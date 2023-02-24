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25 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 25 лютого, віряни вшановують пам'ять Митрополита Олексія та Мелетія Антиохійського, а також цього дня народилася видатна письменниця Леся Українка. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 25 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем віряни 25 лютого вшановують пам'ять Митрополита Олексія. Він свого часу був дипломатом, державним діячем і чудотворцем. Також віряни вшановують пам'ять єпископа Севастії, Мелетія Антіохійського. У народному календарі цей день називають Мелетія й Олексія, або Олексія Рибного.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 25 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Марія, Євген, Антон, а також Мелетій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1573 – Іван Федорович заснував друкарню у Львові
- 1831 – битва під Гроховом, найбільша під час визвольного Листопадового повстання (1830—1831) проти Російської імперії.
- 1836 – американець Семюел Кольт отримав перший патент на шестизарядний револьвер 45 калібру
- 1873 – у Києві російською імперською окупаційною владою створено Південно-Західне відділення Російського географічного товариства
- 1918 – Мала Рада ухвалила закони про введення в УНР нового (григоріанського) календаря і середньоєвропейського часу
- 1928 – лабораторія Чарльза Дженкінса у Вашингтоні отримала першу телевізійну ліцензію
- 1940 – відбулася перша телетрансляція хокейного матчу між клубами НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" і "Монреаль Канадієнз"
- 1956 – на XX з'їзді КПРС М. С. Хрущов виступив із закритою доповіддю "Про культ особи та його наслідки", присвяченою засудженню культу особи Й. В. Сталіна.
- 1956 – курка знесла найбільше у світі яйце – 454 г (США)
- 1957 – засновано Державне видавництво дитячої літератури УРСР (тепер Веселка)
- 1969 – Beatles почали запис свого останнього альбому "Abbey Road"
- 1999 – в Аргентині Віргінія Ріверо народила дівчинку в момент ДТП. Її дочка стала наймолодшою з людей, які потрапили в аварію
- 2010 – у Києві відбулася інавгурація обраного в результаті фальсифікацій президента України Віктора Януковича, позбавленого цього звання у 2014 році Верховною Радою України.
ХТО НАРОДИВСЯ 25 ЛЮТОГО
- 1555 – Алонсо Лобо, іспанський композитор епохи Відродження.
- 1591 – Фрідріх Шпее, німецький релігійний поет, священик-єзуїт. Автор церковних гімнів і хоралів, зібраних у книзі "Упертий соловей, чи Духовно-розважальна гай" (1629).
- 1707 – Карло Ґольдоні, італійський драматург.
- 1841 – П'єр-Огюст Ренуар, французький художник.
- 1842 – Карл Май, німецький письменник, котрий розповів про подвиги індіанця Віннету.
- 1849 – Федір Щербина, український статистик, економіст, соціолог, громадський діяч й історик Кубані, дійсний член НТШ.
- 1850 – Володимир Барвінський, український письменник, публіцист, видавець, громадсько-культурний діяч, юрист.
- 1871 – Леся Українка, українська поетеса, перекладачка, культурна діячка.
- 1873 – Енріко Карузо, італійський оперний співак.
- 1887 – Лесь Курбас, український актор, режисер, реформатор українського театру.
- 1905 – Вірський Павло Павлович, український хореограф, балетмейстер, організатор Національного ансамблю танцю України.
- 1917 – Ентоні Берджес, англійський письменник.
- 1919 – Пьєтро Гаріндзі, італійський письменник, автор тексту пісні Arrividerci Roma.
- 1932 – Володимир Мельниченко, художник-монументаліст, скульптор і графік. Разом із Адою Рибачук є автором проекту Меморіально-поховального комплексу "Стіна Пам'яті" на Байковому кладовищі.
- 1943 – Джордж Гаррісон, англійський рок-музикант, співак, композитор.
- 1950 – Ніл Джордан, американський кінорежисер і сценарист ("Жорстока гра" – два Оскари 1993 р.).
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Завірюха 25 лютого – ознака того, що влітку буде випадати багато опадів.
- Тумани на Олексія – літо буде дощовим.
- Холодний день – буде тепла і рання весна.
- На небі зірки – в цьому році вдасться зібрати багатий урожай.
- Бурульки 25 лютого висять довгі – буде добрий врожай на овочі.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна цього дня давати гроші у борг
- Не варто нині погано думати про рідних і лихословити
- Не варто сьогодні ходити в гості після заходу сонця
- Не можна в цей день займатися важкою роботою
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