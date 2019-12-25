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26 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 26 грудня, віряни вшановують пам'ять святих мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста. А також у всьому світі відзначають День подарунків! До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 26 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни вшановують пам'ять святих мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста. Усі вони постраждали за Христа у Вірменії в часи правління римського імператора Діоклетіана.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 26 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Аркадій, Арсеній, Євгеній, Орест, Анастасія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День подарунків
- Свято доброго шефа
- 1776 – Під Трентоном війська Джорджа Вашингтона одержали перемогу над англійцями, яка стала переломною в боротьбі північноамериканських колоній за незалежність.
- 1783 – Француз Себастьян Ленорман уперше в Європі продемонстрував псевдопарашут.
- 1805 – У Пресбурзі (нині Братислава) Франція і Австрія підписали мирний договір, що завершив війну третьої антифранцузької коаліції.
- 1870 — Завершилось будівництво 13-кілометрового тунелю Фрежюс — першого залізничного тунелю під Альпами, який з'єднав Італію та Францію.
- 1898 – П'єр і Марія Кюрі відкрили радіоактивний елемент радій
- 1908 – Перемігши нокаутом канадця Томмі Бернса у 14 раунді бою, який відбувся в австралійському місті Сідней, Джек Джонсон став першим афроамериканцем, що здобув титул чемпіона світу з боксу у надважкій категорії.
- 1918 – було проголошено відновлення УНР і сформовано уряд держави – Раду Народних Міністрів УНР.
- 1931 – У Токіо засновано автомобільну компанію Dat Jidosha Seizo, перейменовану наступного року в "Nissan". Першою продукцією компанії були автомобілі і вантажівки, що випускались під торговою маркою Datsun.
- 1935 – На Гавайських островах зроблена спроба зупинити виверження вулкану авіабомбардуванням.
- 1946 – У Лас-Вегасі відкрився готель "Фламінго", побудований знаменитим гангстером Багсі Сігелом. З цього дня почалося перетворення Лас-Вегаса на світову столицю грального бізнесу.
- 1963 – Фірма грамзапису "Capitol Records" випустила перший у США сингл групи The Beatles "I Want to Hold Your Hand/I Saw Her Standing There", який 1 лютого наступного року вийшов на перше місце в американському хіт-параді, почалося "британське вторгнення" бітломанії в США.
- 1991 – Національним банком України зареєстрований Експобанк, як комерційний банк (реєстраційний № 75).
- 2004 – найбільш смертоносний землетрус у сучасній історії. Стався в Індійському океані, на північ від острова Суматра.
- 2004 – В Україні проведено Переголосування другого туру 26 грудня 2004, на якому перемогу здобув Віктор Ющенко
ХТО НАРОДИВСЯ 26 ГРУДНЯ
- 1194 – Фрідріх II, імператор Священної Римської імперії з 1220 року
- 1664 – Йоганн Мельхіор Дінлінгер, німецький ювелір епохи бароко.
- 1666 – Франческо Кабіянка, венеційський скульптор доби пізнього бароко.
- 1698 – Філіппо Делла Валле, італійський скульптор.
- 1716 – Томас Грей, англійський поет.
- 1791 – Чарльз Беббідж, британський математик, винахідник першої обчислювальної машини.
- 1883 – Моріс Утрілло, французький художник, поет.
- 1891 – Генрі Міллер, американський письменник.
- 1898 – Євген Плужник, український поет, драматург, перекладач, один з найвизначніших представників Розстріляного Відродження.
- 1917 – Юрій Асєєв, київський архітектор, реставратор, мистецтвознавець, педагог; Заслужений архітектор України, почесний член Академії архітектури України, дійсний член ICOMOS.
- 1937 – Алла Григорівна Бабенко, українська акторка, режисер Національного академічного драмтеатру ім. М.Заньковецької у Львові, народна артистка України
- 1953 – Томас Гендрік Ільвес, президент Естонії
- 1959 – Кодзі Морімото, японський аніматор, один із перших режисерів аніме в Японії.
- 1962 – Джеймс Коттак, американський барабанщик, музикант гурту Scorpions,
- 1971 – Джаред Лето, соліст гурту 30 seconds to Mars,
- 1975 – Марсело Ріос, чилійський тенісист, який був першою ракеткою світу навесні 1998 року. Єдиний спортсмен, який домігся цього титулу, не вигравши жодного з турнірів серії "Великого шолома".
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо ясного дня з'являється лапатий та голкастий іній – чекай різкого похолодання і хуртовини.
- Яка погода 26 грудня, таким і січень буде.
- Якщо 26 грудня дуже сонячно, то в наступні дні погода буде морозною і ясною.
- Якщо сороки по снігу скачуть, значить, незабаром варто чекати потепління.
- Зірки яскраві 26 грудня – чекай морозу.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Наші предки вірили, що у цей день не можна лаятися, адже на голову може впасти відьма.
- Також не слід залишати на порозі віник, аби його не вкрала нечиста сила.
- Не можна запрягати в сани білого коня, аби додому не привезти небіжчика.
- Не слід у цей день бажати комусь зла, аби бажане не прилетіло вам.
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