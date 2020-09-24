25 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 25 вересня, віряни вшановують день Артамона-Змійовика. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 25 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Сьогодні, 25 вересня, за народним календарем Артамона-Змійовика. Вважалося, що в цей день змії ховаються на зиму. Тому люди не ходили в ліс, щоб не зустріти гадюк, які повзли до своїх нір. Цей день вважався важливим для мисливців, які востаннє 25 вересня в цьому році могли зловити якусь здобич.

День Артамона-Змійовика

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 25 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Семен (Симеон) і Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

У США національний день коміксів

1396 – зіткнення християнського і мусульманського світів в битві при Нікополі

1493 – друга подорож до Америки Христофора Колумба

1789 – прийняття 12 поправок до конституції США, відомих нині як "Білль про права"

1789 - взяття Хаджибея (сьогоднішня Одеса) генералом Хосе де Рібасом

1818 - проведена перша в світі операція по переливанню крові від людини до людини англійським лікарем Джеймсом Бланделом

1914 – перша битва загону Українських Січових Стрільців

1915 – в Європу проникає американський долар у вигляді позики Англії і Франції

1992 – відкриття важливої ​​європейської водної артерії каналу Рейн-Майн-Дунай, який з'єднав Чорне та Північне моря

Христофор Колумб

ХТО НАРОДИВСЯ 25 ВЕРЕСНЯ

1644 – данський астроном, який першим виміряв швидкість світла Оле Ремер

1866 – один з основоположників генетики, американець Томас Морган

1897 – американський письменник, автор поем, оповідань і романів, лауреат Нобелівської премії Вільям Фолкнер

1906 – композитор XX століття Дмитро Шостакович

1932 – герой України, український оперний співак і громадський діяч Анатолій Борисович Солов'яненко

1935 – геніальний кардіохірург, фахівець з анатомії серця Георгій Фальковський

1944 – "ікона Голлівуду", відомий режисер, актор і продюсер, володар Оскарів Майкл Дуглас

1960 – найкращий футболіст Європи 1986 року Ігор Бєланов

1968 – американський кіноактор, співак в стилі реп Вілл Сміт

– 1969 – британська актриса Кетрін Зета-Джонс

Вілл Сміт

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

На дубі багато жолудів – до теплої зими

Багато жовтого листя на Артамона – буде рання осінь

Дощ іде – до довгої зими

Жолуді

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сьогодні ходити в ліс

Не можна завдавати шкоди зміям

Не варто також в цей день зістригати волосся і нігті

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