24 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 24 січня, у світі відзначають День сміху, а віряни вшановують пам'ять преподобного Феодосія Великого. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 24 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 24 січня віряни вшановують пам'ять преподобного Феодосія Великого. Він – християнський святий, засновник чернецтва в Палестині.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 24 січня, іменини відзначають власники таких імен: Віталій, Володимир, Михайло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1722 – затверджено табель про ранги всіх чинів військових, статських і придворних

1918 – в ніч з 24 на 25 січня (за іншими даними 11-12 січня) було проголошено незалежність України

1935 – в американському місті Річмонд надійшла в продаж перша партія пива в банках під назвою Вершковий ель Крюгера

1984 – випущений перший персональний комп'ютер Apple Macintosh

2006 – з Космічного центру Танегасіма за допомогою ракети-носія H-IIA запущений супутник ДЗЗ ALOS

2009 – День студента (перший раз відзначався в цей день через збори архієрейського собору)

2010 – фантастичний бойовик "Аватар" Джеймса Кемерона, знятий у форматі 3D, став найкасовішим фільмом в історії

ХТО НАРОДИВСЯ 24 СІЧНЯ

76 – Адріан (Римський імператор)

1732 – Бомарше, французький комедіограф

1733 – Бенджамін Лінкольн, американський генерал, військовий міністр США (1781-1783)

1944 – Девід Герролд, американський письменник-фантаст, сценарист

1953 – Юрій Башмет, альтист і диригент

1968 – Міхаель Кіске, музикант, ексвокаліст групи Helloween

1969 – Дидюля Валерій, сучасний композитор і гітарист

1973 – Андрій Новак, український економіст

1983 – Скотт Спід, американський автогонщик, пілот Формули-1

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Відлига в цей день віщує ранню і затяжну весну.

Мороз – до пізнього посіву ярих.

Туман і повна води ополонка – до великого розливу річок навесні.

Рідкісні хмари – до морозу.

Погода дня вказує, яким буде листопад.

Якщо собака скиглить, а кішка бурчить, то скоро захворіє господар або господиня будинку.

Чужа кішка у двір зайшла – чекай звістки про смерть.

Птах у вікно стукнув – отримаєте хорошу звістку.

Смітинка в око потрапила – рано зір втратите.

Сніг з ранку – до тріскучих морозів, які не скоро пройдуть.

Відлуння в лісі далеко чути – до морозної погоди.

Вівці голосно бекають, неспокійно поводяться і збиваються в кут – до негоди.

Корова ногами трясе – до холодів.

Вівці б'ються між собою – до вітру.

У овець шерсть мокра – до дощового року.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не можна позичати гроші.

Також не можна сьогодні стригти волосся та обрізати нігті. Хто на Федосєя-весняка нігті підстриже, той три місяці в боргах жити буде.

Ще 24 січня не бажано виходити на вулицю вдосвіта.

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