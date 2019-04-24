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25 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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25 квітня - четвер - фото 1
25 квітня - четвер

Сьогодні, 25 квітня, святкують Міжнародний день ДНК та Чистий четвер. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 25 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день ДНК та Міжнародний день боротьби проти малярії. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Цьогоріч 25 квітня, у четвер, у народному календарі зазначено, що у цей день Чистий четвер. Це один із головних днів Страсного тижня у християн. У Чистий четвер (Великий) заведено прибирати в оселі, а також купатися на світанку.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 25 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Давид, Іван, Марія, Марфа та Сергій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

25 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день ДНК
  • Міжнародний день боротьби проти малярії
  • Всесвітній день пінгвінів
  • 1507 – німецький картограф і географ Вальдземюллер назвав новий, нещодавно відкритий континент Америкою на честь Амеріго Веспуччі.
  • 1719 – у Лондоні вийшов роман Даніеля Дефо "Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо".
  • 1792 – перше застосування в Парижі перед ратушею гільйотини як знаряддя страти.
  • 1901 – першим американським штатом, де ввели автомобільні номери, став Нью-Йорк.
25 квітня відзначають Міжнародний день ДНК - фото 323748
25 квітня відзначають Міжнародний день ДНК

ХТО НАРОДИВСЯ 25 квітня

  • 1917 – Елла Фіцджеральд, американська джазова співачка.
  • 1940 – Аль Пачіно, американський актор театру і кіно.
  • 1949 – Домінік Стросс-Кан, голова Міжнародного валютного фонду (2007-2011 роки).
  • 1969 – Рене Зеллвегер, голлівудська актриса, відома завдяки ролі у "Щоденнику Бріджит Джонс".
  • 1983 – Олег Гусєв, український футболіст.
25 квітня народився футболіст Олег Гусєв - фото 323750
25 квітня народився футболіст Олег Гусєв

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Віддавна наші предки вірили, що паска, спечена в Чистий четвер, мала вийти пухкою. Якщо ж зі святковою випічкою не склалося, то весь рік буде важким і сповненим турбот. Натомість повітряна та смачна паска передбачає відсутність проблем.
  • Якщо у Чистий четвер погода буде сонячною, то сім'ю буде чекати тільки мир і добробут весь наступний рік. Крім того, хороша погода у цей день віщує теплу і м'яку весну. Якщо ж буде дощити, то весна буде вітряною та пізньою.
У Чистий четвер заведено прибирати в оселі - фото 323751
У Чистий четвер заведено прибирати в оселі

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна готувати паски або фарбувати яйця, якщо вдома брудно
  • Не можна лихословити, ображатися, сваритися і сердитися
  • Не можна позичати гроші і взагалі віддавати щось із дому
  • Виходити заміж, одружуватися і хрестити дітей не можна в Чистий четвер
  • Стригтися, робити манікюр і педикюр теж не можна

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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