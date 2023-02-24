25 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 25 лютого, віряни вшановують пам'ять Митрополита Олексія та Мелетія Антиохійського, а також цього дня народилася видатна письменниця Леся Українка. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 25 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем віряни 25 лютого вшановують пам'ять Митрополита Олексія. Він свого часу був дипломатом, державним діячем і чудотворцем. Також віряни вшановують пам'ять єпископа Севастії, Мелетія Антіохійського. У народному календарі цей день називають Мелетія й Олексія, або Олексія Рибного.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 25 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Марія, Євген, Антон, а також Мелетій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1573 – Іван Федорович заснував друкарню у Львові

1831 – битва під Гроховом, найбільша під час визвольного Листопадового повстання (1830—1831) проти Російської імперії.

1836 – американець Семюел Кольт отримав перший патент на шестизарядний револьвер 45 калібру

1873 – у Києві російською імперською окупаційною владою створено Південно-Західне відділення Російського географічного товариства

1918 – Мала Рада ухвалила закони про введення в УНР нового (григоріанського) календаря і середньоєвропейського часу

1928 – лабораторія Чарльза Дженкінса у Вашингтоні отримала першу телевізійну ліцензію

1940 – відбулася перша телетрансляція хокейного матчу між клубами НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" і "Монреаль Канадієнз"

1956 – на XX з'їзді КПРС М. С. Хрущов виступив із закритою доповіддю "Про культ особи та його наслідки", присвяченою засудженню культу особи Й. В. Сталіна.

1956 – курка знесла найбільше у світі яйце – 454 г (США)

1957 – засновано Державне видавництво дитячої літератури УРСР (тепер Веселка)

1969 – Beatles почали запис свого останнього альбому "Abbey Road"

1999 – в Аргентині Віргінія Ріверо народила дівчинку в момент ДТП. Її дочка стала наймолодшою з людей, які потрапили в аварію

2010 – у Києві відбулася інавгурація обраного в результаті фальсифікацій президента України Віктора Януковича, позбавленого цього звання у 2014 році Верховною Радою України.

ХТО НАРОДИВСЯ 25 ЛЮТОГО

1555 – Алонсо Лобо, іспанський композитор епохи Відродження.

1591 – Фрідріх Шпее, німецький релігійний поет, священик-єзуїт. Автор церковних гімнів і хоралів, зібраних у книзі "Упертий соловей, чи Духовно-розважальна гай" (1629).

1707 – Карло Ґольдоні, італійський драматург.

1841 – П'єр-Огюст Ренуар, французький художник.

1842 – Карл Май, німецький письменник, котрий розповів про подвиги індіанця Віннету.

1849 – Федір Щербина, український статистик, економіст, соціолог, громадський діяч й історик Кубані, дійсний член НТШ.

1850 – Володимир Барвінський, український письменник, публіцист, видавець, громадсько-культурний діяч, юрист.

1871 – Леся Українка, українська поетеса, перекладачка, культурна діячка.

1873 – Енріко Карузо, італійський оперний співак.

1887 – Лесь Курбас, український актор, режисер, реформатор українського театру.

1905 – Вірський Павло Павлович, український хореограф, балетмейстер, організатор Національного ансамблю танцю України.

1917 – Ентоні Берджес, англійський письменник.

1919 – Пьєтро Гаріндзі, італійський письменник, автор тексту пісні Arrividerci Roma.

1932 – Володимир Мельниченко, художник-монументаліст, скульптор і графік. Разом із Адою Рибачук є автором проекту Меморіально-поховального комплексу "Стіна Пам'яті" на Байковому кладовищі.

1943 – Джордж Гаррісон, англійський рок-музикант, співак, композитор.

1950 – Ніл Джордан, американський кінорежисер і сценарист ("Жорстока гра" – два Оскари 1993 р.).

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Завірюха 25 лютого – ознака того, що влітку буде випадати багато опадів.

Тумани на Олексія – літо буде дощовим.

Холодний день – буде тепла і рання весна.

На небі зірки – в цьому році вдасться зібрати багатий урожай.

Бурульки 25 лютого висять довгі – буде добрий врожай на овочі.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна цього дня давати гроші у борг

Не варто нині погано думати про рідних і лихословити

Не варто сьогодні ходити в гості після заходу сонця

Не можна в цей день займатися важкою роботою

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