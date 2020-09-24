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25 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 25 вересня, віряни вшановують день Артамона-Змійовика. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 25 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
Сьогодні, 25 вересня, за народним календарем Артамона-Змійовика. Вважалося, що в цей день змії ховаються на зиму. Тому люди не ходили в ліс, щоб не зустріти гадюк, які повзли до своїх нір. Цей день вважався важливим для мисливців, які востаннє 25 вересня в цьому році могли зловити якусь здобич.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 25 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Семен (Симеон) і Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- У США національний день коміксів
- 1396 – зіткнення християнського і мусульманського світів в битві при Нікополі
- 1493 – друга подорож до Америки Христофора Колумба
- 1789 – прийняття 12 поправок до конституції США, відомих нині як "Білль про права"
- 1789 - взяття Хаджибея (сьогоднішня Одеса) генералом Хосе де Рібасом
- 1818 - проведена перша в світі операція по переливанню крові від людини до людини англійським лікарем Джеймсом Бланделом
- 1914 – перша битва загону Українських Січових Стрільців
- 1915 – в Європу проникає американський долар у вигляді позики Англії і Франції
- 1992 – відкриття важливої європейської водної артерії каналу Рейн-Майн-Дунай, який з'єднав Чорне та Північне моря
ХТО НАРОДИВСЯ 25 ВЕРЕСНЯ
- 1644 – данський астроном, який першим виміряв швидкість світла Оле Ремер
- 1866 – один з основоположників генетики, американець Томас Морган
- 1897 – американський письменник, автор поем, оповідань і романів, лауреат Нобелівської премії Вільям Фолкнер
- 1906 – композитор XX століття Дмитро Шостакович
- 1932 – герой України, український оперний співак і громадський діяч Анатолій Борисович Солов'яненко
- 1935 – геніальний кардіохірург, фахівець з анатомії серця Георгій Фальковський
- 1944 – "ікона Голлівуду", відомий режисер, актор і продюсер, володар Оскарів Майкл Дуглас
- 1960 – найкращий футболіст Європи 1986 року Ігор Бєланов
- 1968 – американський кіноактор, співак в стилі реп Вілл Сміт
- 1969 – британська актриса Кетрін Зета-Джонс
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- На дубі багато жолудів – до теплої зими
- Багато жовтого листя на Артамона – буде рання осінь
- Дощ іде – до довгої зими
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сьогодні ходити в ліс
- Не можна завдавати шкоди зміям
- Не варто також в цей день зістригати волосся і нігті
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