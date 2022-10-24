Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Війна Українська музика

25 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 307
25 жовтня – вівторок - фото 1
25 жовтня – вівторок

Сьогодні, 25 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день макаронів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 25 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 25 жовтня вшановують пам'ять святих мучеників Прова, Тараха та Андроника. Вони у 304 році постраждали за Христа в місті Тарсі Киликийском.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 25 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Кузьма, Федот, Тарас, Макар. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

25 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 427725

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1889 – завершено будівництво сучасного символу Парижа, Ейфелевої вежі
  • 1920 – "сухий закон" прийнятий в чотирьох канадських провінціях
  • 1971 – ООН виключає зі свого складу Тайвань
  • 1900 – Британська імперія поповнилася анексованою південноафриканською землею Трансвааль
  • 1983 – під приводом захисту американських громадян в Гренаді збройні сили США проводять операцію "Urgent Fury" і скидають лівий уряд
  • 1990 – закон про свободу віросповідання був прийнятий в СРСР
  • 2001 – корпорація Microsoft презентує світовій спільноті свою найпопулярнішу наразі операційну систему Windows XP
25 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 514742

ХТО НАРОДИВСЯ 25 ЖОВТНЯ

  • 1811 – засновник сучасної вищої алгебри, видатний французький математик Еваріст Галуа
  • 1825 – відомий австрійський композитор, король вальсу Йоганн Штраус
  • 1881 – основоположник нової течії в живописі (кубізм), скульптор і графік Пабло Пікассо
  • 1955 – гітарист відомої німецької хард-рок групи "Scorpions" Маттіас Ябс
  • 1984 – американська попспівачка і композитор, Кеті Перрі
25 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 431512

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Північний вітер – до похолодання, південний – до потепління.
  • Якщо вітер постійно міняє свій напрямок, то похмура погода триватиме ще довго.
  • Грім гримить – до безсніжної, теплої та короткої зими.
  • Місяць в колах – до посушливого літа.
  • Якщо перелітні птахи низько до землі летять, зима буде рання і сувора.
  • Багато ялинових шишок – до хорошого урожаю ярих
  • Місяць почервонів – до вітру.
  • Кури нахохлились і пір'я підняли – до морозу.
  • Хмари низько пливуть – до похолодання.
  • Миші нори на південну сторону риють – до суворої зими.
25 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 431513

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день не варто сваритися і голосно сміятися.
  • Не рекомендують також споглядати довго на зорі.
  • Не можна прати, білити, вибивати перини – виконувати важку домашню роботу.

Читайте також: Церковний календар на листопад 2022 року: православний і греко-католицький

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
пропозиції партнерів
Новини