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25 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 25 жовтня, у світі відзначають День автомобіліста, а віряни вшановують пам'ять святих мучеників Прова, Тараха та Андроника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 25 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церкві 25 жовтня вшановують пам'ять святих мучеників Прова, Тараха та Андроника. Вони у 304 році постраждали за Христа в місті Тарсі Киликийском.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 25 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Кузьма, Федот, Тарас, Макар. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День автомобіліста
- 1889 – завершено будівництво сучасного символу Парижа, Ейфелевої вежі
- 1920 – "сухий закон" прийнятий в чотирьох канадських провінціях
- 1971 – ООН виключає зі свого складу Тайвань
- 1900 – Британська імперія поповнилася анексованою південноафриканською землею Трансвааль
- 1983 – під приводом захисту американських громадян в Гренаді збройні сили США проводять операцію "Urgent Fury" і скидають лівий уряд
- 1990 – закон про свободу віросповідання був прийнятий в СРСР
- 2001 – корпорація Microsoft презентує світовій спільноті свою найпопулярнішу наразі операційну систему Windows XP
ХТО НАРОДИВСЯ 25 ЖОВТНЯ
- 1811 – засновник сучасної вищої алгебри, видатний французький математик Еваріст Галуа
- 1825 – відомий австрійський композитор, король вальсу Йоганн Штраус
- 1881 – основоположник нової течії в живописі (кубізм), скульптор і графік Пабло Пікассо
- 1955 – гітарист відомої німецької хард-рок групи "Scorpions" Маттіас Ябс
- 1984 – американська попспівачка і композитор, Кеті Перрі
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Північний вітер – до похолодання, південний – до потепління.
- Якщо вітер постійно міняє свій напрямок, то похмура погода триватиме ще довго.
- Грім гримить – до безсніжної, теплої та короткої зими.
- Місяць в колах – до посушливого літа.
- Якщо перелітні птахи низько до землі летять, зима буде рання і сувора.
- Багато ялинових шишок – до хорошого урожаю ярих
- Місяць почервонів – до вітру.
- Кури нахохлились і пір'я підняли – до морозу.
- Хмари низько пливуть – до похолодання.
- Миші нори на південну сторону риють – до суворої зими.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не варто сваритися і голосно сміятися.
- Не рекомендують також споглядати довго на зорі.
- Не можна прати, білити, вибивати перини – виконувати важку домашню роботу.
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