо, то скоро будуть опади.
- Бджоли з ранку на луг вирушили – знак, що весь день погода буде сонячною.
- Якщо жито достигло, то можна вирушати в ліс і збирати підберезники.
- Якщо під час дощу качки крякають, то скоро розпогодиться.
- Багато жита в полях – урожай малини буде хорошим.
- Якщо під час гроз дме західний чи північно-західний вітер, то скоро дощ закінчиться.
- Риба хвостом б'є – на гарну погоду.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- За звичаєм, перший сніп не можна жати нікому, окрім старшої жінки в сім'ї.
- Якщо у цей день грім та блискавки, то залишайтеся вдома.
- Не можна збирати врожай на полі, якщо йде дощ.
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