25 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 25 жовтня, віряни відзначають день Єрусалимської ікони Божої Матері. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 25 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 25 жовтня відзначають день Єрусалимської ікони Божої Матері, яка, за переказами, написана святим євангелістом Лукою в 15-й рік після Вознесіння Господа в Гефсиманії. У 463 році образ було перенесено до Константинополя. За заступництвом Єрусалимської ікони Пресвятої Богородиці візантійські війська відбили напад скіфів. У 988 році ікона була принесена в Корсунь і подарована святому рівноапостольному князю Володимиру. Коли новгородці прийняли християнство, то святий Володимир надіслав їм цей образ. Іван Грозний в 1571 році переніс ікону до Московського Успенського собору. Під час навали Наполеона в 1812 році оригінал зник і наразі замінений вірним списком.

Єрусалимська ікона Божої Матері

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 25 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Кузьма, Федот, Тарас, Макар. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1889 – завершено будівництво сучасного символу Парижа, Ейфелевої вежі

1920 – "сухий закон" прийнятий в чотирьох канадських провінціях

1971 – ООН виключає зі свого складу Тайвань

1900 – Британська імперія поповнилася анексованою південноафриканською землею Трансвааль

1983 – під приводом захисту американських громадян в Гренаді збройні сили США проводять операцію "Urgent Fury" і скидають лівий уряд

1990 – закон про свободу віросповідання був прийнятий в СРСР

2001 – корпорація Microsoft презентує світовій спільноті свою найпопулярнішу наразі операційну систему Windows XP

Ейфелева вежа

ХТО НАРОДИВСЯ 25 жовтня

1811 – засновник сучасної вищої алгебри, видатний французький математик Еваріст Галуа

1825 – відомий австрійський композитор, король вальсу Йоганн Штраус

1881 – основоположник нової течії в живописі (кубізм), скульптор і графік Пабло Пікассо

1955 – гітарист відомої німецької хард-рок групи "Scorpions" Маттіас Ябс

1984 – американська поп-співачка і композитор, Кеті Перрі

Пабло Пікассо

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Зорі з синім відтінком і сильно мерехтять – до снігу

Якщо ясне небо і багато зірок – збирай влітку горох

Коли далекі предмети здаються близькими, що буває при прозорому повітрі, може піти дощ або сніг

Зорі

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не варто сваритися і голосно сміятися

Не рекомендують також дивитися на зорі

Не можна прати, білити, вибивати перини

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