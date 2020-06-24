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25 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 25 червня, віряни вшановують пам'ять преподобного Онуфрія Великого, а також у світі відзначають День моряка. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 25 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни вшановують пам'ять преподобного Онуфрія Великого. Легенди, що побутують в Україні про цього святого, пов'язані із пізніми приморозками, що де-не-де ще трапляються в цю пору.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 25 червня, іменини відзначають власники таких імен: Тимофій, Арсеній, Андрій, Степан, Петро, Іван, Анна, а також Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День моряка
- Всесвітній день вітіліго
- День митної служби в Україні
- 1439 – Базельський собор оголосив римського папу Євгенія IV єретиком і позбавив його влади.
- 1580 – Опублікована "Книга згоди", в якій були викладені основи лютеранства.
- 1783 – Французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє повідомив на засіданні Паризької академії наук, що вода – це сполука водню і кисню.
- 1857 – Вийшла друком збірка віршів французького поета Шарля Бодлера "Квіти зла".
- 1863 – сьоґун Токуґава Іємоті наказав вигнати з Японії всіх іноземців.
- 1872 – В Німецькій імперії заборонена діяльність Ордена єзуїтів.
- 1878 – Почався Берлінський конгрес, що підтвердив незалежність Князівства Чорногорія, Князівства Сербія і Румунії.
- 1923 – Партіарх Московський і Всієї Русі Тихон звільнений з ув'язнення в обмін на визнання легітимності ним радянської влади, засудження контрреволюційних дій і заклик до співпраці з властями.
- 1939 – у Львові відбулись останні збори Наукового товариства імені Шевченка. З приходом більшовиків у вересні НТШ припинило свою діяльність, а на початку наступного року Товариство і всі пов'язані з ним установи ліквідовано.
- 1950 – армія Північної Кореї напала на Південну Корею. Почалася Корейська війна.
- 1957 – створили іграшку "літаюча тарілка".
- 1991 – Словенія і Хорватія проголосили незалежність від Югославії.
ХТО НАРОДИВСЯ 25 ЧЕРВНЯ
- 1560 – Хуан Санчес Котан, іспанський художник-чернець доби бароко. Автор релігійних сюжетів, натюрмортів.
- 1646 – Елена Лукреція Корнаро Піскопія (Elena Lucrezia Cornaro Piscopia), італійська філософиня і математик, перша жінка у світі, яка здобула докторський ступінь.
- 1811 – Джон Вільям Касільєр, американський гравер і художник-пейзажист.
- 1852 – Антоніо Гауді, каталонський архітектор.
- 1886 – Іван Крип'якевич, український історик, академік, професор Львівського університету.
- 1903 – Джордж Орвелл, англійський письменник.
- 1907 – Зінаїда Хрукалова, українська драматична акторка.
- 1922 – Петро Угляренко, український письменник.
- 1924 – Сідні Люмет, американський режисер.
- 1937 – Кейдзо Обуті, японський політик.
- 1954 – Ярослава Король, українська художниця.
- 1974 – Глен Метрополіт, канадський хокеїст.
- 1981 – Симон Амман, швейцарський стрибун на лижах з трампліна.
- 1991 – Кирило Готовець, білоруський хокеїст.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Багато роси – прикмета того, що буде гарний урожай.
- Картопля і брусниця почали цвісти – прийшов час сінокосу.
- Якщо дощ на Петра падає маленькими краплями – йтиме довго.
- 25 червня народжуються дуже практичні люди. У них присутня достатня кількість чарівності, але, водночас, людина, народжена 25 червня, є замкнутою і не завжди здатною проявити свої здібності.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна у цей день виносити сміття та бруд з дому;
- Не бажано сьогодні сваритися та гніватися на рідних;
- Не варто сьогодні давати гроші у борг, адже вони можуть ніколи не повернутися;
- Не бажано налягати на жирну їжу та алкоголь у цей день.
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