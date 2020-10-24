25 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 25 жовтня, у світі відзначають День автомобіліста, а віряни вшановують пам'ять святих мучеників Прова, Тараха та Андроника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 25 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 25 жовтня вшановують пам'ять святих мучеників Прова, Тараха та Андроника. Вони у 304 році постраждали за Христа в місті Тарсі Киликийском.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 25 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Кузьма, Федот, Тарас, Макар. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День автомобіліста

1889 – завершено будівництво сучасного символу Парижа, Ейфелевої вежі

1920 – "сухий закон" прийнятий в чотирьох канадських провінціях

1971 – ООН виключає зі свого складу Тайвань

1900 – Британська імперія поповнилася анексованою південноафриканською землею Трансвааль

1983 – під приводом захисту американських громадян в Гренаді збройні сили США проводять операцію "Urgent Fury" і скидають лівий уряд

1990 – закон про свободу віросповідання був прийнятий в СРСР

2001 – корпорація Microsoft презентує світовій спільноті свою найпопулярнішу наразі операційну систему Windows XP

ХТО НАРОДИВСЯ 25 ЖОВТНЯ

1811 – засновник сучасної вищої алгебри, видатний французький математик Еваріст Галуа

1825 – відомий австрійський композитор, король вальсу Йоганн Штраус

1881 – основоположник нової течії в живописі (кубізм), скульптор і графік Пабло Пікассо

1955 – гітарист відомої німецької хард-рок групи "Scorpions" Маттіас Ябс

1984 – американська попспівачка і композитор, Кеті Перрі

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Північний вітер – до похолодання, південний – до потепління.

Якщо вітер постійно міняє свій напрямок, то похмура погода триватиме ще довго.

Грім гримить – до безсніжної, теплої та короткої зими.

Місяць в колах – до посушливого літа.

Якщо перелітні птахи низько до землі летять, зима буде рання і сувора.

Багато ялинових шишок – до хорошого урожаю ярих

Місяць почервонів – до вітру.

Кури нахохлились і пір'я підняли – до морозу.

Хмари низько пливуть – до похолодання.

Миші нори на південну сторону риють – до суворої зими.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не варто сваритися і голосно сміятися.

Не рекомендують також споглядати довго на зорі.

Не можна прати, білити, вибивати перини – виконувати важку домашню роботу.

Читайте також: Вихідні у жовтні 2020: коли й скільки буде вихідних на День захисника України