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24 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 24 січня, у світі відзначають День компліменту, в Україні – День Служби зовнішньої розвідки. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 24 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 24 січня, вшановувався Федосєєв день. Наші пращури помітили, якщо у цей день погода холодна, то й осінь буде холодною. Через ці холоди побоювалися лиха. Люди вірили, що це нечиста сила чаклує морози, бо її під час свят вигнали з будинків.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 24 січня, іменини відзначають власники таких імен: Віталій, Володимир, Йосип, Михайло, Микола, Степан, Терентій, Федір, Феодосій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 41 – успішна змова проти Калігули, що закінчилася вбивством імператора та його сім'ї та царювання Клавдія
- 1722 – затверджено табель про ранги всіх чинів військових, статських та придворних. Цей табель проіснував із численними змінами аж до революції 1917 року
- 1918 – у ніч із 24 на 25 січня (за іншими даними 11-12 січня) було проголошено незалежність України
- 1931 – у Москві заснований театр Ромен, найстаріший з нині діючих циганських театрів
- 1935 – в американському місті Річмонд надійшла у продаж перша партія банкового пива під назвою Вершковий ель Крюгера
- 1984 – випущений перший персональний комп'ютер Apple Macintosh
- 2006 – з Космічного центру Танегасіма за допомогою ракети-носія H-IIA запущено супутник ДЗЗ ALOS
- 2009 – День студента (вперше відзначався цього дня через збори архієрейського собору)
ХТО НАРОДИВСЯ 24 СІЧНЯ
- 76 – Адріан (Римський імператор)
- 1732 – Бомарше, французький комедіограф
- 1733 – Бенджамін Лінкольн, американський генерал, військовий міністр США (1781-1783).
- 1746 – Густав III, король Швеції (1771-1792 рр.)
- 1776 – Ернст Теодор Вільгельм Амадей Гофман, німецький письменник
- 1848 – Василь Іванович Суріков, історичний живописець
- 1872 – Юлій Ісаєвич Айхенвальд, російський літературний критик
- 1891 – Вальтер Модель, німецький фельдмаршал
- 1944 – Девід Герролд, американський письменник-фантаст, сценарист
- 1953 – Юрій Башмет, альтист та диригент
- 1968 – Міхаель Кіске, музикант, ексвокаліст гурту Helloween
- 1969 – Дідюля Валерій, сучасний композитор та гітарист
- 1973 – Андрій Новак, український економіст
- 1983 – Скотт Спід, американський автогонщик, пілот Формули-1
- 1986 – Міша Бартон, англо-американська актриса та модель
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- морози у Федосєєв день – до затяжних холодів
- наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде непогожою
- однак якщо день був надто теплий – це не на добро
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- категорично заборонено пускати до будинку незнайомців
- не варто 24 січня експериментувати зі своєю зовнішністю
- краще не вирушати у далекі поїздки
- ризикувати 24 січня можна лише усвідомлено
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