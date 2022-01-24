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25 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 25 січня, у світі відзначають День студентів, а віряни відзначають Тетянин день. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 25 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 25 січня, віряни відзначають Тетянин день. Це пам'ятна дата у православному та народному календарі, а назва цього дня пов'язана з ім'ям мучениці Татіани Римської.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 25 січня, іменини відзначають власники таких імен: Тетяна, Ілля, Петро, Макарій, Сава, Євпраксія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День студентів
- 1831 – сейм Королівства Польського проголосив про усунення від влади у Польщі російського імператора Миколи I. Тож країна ненадовго, але повернула собі фактичну незалежність.
- 1858 – марш Мендельсона пролунав на весіллі англійської принцеси Вікторії з кронпринцом Пруссії Фрідріхом, що й зробило його популярним весільним маршем.
- 1878 – російська торпеда на Батумському рейді затопила османський сторожовий пароплав "Інтібах", це стало першим за історію випадком, коли судно потопили торпедою.
- 1895 – в Уельсі пройшов перший міжнародний матч з хокею на траві.
- 1916 – заборонено діяльність Катеринославської "Просвіти", а її керівників вислано в Іркутську губернію.
- 1919 – у Нью-Йорку відчинив свої двері найбільший готель у світі "Пенсильванія", у якому було 2 200 номерів.
- 1923 – припиняє своє існування держава Флашенхальс (Пляшкове горло), яка утворилась у 1919 на окупованих французькою армією німецьких землях.
- 1924 – у французькому альпійському містечку Шамоні почались перші зимові Олімпійські ігри за участю спортсменів з 18 країн.
- 1945 – Гранд Рапідс у Мічигані (США) стало першим містом, де фторували питну воду для профілактики карієсу.
- 1949 – у Лос-Анджелесі відбулась перша церемонія вручення телевізійних нагород "Еммі".
- 1955 – вчені Колумбійського університету розробили ядерний годинник, який показує час із похибкою в 1 секунду на 300 років.
- 1964 – США запустили супутник "Ехо-2", який дозволив встановити супутниковий зв'язок між США та СРСР.
- 1965 – Йосип Сліпий, якому довелось відсидіти 18 років у радянських таборах, став головою УГКЦ.
- 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Єгиптом.
- 1993 – на орбітальній станції "Мир" відбулась перша у світі художня виставка робіт українського режисера та митця Ігоря Подольчака.
- 2008 – світова прем'єра фільму українського режисера Ігоря Подольчака "Las Meninas" у конкурсі Роттердамського Міжнародного Кінофестивалю.
ХТО НАРОДИВСЯ 25 СІЧНЯ
- 1627 – Роберт Бойль, англійський хімік, фізик і філософ.
- 1708 – Помпео Батоні, італійський художник XVIII століття.
- 1741 – Григорій Соболевський, український лікар-ботанік і фармаколог.
- 1759 – Роберт Бернз, знаменитий шотландський поет.
- 1806 – Деніел Маклайз, ірландський художник-портретист, майстер історичного жанру, книжковий ілюстратор.
- 1852 – Василь Данилевський, український фізіолог, лікар-ендокринолог, а також засновник і директор Органотерапевтичного інституту, один з перших електрофізіологів в Україні.
- 1872 – Микола Скрипник, український політичний і державний діяч, активний поборник політики українізації 1920-1930-х.
- 1882 – Вірджинія Вулф, британська письменниця, літературний критик.
- 1883 – Дмитро Григорович, український авіаконструктор, творець першого гідроплану.
- 1899 – Сліпі Джон Естес, американський блюзовий музикант.
- 1900 – Феодосій Добржанський, український і американський генетик і еволюційний біолог
- 1913 – Вітольд Лютославський, відомий польський композитор.
- 1926 – Юсеф Шахін, єгипетський режисер і сценарист, класик національного кіно.
- 1931 – Цимбаліст Віктор Петрович, український актор.
- 1938 – Володимир Висоцький, радянський співак, актор.
- 1978 – Володимир Зеленський, український шоумен, шостий Президент України.
- 1980 – Шаві Ернандес, іспанський футболіст.
- 1981 – Аліша Кіз, американська співачка та композитор, лауреатка 12 нагород "Ґреммі".
- 1982 – Noemi, італійська співачка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Сонечко рано зійде – до раннього потепління і прильоту птахів з теплих країв.
- Сніг на Тетяну обіцяє дощове і сире літо.
- Яка погода сьогодні, така і в грудні буде стояти.
- Вітер з півдня – літо буде посушливим і маловрожайнім.
- Морозна і ясна погода – до хорошого урожаю; тепло і снігопад – до неврожаю.
- Великі замети в цей день пророкують багато хліба.
- Зоряне небо – до ранньої весни.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна зациклюватись на поганих думках.
- Не можна піддаватись шкідливим звичкам.
- Не варто тримати вдома старі та поламані речі.
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