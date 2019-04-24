25 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 25 квітня, святкують Міжнародний день ДНК та Чистий четвер. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 25 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день ДНК та Міжнародний день боротьби проти малярії. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Цьогоріч 25 квітня, у четвер, у народному календарі зазначено, що у цей день Чистий четвер. Це один із головних днів Страсного тижня у християн. У Чистий четвер (Великий) заведено прибирати в оселі, а також купатися на світанку.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 25 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Давид, Іван, Марія, Марфа та Сергій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день ДНК

Міжнародний день боротьби проти малярії

Всесвітній день пінгвінів

1507 – німецький картограф і географ Вальдземюллер назвав новий, нещодавно відкритий континент Америкою на честь Амеріго Веспуччі.

1719 – у Лондоні вийшов роман Даніеля Дефо "Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо".

1792 – перше застосування в Парижі перед ратушею гільйотини як знаряддя страти.

1901 – першим американським штатом, де ввели автомобільні номери, став Нью-Йорк.

25 квітня відзначають Міжнародний день ДНК

ХТО НАРОДИВСЯ 25 квітня

1917 – Елла Фіцджеральд, американська джазова співачка.

1940 – Аль Пачіно, американський актор театру і кіно.

1949 – Домінік Стросс-Кан, голова Міжнародного валютного фонду (2007-2011 роки).

1969 – Рене Зеллвегер, голлівудська актриса, відома завдяки ролі у "Щоденнику Бріджит Джонс".

1983 – Олег Гусєв, український футболіст.

25 квітня народився футболіст Олег Гусєв

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Віддавна наші предки вірили, що паска, спечена в Чистий четвер, мала вийти пухкою. Якщо ж зі святковою випічкою не склалося, то весь рік буде важким і сповненим турбот. Натомість повітряна та смачна паска передбачає відсутність проблем.

Якщо у Чистий четвер погода буде сонячною, то сім'ю буде чекати тільки мир і добробут весь наступний рік. Крім того, хороша погода у цей день віщує теплу і м'яку весну. Якщо ж буде дощити, то весна буде вітряною та пізньою.

У Чистий четвер заведено прибирати в оселі

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна готувати паски або фарбувати яйця, якщо вдома брудно

Не можна лихословити, ображатися, сваритися і сердитися

Не можна позичати гроші і взагалі віддавати щось із дому

Виходити заміж, одружуватися і хрестити дітей не можна в Чистий четвер

Стригтися, робити манікюр і педикюр теж не можна

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