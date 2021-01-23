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24 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 24 січня, у світі відзначають День сміху, а віряни вшановують пам'ять преподобного Феодосія Великого. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 24 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 24 січня віряни вшановують пам'ять преподобного Феодосія Великого. Він – християнський святий, засновник чернецтва в Палестині.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 24 січня, іменини відзначають власники таких імен: Віталій, Володимир, Михайло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1722 – затверджено табель про ранги всіх чинів військових, статських і придворних
- 1918 – в ніч з 24 на 25 січня (за іншими даними 11-12 січня) було проголошено незалежність України
- 1935 – в американському місті Річмонд надійшла в продаж перша партія пива в банках під назвою Вершковий ель Крюгера
- 1984 – випущений перший персональний комп'ютер Apple Macintosh
- 2006 – з Космічного центру Танегасіма за допомогою ракети-носія H-IIA запущений супутник ДЗЗ ALOS
- 2009 – День студента (перший раз відзначався в цей день через збори архієрейського собору)
- 2010 – фантастичний бойовик "Аватар" Джеймса Кемерона, знятий у форматі 3D, став найкасовішим фільмом в історії
ХТО НАРОДИВСЯ 24 СІЧНЯ
- 76 – Адріан (Римський імператор)
- 1732 – Бомарше, французький комедіограф
- 1733 – Бенджамін Лінкольн, американський генерал, військовий міністр США (1781-1783)
- 1944 – Девід Герролд, американський письменник-фантаст, сценарист
- 1953 – Юрій Башмет, альтист і диригент
- 1968 – Міхаель Кіске, музикант, ексвокаліст групи Helloween
- 1969 – Дидюля Валерій, сучасний композитор і гітарист
- 1973 – Андрій Новак, український економіст
- 1983 – Скотт Спід, американський автогонщик, пілот Формули-1
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Відлига в цей день віщує ранню і затяжну весну.
- Мороз – до пізнього посіву ярих.
- Туман і повна води ополонка – до великого розливу річок навесні.
- Рідкісні хмари – до морозу.
- Погода дня вказує, яким буде листопад.
- Якщо собака скиглить, а кішка бурчить, то скоро захворіє господар або господиня будинку.
- Чужа кішка у двір зайшла – чекай звістки про смерть.
- Птах у вікно стукнув – отримаєте хорошу звістку.
- Смітинка в око потрапила – рано зір втратите.
- Сніг з ранку – до тріскучих морозів, які не скоро пройдуть.
- Відлуння в лісі далеко чути – до морозної погоди.
- Вівці голосно бекають, неспокійно поводяться і збиваються в кут – до негоди.
- Корова ногами трясе – до холодів.
- Вівці б'ються між собою – до вітру.
- У овець шерсть мокра – до дощового року.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не можна позичати гроші.
- Також не можна сьогодні стригти волосся та обрізати нігті. Хто на Федосєя-весняка нігті підстриже, той три місяці в боргах жити буде.
- Ще 24 січня не бажано виходити на вулицю вдосвіта.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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