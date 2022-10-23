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24 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 24 жовтня, у світі відзначають День ООН. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 24 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 24 жовтня, вшановують пам'ять святого апостола від 70-ти Філіпа. Він був родом з Кесарії Палестинської, мав дружину і чотирьох дочок. Святими апостолами він був обраний в диякони та став першим після знаменитого Стефана Першомученика.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 24 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Анатолій, Вікторія, Зинаїда, Іларіон, Йосип, Лев, Макар, Моїсей. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1945 – урочисто відкрито Організацію Об'єднаних Націй.
- 1956 – в Угорщину для придушення революції введено радянські війська.
- 1960 – на стартовому майданчику космодрому Байконур за пів години до першого пуску вибухнула ракета Р-16 конструктора Михайла Янгеля. За різними даними, внаслідок аварії загинули від 74 до 126 осіб, це найбільша катастрофа в історії ракетної техніки.
- 1964 – на території колишньої Північної Родезії проголошена незалежність Замбії.
- 1969 – американський актор Ричард Бартон подарував своїй дружині Елізабет Тейлор діамант вагою майже 69,5 карата і вартістю понад 1 мільйон доларів.
- 1975 – у Великій Британії та США вийшла платівка Джона Леннона "Shaved Fish".
- 1986 – у Лондоні відкритий найбільший у світі магазин грамплатівок.
- 1991 – Верховна Рада проголосила без'ядерний статус України.
- 1993 – у соборі Святої Софії в Києві здійснено інтронізацію Володимира Романюка, обраного Патріархом Київським і всієї Руси-України.
- 1999 – в Рогатині відкрито пам'ятник землячці Роксолані, коханій дружині османського султана Сулеймана I Пишного.
ХТО НАРОДИВСЯ 24 ЖОВТНЯ
- 1843 — Генріх Семирадський, український і польський художник, представник пізнього академізму.
- 1867 — Микола Біляшівський, український етнограф, громадсько-політичний діяч.
- 1927 — Жильбер Беко, французький співак, композитор, піаніст та актор.
- 1936 — Білл Ваймен, бас-гітарист британської групи The Rolling Stones.
- 1944 — Мартін Кемпбелл, новозеландський кінорежисер.
- 1946 — Роббі ван Лівен, лідер нідерландського гурту "Shocking Blue"
- 1947 — Кевін Клайн, американський актор.
- 1955 — Олександр Міхнушев, український художник, ілюстратор.
- 1979 — Костянтин Касянчук, український хокеїст.
- 1985 — Вейн Руні, англійський футболіст.
- 1988 — Юлія Каліна, українська важкоатлетка, бронзова призерка Олімпійських ігор.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Іній на Пилипів день – до снігопаду.
- Якщо вранці туман, то почнеться відлига.
- Сніг випав на мокру землю і не розтанув – до ранньої весни.
- Якщо вранці сніг пішов, зима буде сувора.
- Тьмяний місяць в серпанку – до негоди.
- Листя на деревах шарудить – до снігопаду.
- Ясне нічне небо – до морозу.
- Білки, кроти та миші посилено кормом запасаються – до суворої та затяжної зими.
- Кури на сідало рано сіли або домашня птиця голову під крило ховає – до похолодання.
- Домашні тварини неспокійно поводяться – до негоди.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Категорично не можна залишати бардак вдома, залишати немиту підлогу і посуд. Потрібно навести чистоту, в іншому випадку весь наступний рік будуть переслідувати невдачі у фінансових справах.
- Суворо забороняється балуватися з вогнем. Це може спровокувати небажані наслідки.
- У цей день не можна лінуватися.
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