25 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 25 травня, у світі відзначають Всесвітній день щитовидної залози та Міжнародний день зниклих дітей. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 25 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Святителя Єпіфанія, єпископа Кіпрського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 25 травня, іменини відзначають власники таких імен: Панкратій, Борислав, Денис, Григорій, Іванна, Лев, Магдалена, Маріус, Зиновій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день зниклих дітей.

День рушника.

Всесвітній день щитовидної залози.

Весняний вихідний у Великобританії.

1709 — за наказом Петра I зруйновано Запорізьку (Чортомлицьку) Січ.

1771 — у м. Петербурзі видано урядовий указ про дозвіл тисячі козаків оселитися поблизу Азова.

1810 — у Буенос-Айресі відбулася Травнева революція, з якої розпочався процес утворення держави Аргентина.

1926 — вбивство Симона Петлюри.

1996 — в Єні чеський легкоатлет Ян Желєзни встановив нині чинний світовий рекорд у метанні списа — 98 м 48 см.

1996 — у м. Кошице словак Ю.Барбаріч протягнув на собі 327-тонний поїзд на рекордну відстань — 8,2 метра.

1996 — у Києві відновлено пам'ятник княгині Ользі, зруйнований у 1919 році.

1997 — шрі-ланкієць А.Джоакім встановив світовий рекорд, простоявши на одній нозі 76 годин 40 хвилин.

1999 — боксер-важковаговик Майк Тайсон вийшов на свободу з в'язниці, відсидівши 3 місяці за напад на двох водіїв.

2001 — у Сан-Франциско (США) з'явився новий вид палива для автомобілів — фруктовий бензин.

2014 — в Україні обрано Президента України Петра Порошенка.

Всесвітній день щитовидної залози

ХТО НАРОДИВСЯ 25 ТРАВНЯ

1889 — Ігор Сікорський, український і американський авіаконструктор.

1899 — Борис Арцибашев, американський художник, дизайнер та ілюстратор українського походження. Син письменника Михайла Арцибашева.

1913 — Дональд Маклін, британський дипломат, радянський розвідник, організатор радянської шпигунської мережі на Заході.

1926 — Майлз Девіс, американський джазовий музикант.

1948 — Клаус Майне, німецький музикант.

1954 — Володимир Плоскін, радянський футболіст, рекордсмен з матчів, проведених за одеський «Чорноморець» (473).

1963 — Майк Маєрс, канадський актор.

1976 — Кілліан Мерфі, ірландський актор театру і кіно.

1981 — Роланд Алюконіс, литовський хокеїст.

1984 — Костас Мартакіс, грецький співак.

Ігор Сікорський

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Червоний схід сонця, що спостерігається вранці 25 травня, є свого роду метеорологічним сигналом про те, що в період з червня по серпень буде сильна посуха.

Похмурий ранок у цей день травня – до дощового літа.

Селяни, які жили кілька століть тому, вірили, що лисиця, яка забігла у село 25 травня, приносить з собою ту чи іншу біду. Не виключено, що це повір'я грунтується на тому факті, що лисиці їдять домашніх тварин. Виходячи з цього, поняття біди слід сприймати як побутових негараздів.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна залишати тарілки із залишками їжі і брудний посуд на столі. У день Єпіфана обов'язково потрібно тримати кухню в ідеальному порядку.

25 травня не можна зривати і приносити в будинок біле латаття, цвітіння яких починається саме з цієї дати.

Незаміжнім дівчатам у цей день не можна носити чорні речі.

Не можна в цей день пити спиртні напої – нечиста сила нападе і почне дурманити голову, через що людина може накоїти або наговорити те, про що шкодуватиме.

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