25 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 25 квітня, у світі відзначають Міжнародний день ветеринарного лікаря та День дочки. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 25 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем віряни сьогодні вшановують День пам'яті євангеліста Марка.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 25 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Давид, Іван, Ісаак, Ярослав, Марк. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день ДНК.

Міжнародний день ветеринарного лікаря.

День дочки.

Всесвітній день пінгвінів.

Всесвітній день боротьби з малярією.

1901 — в штаті Нью-Йорк вперше у світі введені автомобільні номери.

1920 — з наступу об'єднаних польсько-українських військ на Київ почалась польсько-радянська війна.

1926 — відбувся дебют першої машини Алф'єро Мазераті — Тіро 26, за кермом якої сидів сам конструктор. Він виграв змагання в Тарга-Флоріо (Італія).

1940 — жінки провінції Квебек отримали право голосу на виборах.

1941 — Гітлер наказав почати операцію "Меркурі"» (захоплення Криту)

1942 — американські війська висадились у Новій Каледонії.

1944 — американський генерал Джордж Паттон заявив, що доля Великої Британії і США — "правити світом".

1945 — почалась Сан-Франциська міжнародна конференція 50 країн по напрацюванню статуту ООН.

1950 — публікація в журналі "Nature" статті британських вчених Френсіса Кріка та Джеймса Ватсона про створення моделі просторової структури ДНК.

1956 — відбувся перший політ прототипу гвинтокрилого літального апарату — машини Bensen I-8i "Girobot".

1964 — в білоруському колгоспі корова народила сім телят (світовий рекорд).

1973 — сингл "Little Willy" групи The Sweet став "золотим". Це був один з чотирьох хітів групи, що в цей час слухали на всіх континентах.

1981 — понад 100 працівників отримали значні дози радіаційного опромінення під час аварії ядерного реактора на атомній електростанції Цуруґа в Японії.

1983 — американський космічний зонд "Pioneer-10" перетнув орбіту Плутону.

1990 — екіпаж космічного човника "Discovery", що стартував напередодні з мису Канаверал (Флорида), вивів на орбіту космічний телескоп Габбл, давно очікувану космічну обсерваторію.

1994 — указом Президента України було створено Національну раду з питань телебачення і радіомовлення.

2008 — у Нью-Йорку у штаб-квартирі ООН відбулася міжнародна конференція з нагоди 22-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Центральною подією наукової конференції була демонстрація фільму "Радіофобі"» іспанського режисера Хуліо Сото.

ХТО НАРОДИВСЯ 25 КВІТНЯ

1900 — Вероніка Черняхівська, українська поетеса, перекладач.

1907 — Микола Трублаїні, український і радянський письменник.

1917 — Елла Фіцджеральд, американська джазова співачка.

1927 — Корін Тейядо, іспанська астурійська письменниця, авторка любовних романів.

1928 — Юрій Яковлєв, радянський актор.

1928 — Сай Твомблі, американський художник, абстракціоніст і імпресіоніст

1940 — Аль Пачіно, американський актор, лавреат премії "Оскар".

1947 — Йоган Кройф, нідерландський тренер та колишній футболіст збірної Нідерландів.

1949 — Домінік Стросс-Кан, голова Міжнародного валютного фонду (2007—2011).

1952 — Владислав Третяк, радянський хокеїст (воротар), чемпіон Олімпійських ігор, світу, Європи, СРСР, володар кубка Канади.

1961 — Василь Рац, футболіст київського "Динамо", володар Кубка Кубків.

1969 — Рене Зеллвегер, американська акторка.

1981 — Феліпе Масса, бразильський автогонщик, пілот команди "Феррарі" Формули-1.

1983 — Олег Гусєв, український футболіст, півзахисник "Динамо" (Київ) і національної збірної України.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо йде дощ, то в перші дні травня також дощитиме.

Теплий день 25 квітня – рік буде врожайним.

Снігу більше немає – зима більше не повернеться, і заморозок не буде.

Верба зацвіла – вірна прикмета до того, що скоро буде потепління.

Сонячний день і холодний ранок – літо буде посушливим і неврожайним.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна працювати на городі: по прикметі, що на Антипа не посади – нічого врожаю не дасть.

Не варто рубати дерева – до рослин сьогодні потрібно ставитися дбайливо.

Не рекомендується витрачати воду даремно – до збитків.

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