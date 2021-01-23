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24 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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24 січня – неділя - фото 1
24 січня – неділя

Сьогодні, 24 січня, у світі відзначають День сміху, а віряни вшановують пам'ять преподобного Феодосія Великого. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 24 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 24 січня віряни вшановують пам'ять преподобного Феодосія Великого. Він – християнський святий, засновник чернецтва в Палестині.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 24 січня, іменини відзначають власники таких імен: Віталій, Володимир, Михайло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1722 – затверджено табель про ранги всіх чинів військових, статських і придворних
  • 1918 – в ніч з 24 на 25 січня (за іншими даними 11-12 січня) було проголошено незалежність України
  • 1935 – в американському місті Річмонд надійшла в продаж перша партія пива в банках під назвою Вершковий ель Крюгера
  • 1984 – випущений перший персональний комп'ютер Apple Macintosh
  • 2006 – з Космічного центру Танегасіма за допомогою ракети-носія H-IIA запущений супутник ДЗЗ ALOS
  • 2009 – День студента (перший раз відзначався в цей день через збори архієрейського собору)
  • 2010 – фантастичний бойовик "Аватар" Джеймса Кемерона, знятий у форматі 3D, став найкасовішим фільмом в історії
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ХТО НАРОДИВСЯ 24 СІЧНЯ

  • 76 – Адріан (Римський імператор)
  • 1732 – Бомарше, французький комедіограф
  • 1733 – Бенджамін Лінкольн, американський генерал, військовий міністр США (1781-1783)
  • 1944 – Девід Герролд, американський письменник-фантаст, сценарист
  • 1953 – Юрій Башмет, альтист і диригент
  • 1968 – Міхаель Кіске, музикант, ексвокаліст групи Helloween
  • 1969 – Дидюля Валерій, сучасний композитор і гітарист
  • 1973 – Андрій Новак, український економіст
  • 1983 – Скотт Спід, американський автогонщик, пілот Формули-1
24 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 444219

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Відлига в цей день віщує ранню і затяжну весну.
  • Мороз – до пізнього посіву ярих.
  • Туман і повна води ополонка – до великого розливу річок навесні.
  • Рідкісні хмари – до морозу.
  • Погода дня вказує, яким буде листопад.
  • Якщо собака скиглить, а кішка бурчить, то скоро захворіє господар або господиня будинку.
  • Чужа кішка у двір зайшла – чекай звістки про смерть.
  • Птах у вікно стукнув – отримаєте хорошу звістку.
  • Смітинка в око потрапила – рано зір втратите.
  • Сніг з ранку – до тріскучих морозів, які не скоро пройдуть.
  • Відлуння в лісі далеко чути – до морозної погоди.
  • Вівці голосно бекають, неспокійно поводяться і збиваються в кут – до негоди.
  • Корова ногами трясе – до холодів.
  • Вівці б'ються між собою – до вітру.
  • У овець шерсть мокра – до дощового року.
24 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 444216

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день не можна позичати гроші.
  • Також не можна сьогодні стригти волосся та обрізати нігті. Хто на Федосєя-весняка нігті підстриже, той три місяці в боргах жити буде.
  • Ще 24 січня не бажано виходити на вулицю вдосвіта.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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