25 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 25 грудня, віряни по всьому світу святкують Католицьке Різдво. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 25 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни у більше як сотні країн сьогодні відзначають найбільше релігійне свято, а саме католицьке Різдво. Вважається, що у цей день народився Ісус Христос, який врятував людство.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 25 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр та Спиридон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

336 — У Римі відбулося перше документально підтверджене святкування Різдва.

1492 — Каравела "Санта-Марія", на якій Христофор Колумб доплив до берегів Америки, налетіла на рифи біля берегів Гаїті через недбалість вахтового матроса. Індіанці допомогли зняти з судна цінний вантаж, гармати і продовольство, але корабель врятувати не вдалось.

1582 — іспанський король Філіп II заснував першу в Європі математичну академію.

1741 — шведський астроном і математик Андерс Цельсій винайшов шкалу вимірювання температури.

1758 — Йоган Георг Палич уперше спостеріг комету, повернення якої раніше пророчив англійський астроном Едмунд Галлей, у честь якої її і назвали

1855 — У Кінгстоні в Канаді відбулася перша відома сьогодні гра в хокей.

1941 — Друга світова війна: розпочалась Керченсько-Феодосійська десантна операція радянських військ.

1946 — У лабораторії № 2 АН СРСР запустили перший у Європі атомний реактор — дослідний Ф-1.

1951 — У Києві введено в дію першу в СРСР електронно-обчислювальну машину

1968 — "Led Zeppelin" відвідали США, в рамках свого першого американського турне.

1969 — Американець Артур Блессіт вирушив у найдовшу у світі навколосвітню подорож пішки. Йому вдалось за 29 років подолати 55011 км із великим дерев'яним хрестом.

1979 — СРСР ввів свої війська в Афганістан.

1991 — Відставка Михайла Горбачова з поста Президента СРСР. Розпад Радянського Союзу.

Католицьке Різдво

ХТО НАРОДИВСЯ 25 ГРУДНЯ

1583 — Орландо Гіббонс, англійський композитор, органіст та клавесиніст.

1887 — Конрад Хілтон, американський бізнесмен, засновник однієї з найбільших у світі мережі готелів.

1895 — Григорій Верьовка, український композитор, художній керівник і головний диригент Державного українського народного хору.

1905 — Олександр Пищиков, український кінооператор.

1907 — Майк Мазуркі, американський кіноактор і спортсмен, уродженець теперішньої Тернопільської області.

1907 — Кравченко Євген, український прозаїк, драматург.

1945 — Ноель Реддінг, басист гурту Jimi Hendrix Experience.

1949 — Сіссі Спейсек американська акторка.

1970 — Дизель, гітарист української групи Green Grey.

1971 — Ноел Хоган, гітарист ірландської гурту The Cranberries.

1971 — Дайдо, англійська виконавиця, авторка пісень.

1976 — Туомас Холопайнен, клавішник фінського гурту Nightwish.

1980 — Лора Седлер, британська акторка

1976 — Армін ван Бюрен, нідерландський ді-джей.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо сніжне Різдво, то весна буде ранньою;

Якщо на Різдво доволі тепло, то морози вдарять навесні;

Якщо сильний мороз у цей день, то врожай буде хорошим;

Якщо дуже сніжить, то весь рік щаститиме;

Похмурий ранок на Різдво – до теплої весни

Якою є погода 25 грудня, також ж буде і 1 січня.



ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна одягати старий одяг та взуття;

Не можна працювати та займатись хатніми справами;

Не можна сваритись та потрапляти у конфліктні ситуації;

Не можна гадати та грати у карти;

Не можна ігнорувати прохання про допомогу;

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