25 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 25 червня, відзначають Всесвітній день Вітиліго та вшановують Петра Афонського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 25 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За народним календарем сьогоднішній день називають так: Петро Сонцеворот, Петро-поворот, Капусняк, Риболов. Церква сьогодні вшановує Петра Афонського. Цей святий народився в VII столітті. За походженням він грек. Його мощі перебували в монастирі святого Климента на Афоні, але в період іконоборства вони були заховані, а в 969 році їх перенесли у Фракійське селище Фотокамі.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 25 червня, іменини відзначають власники таких імен: Аркадій, Арсеній, Євгеній, Орест, Анастасія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День моряка

Всесвітній день Вітиліго

Національне свято Республіки Словенія

День Незалежності Республіки Мозамбік

Національне свято Республіки Хорватія

1439 – Базельський собор оголосив римського папу Євгенія IV єретиком і позбавив його влади.

1580 – Опублікована "Книга згоди", в якій були викладені основи лютеранства .

. 1762– Російський імператор Петро III зрівняв в правах православну і лютеранську церкви.

1783 – Французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє повідомив на засіданні Паризької академії наук, що вода – це сполука водню і кисню.

1857 – Вийшла друком збірка віршів французького поета Шарля Бодлера "Квіти зла".

1863 – сьоґун Токуґава Іємоті наказав вигнати з Японії всіх іноземців.

1872 – В Німецькій імперії заборонена діяльність Ордена єзуїтів.

1878 – Почався Берлінський конгрес, що підтвердив незалежність Князівства Чорногорія, Князівства Сербія і Румунії.

1950 – армія Північної Кореї напала на Південну Корею. Почалася Корейська війна.

1957 – створили іграшку "летюча тарілка".

1991 – Словенія і Хорватія проголосили незалежність від Соціалістичної Федеративної Республіки Югославія.

1991 – Прийнятий Закон України "Про митну справу в Україні".

Мартін Лютер Кінг

ХТО НАРОДИВСЯ 25 ЧЕРВНЯ

1560 – Хуан Санчес Котан, іспанський художник-чернець доби бароко. Автор релігійних сюжетів, натюрмортів.

1646 – Елена Лукреція Корнаро Піскопія, італійська філософиня і математик, перша жінка у світі, яка здобула докторський ступінь.

1811 – Джон Вільям Касільєр, американський гравер і художник-пейзажист.

1852 – Антоніо Гауді, каталонський архітектор.

1886 – Іван Крип'якевич, історик, академік.

1903 – Джордж Орвелл, англійський письменник.

1907 – Зінаїда Хрукалова, українська драматична акторка.

1922 – Петро Угляренко, український письменник.

1924 – Сідні Люмет, американський режисер.

1937 – Кейдзо Обуті, японський політик.

1954 – Ярослава Король, українська художниця.

1974 – Глен Метрополіт, канадський хокеїст.

1981 – Симон Амман, швейцарський стрибун на лижах з трампліна.

1991 – Кирило Готовець, білоруський хокеїст.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо в цей день сонячно, то це до зеленого покосу.

Якщо йде дощ, то покіс буде мокрий.

Якщо до ночі з'явилося багато роси та туман, то в найближчі дні буде гарна погода.

Якщо Чумацький шлях ясний, то це до сонячного дня.

Якщо ластівки та стрижі високо літають, то це до сонця, якщо низько, то до дощу.

Якщо чаплі збираються на сухих височинах, то це до негоди.

Якщо дощові хмари здаються білими, то можливий град.

Якщо у садах з'явилося багато білок, то до дощового року.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сон з 24 на 25 травня виповниться протягом тижня. Навіть, якщо вам приснилося щось страшне, не хвилюйтеся – нічого поганого не станеться. Сновидіння, побачене вдень 25 травня, здійсниться через 9 днів. Особливо велика ймовірність виконання для іменинників дня.

У цей день намагайтеся не перебувати довго під сонцем, не перегрівайтеся. Сонце буде особливо активне й можливий поганий вплив на ваше здоров'я.

Також сьогодні не варто багато часу приділяти спортивним активностям – є ризик, що ви травмуєтеся.

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