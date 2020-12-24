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25 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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25 грудня – п'ятниця - фото 1
25 грудня – п'ятниця

Сьогодні, 25 грудня християни західного обряду відзначають Різдво Христове 2020 – одне з найважливіших релігійних і державних свят в більш ніж 100 країнах світу. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 25 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Католики і протестанти відзначають в цей день одне з головних християнських свят Різдво Христове. Різниця в днях святкування Різдва (більшість українців відзначає свято 7 січня) пов'язана з відмінностями в точному визначенні дати народження Ісуса Христа і невідповідностями григоріанського і юліанського календарів.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 25 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Спиридон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 336 – в Римі відбулося перше документально підтверджене святкування Різдва.
  • 800 – У Римі папа Лев III коронував франкського короля Карла Великого імператором.
  • 1025 – Мєшко II коронований на короля Польщі.
  • 1066 – Вільгельм Завойовник став королем Англії.
  • 1076 – в Гнєзно відбулася коронація Болеслава II Сміливого на короля Польщі.
  • 1492 – каравела Санта-Марія, на якому Христофор Колумб доплив до берегів Америки, налетіла на рифи біля берегів Гаїті через недбалість вахтового матроса.
  • 1741 – Цельсій винайшов шкалу вимірювання температури.
  • 1 758 – Йоганн Георг Палич уперше спостерігає комету, повернення якої раніше пророчив видатний англійський астроном Галлей і ім'я якого вона сьогодні носить.
  • 1905 – царськими військами пригнічена Новоросійська республіка.
  • 1917 – в Україні проголошено радянську владу.
  • 1934 – вихід на екрани СРСР кінокомедії Александрова "Веселі хлопці".
  • 1941 – Друга світова війна: почалася Керченсько-Феодосійська десантна операція радянських військ.
  • 1968 – "Led Zeppelin" відвідали США, в рамках свого першого американського турне.
  • 1975 – у Києві відкрито пам'ятник Івана Котляревського.
  • 1987 – тижневик "Тайм" назвав Михайла Горбачова "людиною року".
  • 1989 – розстріл румунського диктатора Ніколає Чаушеску і його дружини Олени Чаушеску.
  • 1991 – відставка Горбачова з поста президента СРСР.
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Різдво

ХТО НАРОДИВСЯ 25 ГРУДНЯ

  • 1878 – Луї Шевроле, американський автогонщик і автомобілебудівник. У 1911 Луї Шевроле дав своє ім'я першому автомобілю: відтоді звучне ім'я Шевроле назавжди увійшло в історію автомобільної справи.
  • 1895 – Григорій Верьовка, український композитор, художній керівник і головний диригент Державного українського народного хору.
  • 1918 – Анвар Садат, 3-й президент Єгипту.
  • 1927 – Олесь Бердник, український письменник, борець за права людини, громадський діяч.
  • 1949 – американська актриса Сісі Спейсек.
  • 1953 – Валерій Єфремов, російський музикант, ударник групи Машина часу.
  • 1976 – Армін ван Бюрен, один з кращих трансових ді-джеїв світу, відомий продюсер, власник музичного лейбла "Armada Music".

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Луї Шевроле

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Яка погода 25 грудня, такою вона буде і на Новий рік.
  • Похмурий ранок на Спиридона віщує ранню весну.
  • Гілки ялівцю зігнулися, до хуртовини.
25 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 437269

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • На Різдво не можна їсти до початку самої вечері.
  • Після Святої Вечері не можна прибирати страви зі столу до настання самого Різдва.
  • У Різдво не можна одягати старий одяг.
  • Нікому цей день не можна працювати, прибирати і виносити з хати сміття.
  • На Різдво не можна гадати.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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