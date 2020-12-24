25 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 25 грудня християни західного обряду відзначають Різдво Христове 2020 – одне з найважливіших релігійних і державних свят в більш ніж 100 країнах світу. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 25 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Католики і протестанти відзначають в цей день одне з головних християнських свят Різдво Христове. Різниця в днях святкування Різдва (більшість українців відзначає свято 7 січня) пов'язана з відмінностями в точному визначенні дати народження Ісуса Христа і невідповідностями григоріанського і юліанського календарів.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 25 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Спиридон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

336 – в Римі відбулося перше документально підтверджене святкування Різдва.

800 – У Римі папа Лев III коронував франкського короля Карла Великого імператором.

1025 – Мєшко II коронований на короля Польщі.

1066 – Вільгельм Завойовник став королем Англії.

1076 – в Гнєзно відбулася коронація Болеслава II Сміливого на короля Польщі.

1492 – каравела Санта-Марія, на якому Христофор Колумб доплив до берегів Америки, налетіла на рифи біля берегів Гаїті через недбалість вахтового матроса.

1741 – Цельсій винайшов шкалу вимірювання температури.

1 758 – Йоганн Георг Палич уперше спостерігає комету, повернення якої раніше пророчив видатний англійський астроном Галлей і ім'я якого вона сьогодні носить.

1905 – царськими військами пригнічена Новоросійська республіка.

1917 – в Україні проголошено радянську владу.

1934 – вихід на екрани СРСР кінокомедії Александрова "Веселі хлопці".

1941 – Друга світова війна: почалася Керченсько-Феодосійська десантна операція радянських військ.

1968 – "Led Zeppelin" відвідали США, в рамках свого першого американського турне.

1975 – у Києві відкрито пам'ятник Івана Котляревського.

1987 – тижневик "Тайм" назвав Михайла Горбачова "людиною року".

1989 – розстріл румунського диктатора Ніколає Чаушеску і його дружини Олени Чаушеску.

1991 – відставка Горбачова з поста президента СРСР.

Різдво

ХТО НАРОДИВСЯ 25 ГРУДНЯ

1878 – Луї Шевроле, американський автогонщик і автомобілебудівник. У 1911 Луї Шевроле дав своє ім'я першому автомобілю: відтоді звучне ім'я Шевроле назавжди увійшло в історію автомобільної справи.

1895 – Григорій Верьовка, український композитор, художній керівник і головний диригент Державного українського народного хору.

1918 – Анвар Садат, 3-й президент Єгипту.

1927 – Олесь Бердник, український письменник, борець за права людини, громадський діяч.

1949 – американська актриса Сісі Спейсек.

1953 – Валерій Єфремов, російський музикант, ударник групи Машина часу.

1976 – Армін ван Бюрен, один з кращих трансових ді-джеїв світу, відомий продюсер, власник музичного лейбла "Armada Music".

​

Луї Шевроле

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Яка погода 25 грудня, такою вона буде і на Новий рік.

Похмурий ранок на Спиридона віщує ранню весну.

Гілки ялівцю зігнулися, до хуртовини.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

На Різдво не можна їсти до початку самої вечері.

Після Святої Вечері не можна прибирати страви зі столу до настання самого Різдва.

У Різдво не можна одягати старий одяг.

Нікому цей день не можна працювати, прибирати і виносити з хати сміття.

На Різдво не можна гадати.

Читайте також: Вихідні у грудні 2020: коли й скільки буде вихідних цього місяця в Україні