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25 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 25 травня, у світі відзначають Всесвітній день щитовидної залози та Міжнародний день зниклих дітей. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 25 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Святителя Єпіфанія, єпископа Кіпрського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 25 травня, іменини відзначають власники таких імен: Панкратій, Борислав, Денис, Григорій, Іванна, Лев, Магдалена, Маріус, Зиновій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день зниклих дітей.
- День рушника.
- Всесвітній день щитовидної залози.
- Весняний вихідний у Великобританії.
- 1709 — за наказом Петра I зруйновано Запорізьку (Чортомлицьку) Січ.
- 1771 — у м. Петербурзі видано урядовий указ про дозвіл тисячі козаків оселитися поблизу Азова.
- 1810 — у Буенос-Айресі відбулася Травнева революція, з якої розпочався процес утворення держави Аргентина.
- 1926 — вбивство Симона Петлюри.
- 1996 — в Єні чеський легкоатлет Ян Желєзни встановив нині чинний світовий рекорд у метанні списа — 98 м 48 см.
- 1996 — у м. Кошице словак Ю.Барбаріч протягнув на собі 327-тонний поїзд на рекордну відстань — 8,2 метра.
- 1996 — у Києві відновлено пам'ятник княгині Ользі, зруйнований у 1919 році.
- 1997 — шрі-ланкієць А.Джоакім встановив світовий рекорд, простоявши на одній нозі 76 годин 40 хвилин.
- 1999 — боксер-важковаговик Майк Тайсон вийшов на свободу з в'язниці, відсидівши 3 місяці за напад на двох водіїв.
- 2001 — у Сан-Франциско (США) з'явився новий вид палива для автомобілів — фруктовий бензин.
- 2014 — в Україні обрано Президента України Петра Порошенка.
Всесвітній день щитовидної залози
ХТО НАРОДИВСЯ 25 ТРАВНЯ
- 1889 — Ігор Сікорський, український і американський авіаконструктор.
- 1899 — Борис Арцибашев, американський художник, дизайнер та ілюстратор українського походження. Син письменника Михайла Арцибашева.
- 1913 — Дональд Маклін, британський дипломат, радянський розвідник, організатор радянської шпигунської мережі на Заході.
- 1926 — Майлз Девіс, американський джазовий музикант.
- 1948 — Клаус Майне, німецький музикант.
- 1954 — Володимир Плоскін, радянський футболіст, рекордсмен з матчів, проведених за одеський «Чорноморець» (473).
- 1963 — Майк Маєрс, канадський актор.
- 1976 — Кілліан Мерфі, ірландський актор театру і кіно.
- 1981 — Роланд Алюконіс, литовський хокеїст.
- 1984 — Костас Мартакіс, грецький співак.
Ігор Сікорський
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Червоний схід сонця, що спостерігається вранці 25 травня, є свого роду метеорологічним сигналом про те, що в період з червня по серпень буде сильна посуха.
- Похмурий ранок у цей день травня – до дощового літа.
- Селяни, які жили кілька століть тому, вірили, що лисиця, яка забігла у село 25 травня, приносить з собою ту чи іншу біду. Не виключено, що це повір'я грунтується на тому факті, що лисиці їдять домашніх тварин. Виходячи з цього, поняття біди слід сприймати як побутових негараздів.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна залишати тарілки із залишками їжі і брудний посуд на столі. У день Єпіфана обов'язково потрібно тримати кухню в ідеальному порядку.
- 25 травня не можна зривати і приносити в будинок біле латаття, цвітіння яких починається саме з цієї дати.
- Незаміжнім дівчатам у цей день не можна носити чорні речі.
- Не можна в цей день пити спиртні напої – нечиста сила нападе і почне дурманити голову, через що людина може накоїти або наговорити те, про що шкодуватиме.
Читайте також: Гороскоп на 25 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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