Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
25 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 50
Сьогодні, 25 квітня, у світі відзначають Міжнародний день ветеринарного лікаря та День дочки. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 25 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем віряни сьогодні вшановують День пам'яті євангеліста Марка.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 25 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Давид, Іван, Ісаак, Ярослав, Марк. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день ДНК.
- Міжнародний день ветеринарного лікаря.
- День дочки.
- Всесвітній день пінгвінів.
- Всесвітній день боротьби з малярією.
- 1901 — в штаті Нью-Йорк вперше у світі введені автомобільні номери.
- 1920 — з наступу об'єднаних польсько-українських військ на Київ почалась польсько-радянська війна.
- 1926 — відбувся дебют першої машини Алф'єро Мазераті — Тіро 26, за кермом якої сидів сам конструктор. Він виграв змагання в Тарга-Флоріо (Італія).
- 1940 — жінки провінції Квебек отримали право голосу на виборах.
- 1941 — Гітлер наказав почати операцію "Меркурі"» (захоплення Криту)
- 1942 — американські війська висадились у Новій Каледонії.
- 1944 — американський генерал Джордж Паттон заявив, що доля Великої Британії і США — "правити світом".
- 1945 — почалась Сан-Франциська міжнародна конференція 50 країн по напрацюванню статуту ООН.
- 1950 — публікація в журналі "Nature" статті британських вчених Френсіса Кріка та Джеймса Ватсона про створення моделі просторової структури ДНК.
- 1956 — відбувся перший політ прототипу гвинтокрилого літального апарату — машини Bensen I-8i "Girobot".
- 1964 — в білоруському колгоспі корова народила сім телят (світовий рекорд).
- 1973 — сингл "Little Willy" групи The Sweet став "золотим". Це був один з чотирьох хітів групи, що в цей час слухали на всіх континентах.
- 1981 — понад 100 працівників отримали значні дози радіаційного опромінення під час аварії ядерного реактора на атомній електростанції Цуруґа в Японії.
- 1983 — американський космічний зонд "Pioneer-10" перетнув орбіту Плутону.
- 1990 — екіпаж космічного човника "Discovery", що стартував напередодні з мису Канаверал (Флорида), вивів на орбіту космічний телескоп Габбл, давно очікувану космічну обсерваторію.
- 1994 — указом Президента України було створено Національну раду з питань телебачення і радіомовлення.
- 2008 — у Нью-Йорку у штаб-квартирі ООН відбулася міжнародна конференція з нагоди 22-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Центральною подією наукової конференції була демонстрація фільму "Радіофобі"» іспанського режисера Хуліо Сото.
ХТО НАРОДИВСЯ 25 КВІТНЯ
- 1900 — Вероніка Черняхівська, українська поетеса, перекладач.
- 1907 — Микола Трублаїні, український і радянський письменник.
- 1917 — Елла Фіцджеральд, американська джазова співачка.
- 1927 — Корін Тейядо, іспанська астурійська письменниця, авторка любовних романів.
- 1928 — Юрій Яковлєв, радянський актор.
- 1928 — Сай Твомблі, американський художник, абстракціоніст і імпресіоніст
- 1940 — Аль Пачіно, американський актор, лавреат премії "Оскар".
- 1947 — Йоган Кройф, нідерландський тренер та колишній футболіст збірної Нідерландів.
- 1949 — Домінік Стросс-Кан, голова Міжнародного валютного фонду (2007—2011).
- 1952 — Владислав Третяк, радянський хокеїст (воротар), чемпіон Олімпійських ігор, світу, Європи, СРСР, володар кубка Канади.
- 1961 — Василь Рац, футболіст київського "Динамо", володар Кубка Кубків.
- 1969 — Рене Зеллвегер, американська акторка.
- 1981 — Феліпе Масса, бразильський автогонщик, пілот команди "Феррарі" Формули-1.
- 1983 — Олег Гусєв, український футболіст, півзахисник "Динамо" (Київ) і національної збірної України.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо йде дощ, то в перші дні травня також дощитиме.
- Теплий день 25 квітня – рік буде врожайним.
- Снігу більше немає – зима більше не повернеться, і заморозок не буде.
- Верба зацвіла – вірна прикмета до того, що скоро буде потепління.
- Сонячний день і холодний ранок – літо буде посушливим і неврожайним.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна працювати на городі: по прикметі, що на Антипа не посади – нічого врожаю не дасть.
- Не варто рубати дерева – до рослин сьогодні потрібно ставитися дбайливо.
- Не рекомендується витрачати воду даремно – до збитків.
Читайте також: Гороскоп на 25 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
21:54Найкращі та найгірші секс-пози для партнерів з різними типами фігур
-
21:32Блогер порівняв камери iPhone 11 та iPhone SE 2020: хто кращий?
-
21:1125 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:48Музикант перетворив друкарську машинку на барабанну установку
-
20:23У Нідерландах альпаки розважають людей на карантині: миле відео
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:55Як навчитись частіше пити воду: три дієві поради
-
19:42Користувачі виявили нову "смертельну" комбінацію для iPhone
-
19:30Docudays UA онлайн: розклад, коли і де дивитись українські фільми
-
19:22Звабливий ангел Victoria's Secret сфотографувалася в сауні
-
19:16Експерти розповіли, як правильно зберігати продукти у холодильнику
-
19:06Тренування вдома за 10 хвилин: комплекс ефективних вправ у відео
-
19:00Холостяк 10 сезон 8 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2020
-
18:54Ці знаки Зодіаку ніколи не забудуть своє перше кохання
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:42Xiaomi представила електровелосипед, який може проїхати на одному заряді 80 км
-
18:31Популярний європейський лоукостер планує відновити перельоти з 1 травня
-
18:21Саакашвілі сконфузився з прапором України: відео
-
18:10Гороскоп на 25 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Погані думки: названі вагомі причини відвідати психолога
-
17:42Британців закликають робити інтимні фото, щоб допомагати медикам
-
17:2430-річний Porsche 911 перетворили на позашляховик: авто не впізнати
-
17:14Греція планує приймати туристів з липня, але є одна умова
-
17:00Гороскоп на травень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
16:52Продукти, які корисно їсти натщесерце
-
21:54Найкращі та найгірші секс-пози для партнерів з різними типами фігур
-
19:06Тренування вдома за 10 хвилин: комплекс ефективних вправ у відео
-
16:00Чоткий Паца випустив кумедну пародію про карантин: зацініть відео
-
14:00ТЕСТ: Доповни українські прислів'я про весну правильними словами
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 24 квітня
-
07:15Погода в Україні 24 квітня: точний прогноз на п'ятницю
- 23 квітня
-
21:23ТОП-3 секс-пози, які урізноманітнять інтимне життя найдосвідченіших пар
-
19:30Зберігайте спокій: 5 книг, які допоможуть вирішити проблеми
-
18:00ТЕСТ: Яку бабусину закрутку настав час з'їсти
-
16:30Відео дня: 15-річна Юлія Саніна бере участь у телешоу, ведуча якого – Тіна Кароль
-
15:18Коронавірус: онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
12:00На порталі ДІЯ можна підписати документи електронним підписом: як це зробити
-
09:30Коронавірус в Україні 23 квітня: останні новини і статистика хворих
-
07:13Погода в Україні 23 квітня: точний прогноз по містах
- 22 квітня
-
20:22Електронний паспорт став доступним у додатку Дія: як його отримати
-
18:0040 синонімів до слова "привіт", які допоможуть гарно вітатись українською
-
16:16Рік президента Зеленського: дивіться онлайн прем'єру фільму
-
13:33Уряд продовжив карантин в Україні до 11 травня без пом'якшення обмежень
-
11:38День Землі 2020: документальні фільми і серіали про нашу планету
-
09:32Коронавірус в Україні 22 квітня: останні новини і статистика хворих
-
07:15Погода в Україні 22 квітня: точний прогноз на сьогодні
- 21 квітня
-
21:43Загадкова Еріка та розбійник: перший рік президентства Володимира Зеленського у мемах
-
19:40Ціна на нафту вперше в історії впала нижче за нуль: чому і що це означає
-
13:00Єлизавета ІІ відзначає 94-річчя: ТОП фільмів і серіалів про королеву
-
11:16Карантин в Україні продовжать до 12 травня: які умови пом'якшать