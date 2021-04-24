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25 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 25 квітня, у світі відзначають Міжнародний День ДНК, а віряни вшановують пам'ять преподобного Василя Сповідника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 25 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 25 квітня віряни вшановують пам'ять преподобного Василя Сповідника. Він був єпископом Парійським та проживав в IX столітті в місті Парія. У період іконоборства він всіляко відстоював шанування ікон (не виконуються накази імператора про знищення ікон, не спілкувався з іконоборцями та не допускав їх до своєї єпархії). За вірність іконошанування був підданий численним гонінням.
У народному календарі ця дата отримала такі назви: Василь Сповідник, Василь Парийський, Василь-парильник.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 25 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Давид, Іван, Ісаак, Ярослав, Марк. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний День ДНК
- 1901 — в штаті Нью-Йорк вперше у світі введені автомобільні номери.
- 1920 — з наступу об'єднаних польсько-українських військ на Київ почалась польсько-радянська війна.
- 1926 — відбувся дебют першої машини Алф'єро Мазераті — Тіро 26, за кермом якої сидів сам конструктор. Він виграв змагання в Тарга-Флоріо (Італія).
- 1940 — жінки провінції Квебек отримали право голосу на виборах.
- 1941 — Гітлер наказав почати операцію "Меркурі" (захоплення Криту).
- 1942 — американські війська висадились у Новій Каледонії.
- 1944 — американський генерал Джордж Паттон заявив, що доля Великої Британії та США — "правити світом".
- 1945 — почалась Сан-Франциська міжнародна конференція 50 країн по напрацюванню статуту ООН.
- 1950 — публікація в журналі "Nature" статті британських вчених Френсіса Кріка та Джеймса Ватсона про створення моделі просторової структури ДНК.
- 1956 — відбувся перший політ прототипу гвинтокрилого літального апарату — машини Bensen I-8i "Girobot".
- 1964 — в білоруському колгоспі корова народила сім телят (світовий рекорд).
- 1973 — сингл "Little Willy" групи The Sweet став "золотим". Це був один з чотирьох хітів групи, що в цей час слухали на всіх континентах.
- 1981 — понад 100 працівників отримали значні дози радіаційного опромінення під час аварії ядерного реактора на атомній електростанції Цуруґа в Японії.
- 1983 — американський космічний зонд "Pioneer-10" перетнув орбіту Плутону.
- 1990 — екіпаж космічного човника "Discovery", що стартував напередодні з мису Канаверал (Флорида), вивів на орбіту космічний телескоп Габбл, давно очікувану космічну обсерваторію.
- 1994 — указом Президента України було створено Національну раду з питань телебачення і радіомовлення.
- 2008 — у Нью-Йорку у штаб-квартирі ООН відбулася міжнародна конференція з нагоди 22-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Центральною подією наукової конференції була демонстрація фільму "Радіофобі" іспанського режисера Хуліо Сото.
ХТО НАРОДИВСЯ 25 КВІТНЯ
- 1900 — Вероніка Черняхівська, українська поетеса, перекладач.
- 1907 — Микола Трублаїні, український і радянський письменник.
- 1917 — Елла Фіцджеральд, американська джазова співачка.
- 1927 — Корін Тейядо, іспанська астурійська письменниця, авторка любовних романів.
- 1928 — Юрій Яковлєв, радянський актор.
- 1928 — Сай Твомблі, американський художник, абстракціоніст і імпресіоніст
- 1940 — Аль Пачіно, американський актор, лавреат премії "Оскар".
- 1947 — Йоган Кройф, нідерландський тренер та колишній футболіст збірної Нідерландів.
- 1949 — Домінік Стросс-Кан, голова Міжнародного валютного фонду (2007—2011).
- 1952 — Владислав Третяк, радянський хокеїст (воротар), чемпіон Олімпійських ігор, світу, Європи, СРСР, володар кубка Канади.
- 1961 — Василь Рац, футболіст київського "Динамо", володар Кубка Кубків.
- 1969 — Рене Зеллвегер, американська акторка.
- 1981 — Феліпе Масса, бразильський автогонщик, пілот команди "Феррарі" Формули-1.
- 1983 — Олег Гусєв, український футболіст, півзахисник "Динамо" (Київ) і національної збірної України.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо земля встигла, треба збивати гряди.
- Багато павутини – до хорошого, жаркого літа.
- Верба зацвіла – до теплого літа.
- Якщо йде дощ, то на початку травня дощитиме.
- Теплий день – до врожайного року.
- Іва розпушилася – холодів більше не буде.
- Сни з 24 на 25 квітня не віщують нічого важливого. Сновидіння, побачене вдень 25 квітня, може здійснитися через 7-10 днів.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна працювати на городі: по прикметі, що не посади – нічого врожаю не дасть.
- Не варто рубати дерева – до рослин сьогодні потрібно ставитися дбайливо.
- Не рекомендується витрачати воду даремно – до збитків.
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