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26 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 26 грудня, у світі святкують День подарунків, а західні християни відзначають День святого Стефана. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 26 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні віряни відзначають День святого Стефана.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 26 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Еварест, Костянтин, Констанцій, Євтимій/Юхим, Аза, Анастасія, Аріс, Аркадій, Арсеній, Гаврило, Євген, Євстрат/Євстратій, Лукія, Мардарій, Никодим, Орест, Елеонора. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День подарунків.
- 1918 — проголошено відновлення УНР і сформовано уряд держави — Раду Народних Міністрів УНР.
- 1919 — уряд УНР відкликав українську місію з Паризької мирної конференції.
- 1931 — У Токіо засновано автомобільну компанію Dat Jidosha Seizo, перейменовану наступного року в "Nissan". Першою продукцією компанії були автомобілі і вантажівки, що випускались під торговою маркою Datsun.
- 1935 — На Гавайських островах зроблена спроба зупинити виверження вулкану авіабомбардуванням.
- 1946 — У Лас-Вегасі відкрився готель "Фламінго", побудований знаменитим гангстером Багсі Сігелом. З цього дня почалося перетворення Лас-Вегаса на світову столицю грального бізнесу.
- 1991 — Рада Республік Верховної Ради СРСР провела своє останнє засідання і прийняла декларацію, якою констатувала факт припинення існування Радянського Союзу.
- 2004 — найбільш смертоносний землетрус у сучасній історії. Стався в Індійському океані, на північ від острова Суматра.
- 2004 — В Україні проведено переголосування другого туру 26 грудня 2004, на якому перемогу здобув Віктор Ющенко.
ХТО НАРОДИВСЯ 26 ГРУДНЯ
- 1883 — Моріс Утрілло, французький художник, поет.
- 1891 — Генрі Міллер, американський письменник.
- 1898 — Євген Плужник, український поет, драматург, перекладач, один з найвизначніших представників Розстріляного Відродження.
- 1917 — Юрій Асєєв, київський архітектор, реставратор, мистецтвознавець, педагог; Заслужений архітектор України, почесний член Академії архітектури України, дійсний член ICOMOS.
- 1937 — Алла Бабенко, українська акторка, режисер Національного академічного драмтеатру ім. М.Заньковецької у Львові, народна артистка України.
- 1953 — Тоомас Гендрік Ільвес, президент Естонії.
- 1959 — Кодзі Морімото, японський аніматор, один із перших режисерів аніме в Японії.
- 1962 — Джеймс Коттак, американський барабанщик, музикант гурту Scorpions.
- 1975 — Марсело Ріос, чилійський тенісист, який був першою ракеткою світу навесні 1998 року. Єдиний спортсмен, який домігся цього титулу, не вигравши жодного з турнірів серії "Великого шолома".
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Сороки сідають на сніг – до тепла.
- Вовки виють під житлом – до морозу.
- Сонце сідає в велику хмару – вночі можливий буран.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не можна залишати біля входу віник.
- Не варто впрягати в сани білого коня, щоб біди не накликати.
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