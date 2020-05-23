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24 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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24 травня – неділя - фото 1
24 травня – неділя

Сьогодні, 24 травня, віряни вшановують пам'ять Кирила та Мефодії, а у світі відзначають День слов'янської писемності та культури. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 24 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Кирила та Мефодії, а ще Мокія Амфіпольского. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Мефодій день, Мокій мокрий.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 24 травня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Йосип, Кирило, Михайло, Костянтин, Ростислав. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

24 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 400381

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День слов'янської писемності та культури
  • Європейський день парків
  • 1844 – телеграфом Морзе відправлено першу телеграму з Вашингтона в Балтимор.
  • 1899 – в Бостоні відкрився перший в Америці автогараж.
  • 1956 – у швейцарському Лугано пройшов перший конкурс пісні Євробачення, в якому брали участь 14 представників семи країн Європи.
  • 1960 – відбувся перший політ пасажирський літак Ту-124.
  • 1969 – Бітлз на п'ять тижнів зайняли перше місце в американському хіт-параді з піснею Get Back.
  • 1995 – на екрани США вийшов фільм Хоробре серце, поставлений Мелом Гібсоном.
  • 2003 – відкриті станції Київського метрополітену Житомирська та Академмістечко.

ХТО НАРОДИВСЯ 24 ТРАВНЯ

  • 1881 – Олександр Богомолець, видатний український і радянський лікар-патофізіолог, президент Академії наук України в 1930-1946 роках.
  • 1905 – народився Михайло Шолохов, російський радянський письменник ("Тихий Дон", "Піднята цілина").
  • 1912 – Михайло Стельмах, український письменник.
  • 1940 – Йосип Бродський, російський поет.
  • 1941 – Боб Ділан (справжнє ім'я Роберт Аллен Циммерман), американський співак, поет і композитор.
  • 1964 – Олег Скрипка, український рок-музикант (група "ВВ").
  • 1973 – Руслана Лижичко, українська співачка, переможниця Євробачення 2004.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо на Мокія мокро, то і літо мокре буде.
  • Якщо туманно і схід багряний, то чекай грозового літа.
  • Підземний туман до сходу сонця розходиться – до негоди.
  • Туман на Мокія – до дощового літа.
  • Якщо 24 травня дощ, то ще сорок днів будуть дощовими.
  • Кінь гривою трясе – до дощу.
  • Спекотна і суха погода – до посушливого літа.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день перебували під забороною посівні роботи, щоб град полів не побив.
  • Сон з 23 на 24 травня віщує події, які відбудуться через 12 днів. Сновидіння, побачене вдень 24 травня, віще, але сильно довіряти йому не потрібно.
  • Також у цей день не варто довго перебувати на вулиці.

Читайте також: Гороскоп на 24 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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