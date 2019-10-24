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Серіал Великі Вуйки Хелловін

25 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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25 жовтня - п'ятниця - фото 1
25 жовтня - п'ятниця

Сьогодні, 25 жовтня, віряни відзначають день Єрусалимської ікони Божої Матері. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 25 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 25 жовтня відзначають день Єрусалимської ікони Божої Матері, яка, за переказами, написана святим євангелістом Лукою в 15-й рік після Вознесіння Господа в Гефсиманії. У 463 році образ було перенесено до Константинополя. За заступництвом Єрусалимської ікони Пресвятої Богородиці візантійські війська відбили напад скіфів. У 988 році ікона була принесена в Корсунь і подарована святому рівноапостольному князю Володимиру. Коли новгородці прийняли християнство, то святий Володимир надіслав їм цей образ. Іван Грозний в 1571 році переніс ікону до Московського Успенського собору. Під час навали Наполеона в 1812 році оригінал зник і наразі замінений вірним списком.

Єрусалимська ікона Божої Матері - фото 363620
Єрусалимська ікона Божої Матері

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 25 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Кузьма, Федот, Тарас, Макар. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

25 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1889 – завершено будівництво сучасного символу Парижа, Ейфелевої вежі
  • 1920 – "сухий закон" прийнятий в чотирьох канадських провінціях
  • 1971 – ООН виключає зі свого складу Тайвань
  • 1900 – Британська імперія поповнилася анексованою південноафриканською землею Трансвааль
  • 1983 – під приводом захисту американських громадян в Гренаді збройні сили США проводять операцію "Urgent Fury" і скидають лівий уряд
  • 1990 – закон про свободу віросповідання був прийнятий в СРСР
  • 2001 – корпорація Microsoft презентує світовій спільноті свою найпопулярнішу наразі операційну систему Windows XP
Ейфелева вежа - фото 363621
Ейфелева вежа

ХТО НАРОДИВСЯ 25 жовтня

  • 1811 – засновник сучасної вищої алгебри, видатний французький математик Еваріст Галуа
  • 1825 – відомий австрійський композитор, король вальсу Йоганн Штраус
  • 1881 – основоположник нової течії в живописі (кубізм), скульптор і графік Пабло Пікассо
  • 1955 – гітарист відомої німецької хард-рок групи "Scorpions" Маттіас Ябс
  • 1984 – американська поп-співачка і композитор, Кеті Перрі
Пабло Пікассо - фото 363622
Пабло Пікассо

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Зорі з синім відтінком і сильно мерехтять – до снігу
  • Якщо ясне небо і багато зірок – збирай влітку горох
  • Коли далекі предмети здаються близькими, що буває при прозорому повітрі, може піти дощ або сніг
Зорі - фото 363623
Зорі

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день не варто сваритися і голосно сміятися
  • Не рекомендують також дивитися на зорі
  • Не можна прати, білити, вибивати перини

Читайте також: Місячний календар стрижок на жовтень 2019: дні, коли стригти волосся

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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