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25 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 25 червня, відзначають Всесвітній день Вітиліго та вшановують Петра Афонського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 25 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За народним календарем сьогоднішній день називають так: Петро Сонцеворот, Петро-поворот, Капусняк, Риболов. Церква сьогодні вшановує Петра Афонського. Цей святий народився в VII столітті. За походженням він грек. Його мощі перебували в монастирі святого Климента на Афоні, але в період іконоборства вони були заховані, а в 969 році їх перенесли у Фракійське селище Фотокамі.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 25 червня, іменини відзначають власники таких імен: Аркадій, Арсеній, Євгеній, Орест, Анастасія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День моряка
- Всесвітній день Вітиліго
- Національне свято Республіки Словенія
- День Незалежності Республіки Мозамбік
- Національне свято Республіки Хорватія
- 1439 – Базельський собор оголосив римського папу Євгенія IV єретиком і позбавив його влади.
- 1580 – Опублікована "Книга згоди", в якій були викладені основи лютеранства.
- 1762– Російський імператор Петро III зрівняв в правах православну і лютеранську церкви.
- 1783 – Французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє повідомив на засіданні Паризької академії наук, що вода – це сполука водню і кисню.
- 1857 – Вийшла друком збірка віршів французького поета Шарля Бодлера "Квіти зла".
- 1863 – сьоґун Токуґава Іємоті наказав вигнати з Японії всіх іноземців.
- 1872 – В Німецькій імперії заборонена діяльність Ордена єзуїтів.
- 1878 – Почався Берлінський конгрес, що підтвердив незалежність Князівства Чорногорія, Князівства Сербія і Румунії.
- 1950 – армія Північної Кореї напала на Південну Корею. Почалася Корейська війна.
- 1957 – створили іграшку "летюча тарілка".
- 1991 – Словенія і Хорватія проголосили незалежність від Соціалістичної Федеративної Республіки Югославія.
- 1991 – Прийнятий Закон України "Про митну справу в Україні".
ХТО НАРОДИВСЯ 25 ЧЕРВНЯ
- 1560 – Хуан Санчес Котан, іспанський художник-чернець доби бароко. Автор релігійних сюжетів, натюрмортів.
- 1646 – Елена Лукреція Корнаро Піскопія, італійська філософиня і математик, перша жінка у світі, яка здобула докторський ступінь.
- 1811 – Джон Вільям Касільєр, американський гравер і художник-пейзажист.
- 1852 – Антоніо Гауді, каталонський архітектор.
- 1886 – Іван Крип'якевич, історик, академік.
- 1903 – Джордж Орвелл, англійський письменник.
- 1907 – Зінаїда Хрукалова, українська драматична акторка.
- 1922 – Петро Угляренко, український письменник.
- 1924 – Сідні Люмет, американський режисер.
- 1937 – Кейдзо Обуті, японський політик.
- 1954 – Ярослава Король, українська художниця.
- 1974 – Глен Метрополіт, канадський хокеїст.
- 1981 – Симон Амман, швейцарський стрибун на лижах з трампліна.
- 1991 – Кирило Готовець, білоруський хокеїст.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо в цей день сонячно, то це до зеленого покосу.
- Якщо йде дощ, то покіс буде мокрий.
- Якщо до ночі з'явилося багато роси та туман, то в найближчі дні буде гарна погода.
- Якщо Чумацький шлях ясний, то це до сонячного дня.
- Якщо ластівки та стрижі високо літають, то це до сонця, якщо низько, то до дощу.
- Якщо чаплі збираються на сухих височинах, то це до негоди.
- Якщо дощові хмари здаються білими, то можливий град.
- Якщо у садах з'явилося багато білок, то до дощового року.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сон з 24 на 25 травня виповниться протягом тижня. Навіть, якщо вам приснилося щось страшне, не хвилюйтеся – нічого поганого не станеться. Сновидіння, побачене вдень 25 травня, здійсниться через 9 днів. Особливо велика ймовірність виконання для іменинників дня.
- У цей день намагайтеся не перебувати довго під сонцем, не перегрівайтеся. Сонце буде особливо активне й можливий поганий вплив на ваше здоров'я.
- Також сьогодні не варто багато часу приділяти спортивним активностям – є ризик, що ви травмуєтеся.
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