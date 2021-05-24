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25 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 25 травня, у світі відзначають День філолога, а віряни вшановують пам'ять Єпіфанія Кіпрського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 25 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 25 травня віряни вшановують пам'ять Єпіфанія Кіпрського. Він був одним з ранніх отців Церкви та брав активну участь під час боротьби з єрессю аріанства. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Єпіфанів день (на честь святителя Єпіфанія) та Горобинівка (тому що до цього дня зазвичай зацвітає горобина).
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 25 травня, іменини відзначають власники таких імен: Панкратій, Борислав, Денис, Григорій, Іванна, Лев, Магдалена, Маріус, Зиновій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День філолога
- Всесвітній день щитоподібної залози
- 1709 — за наказом Петра I зруйновано Запорізьку (Чортомлицьку) Січ.
- 1771 — у м. Петербурзі видано урядовий указ про дозвіл тисячі козаків оселитися поблизу Азова.
- 1810 — у Буенос-Айресі відбулася Травнева революція, з якої розпочався процес утворення держави Аргентина.
- 1926 — вбивство Симона Петлюри.
- 1996 — в Єні чеський легкоатлет Ян Желєзни встановив нині чинний світовий рекорд у метанні списа — 98 м 48 см.
- 1996 — у м. Кошице словак Ю. Барбаріч протягнув на собі 327-тонний поїзд на рекордну відстань — 8,2 метра.
- 1996 — у Києві відновлено пам'ятник княгині Ользі, зруйнований у 1919 році.
- 1997 — шрі-ланкієць А. Джоакім встановив світовий рекорд, простоявши на одній нозі 76 годин 40 хвилин.
- 1999 — боксер-важковаговик Майк Тайсон вийшов на свободу з в'язниці, відсидівши 3 місяці за напад на двох водіїв.
- 2001 — у Сан-Франциско (США) з'явився новий вид палива для автомобілів — фруктовий бензин.
- 2014 — в Україні обрано Президента України Петра Порошенка.
ХТО НАРОДИВСЯ 25 ТРАВНЯ
- 1889 — Ігор Сікорський, український і американський авіаконструктор.
- 1899 — Борис Арцибашев, американський художник, дизайнер та ілюстратор українського походження. Син письменника Михайла Арцибашева.
- 1913 — Дональд Маклін, британський дипломат, радянський розвідник, організатор радянської шпигунської мережі на Заході.
- 1926 — Майлз Девіс, американський джазовий музикант.
- 1948 — Клаус Майне, німецький музикант.
- 1954 — Володимир Плоскін, радянський футболіст, рекордсмен з матчів, проведених за одеський «Чорноморець» (473).
- 1963 — Майк Маєрс, канадський актор.
- 1976 — Кілліан Мерфі, ірландський актор театру і кіно.
- 1981 — Роланд Алюконіс, литовський хокеїст.
- 1984 — Костас Мартакіс, грецький співак.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Ясна ранкова зоря – до жаркого, пожежного літа.
- Якщо ранок теплий і сонячний, літо буде посушливе.
- Добре цвіте горобина – до урожаю льону.
- На ставках з'явилося листя білої лілії – заморозків більше не буде.
- В повітрі розноситься аромат акації – до сонячного дня.
- Багато хрущів – до посушливого літа.
- Лисиця в село забігла – до біди.
- Вовки в село прийшли – до неврожаю.
- Гуси себе общипують – до негоди.
- Чайки далеко від берега не відлітають, на воду не сідають – до затяжної негоди.
- Горобина пізно розцвіла – до пізньої та довгої осені.
- Соловей всю ніч співає – на хорошу погоду.
- Квіти жимолості багато нектару виділяють і сильно пахнуть – до дощу.
- Похмурий ранок – до дощового і прохолодного літа.
- Увечері сині хмари – до зміни погоди.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна залишати тарілки із залишками їжі та брудний посуд на столі.
- 25 травня не можна зривати та приносити в будинок біле латаття, цвітіння яких починається саме з цієї дати.
- Незаміжнім дівчатам у цей день не можна носити чорні речі.
- Не можна в цей день пити спиртні напої – нечиста сила нападе і почне дурманити голову, через що людина може накоїти або наговорити те, про що шкодуватиме.
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