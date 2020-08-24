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25 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 25 серпня віряни вшановують пам'ять мучеників Аникити та Фотія, а у світі відзначають День примирливого поцілунку. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 25 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церкві 25 серпня вшановують пам'ять мучеників Аникити та Фотія. Мучеників, які не зреклися віри, за ноги прив'язали до коней, але вони залишилися неушкодженими. Тоді їх кинули у піч, але тіла Фотія та Аникити не постраждали від вогню. Багато з язичників, які були присутні при цьому, увірували в Христа.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 25 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Сергій, Степан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1609 – Галілео Галілей продемонстрував венеціанській раді дожів новий пристрій – телескоп.
- 1718 – французи заснували в Північній Америці Новий Орлеан.
- 1792 – прибула задунайська козацька флотилія в Темрюк. Там рівно через 100 років в пам'ять про цю подію спорудили пам'ятник запорожцям.
- 1793 – революційні французькі війська взяли Марсель.
- 1825 – Уругвай проголосив незалежність від Бразильської імперії.
- 1830 – у Брюсселі почалося повстання проти голландців.
- 1912 – у Республіці Китай засновано партію Гоміндан – "Партія народної держави».
- 1915 – німецькі війська взяли Брест-Литовськ.
- 1918 – вийшов у світ перший номер редагованої Янкою Купалою газети "Звон".
- 1929 – дирижабль "Граф Цепелін", що вилетів із Токіо, прибув до Сан-Франциско.
- 1933 – домовленість між урядом Третього Рейху та єврейською адміністрацією в Палестині, яка дозволяла німецьким євреям переїхати до Палестини та інших країн.
- 1941 – червоноармійські й британські війська зайняли Іран.
- 1991 – Верховна Рада Білоруської РСР проголосила незалежність країни від СРСР.
ХТО НАРОДИВСЯ 25 СЕРПНЯ
- 1724 – Джордж Стаббс, британський вчений-біолог і художник-анімаліст. Автор праці "Анатомія коня".
- 1819 – Алан Пінкертон, американський підприємець шотландського походження. Один з перших детективів США.
- 1866 – Володимир Косинський, вчений-економіст, співзасновник Української Академії наук.
- 1905 – Абрам Михайлович Луфер, український радянський піаніст і педагог, заслужений діяч мистецтв Української РСР.
- 1912 – Еріх Хонеккер, багаторічний керівник НДР.
- 1924 – Павло Загребельний, український письменник.
- 1930 – Шон Коннері, шотландський кіноактор і продюсер.
- 1938 – Михайлов Борис Андрійович, український артфотограф, що постійно живе в Берліні й Харкові, вважається класиком сучасної фотографії.
- 1940 – Микола Жулинський, український літературознавець і політик, директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка, академік НАН України.
- 1949 – Джин Сіммонс, американський бас-гітарист, вокаліст, актор і підприємець. Найбільш відомий як один із засновників групи Kiss, який виступає під сценічним псевдонімом The Demon, пускаючи з рота штучну кров, дихаючи вогнем і висовуючи язик.
- 1970 – Клаудія Шифер, німецька топмодель і акторка.
- 1987 – Блейк Лайвлі, американська актриса.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- На Фотія з клена опадає перші листя.
- Ранній іній – до багатого врожаю озимих наступного року.
- Дощ – до короткого"бабиного літа.
- Ясна і тепла погода – до хорошого урожаю білих грибів.
- Багато роси – до ясної погоди.
- Кішка старанно вмивається – до тепла.
- Жаби голосно квакають – до дощу.
- Кріт з нори вийшов – до затяжної негоди.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна у цей день ходити на горище, щоб не потривожити домового.
- Заборонено сваритися. Інакше – весь негатив пошириться на цілий рік.
- Якщо ви віруєте і називаєте себе християнином, то не пропускайте відвідування церкви. Потрібно обов'язково піти на службу.
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