26 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 26 квітня, у світі відзначають Міжнародний день пам'яті про чорнобильську катастрофу та Міжнародний день інтелектуальної власності. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 26 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 26 квітня, віряни відзначають Великий понеділок (Початок страсного тижня).

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 26 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Артем, Артемон, Премислав, Фомаїда, Хома, Клета, Марія, Марцеліна, Морена, Мажена. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день пам'яті про чорнобильську катастрофу.

Всесвітній день інтелектуальної власності.

День пам'яті жертв радіаційних аварій та катастроф.

1921 — в Лондоні на вулицях з'явився перший поліцейський патруль на мотоциклі.

1923 — принц Йоркський Альберт одружився з Єлизаветою Боус-Лайон.

1933 — в Німеччині створено Гестапо (таємну державну поліцію), сформовану на основі політичного і розвідувальних відділів прусської поліції.

1936 — в радянській міліції введені військові звання.

1939 — уряд Великої Британії прийняв закон про обов'язкову військову службу.

1942 — Адольфа Гітлера проголосили "верховним суддею Райху", тож він отримав право видавати закони самостійно.

1945 — Україна увійшла до складу ООН як член-засновник.

1961 — розірвані радянсько-албанські економічні відносини.

1962 — космічний зонд NASA "Ranger 4" розбився об поверхню Місяця.

1965 — указом Президії ВР СРСР 9 травня (День Перемоги) оголошений неробочим днем.

1965 — у Києві вперше вийшла в етер радіостанція "Промінь".

1985 — у Варшаві вищі партійні і державні діячі країн Варшавського договору підписали угоду про продовження терміну його дії на 20 років.

1986 — о 1 год. 23 хв. за київським часом сталася найбільша техногенна аварія в історії людства — вибухнув четвертий реактор Чорнобильської АЕС і сумарна радіація ізотопів, викинутих в повітря, склала 50 мільйонів кюрі, що в 30-40 разів більше, ніж при вибуху бомби в Хіросімі в 1945 році.

1994 — американські вчені з Національної лабораторії ім. Фермі надали свідчення того, що ними був відкритий останній, шостий кварк, полювання на котрого тривало 20 років.

1999 — Комп'ютерний вірус "Чорнобиль" ушкодив, за різними оцінками, до півмільйона комп'ютерів по всьому світі.

2000 — президент України Леонід Кучма заявив, що Чорнобильська АЕС буде закрита до кінця 2000 року.

2001 — ВОІВ встановила Всесвітній день інтелектуальної власності.

ХТО НАРОДИВСЯ 26 КВІТНЯ

1900 — Чарльз Френсіс Ріхтер, американський фізик і сейсмолог, розробив шкалу для оцінки сили землетрусів.

1908 — Ширлі Гріффіт, американський блюзовий музикант

1915 — Джонні Шайнс, американський блюзовий музикант.

1932 — Майкл Сміт, канадський біохімік англійського походження, лауреат Нобелівської премії з хімії 1993, яку він розділив з Кері Маллісом.

1932 — Франсіс Ле, французький композитор, автор музики до фільмів.

1933 — Арно Аллан Пензіас, американський фізик-експериментатор, радіофізик і астроном. Лауреат (Нобелівська премія за 1978 рік.

1940 — Джорджо Мородер, італійський композитор, один із "батьків" музики диско.

1943 — Петер Цумтор, швейцарський архітектор, лауреат Прітцкерівської премії 2009 року.

1961 — Олександр Заваров, український футболіст і тренер, радник віцепрем'єра України з питань Євро-2012.

1980 — Джордана Брюстер, американська актриса.

1985 — Джон Ізнер, американський тенісист, учасник і переможець найдовшого матчу в історії тенісу.

1985 — Артем Федецький, український футболіст, захисник збірної України та ФК "Дніпро" (м. Дніпро).

Артем Федецький

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо заспівали на водоймах жаби, пора братися за овес.

Якщо дуб розпустився, літо буде теплим.

Якщо розпустилися в полях дзвіночки, скоро настануть погожі дні.

Почули, що голосно зозуля співає, значить, весна остаточно вступає в свої права, і морозів більше не буде.

Вночі на небі багато зірок буде, чекай хороший урожай.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не дозволяється пити воду з-під крана.

Всі далекі поїздки потрібно перенести на інший день.

Не варто в цей понеділок одягатися в чорне.

Читайте також: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку