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24 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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24 листопада – вівторок

Сьогодні, 24 листопада, у світі відзначають День завоювання друзів, а віряни вшановують пам'ять преподобного Федора Студита. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 24 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять преподобного Федора Студита. Під впливом свого дядька, який був ігуменом, він підстригся в ченці. Незабаром і сам Федір став ігуменом. Він вів аскетичний спосіб життя, активно вивчав Святе Письмо. За викриття пороків царя Костянтина святий був ув’язнений.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 24 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Вікентій, Віктор, Євгеній, Максим, Степан, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День завоювання друзів
  • 1638 – в урочищі Маслів Став ухвалена "Ординація Війська Запорозького Реєстрового".
  • 1859 – Чарльз Дарвін опублікував свою працю "Походження видів", що є одним з найзнаменитіших творів в історії науки й основоположним у сфері еволюційного вчення.
  • 1910 – у Севастополі розпочала роботу офіцерська школа авіації.
  • 1918 – ескадра Антанти окупувала Севастополь.
  • 1969 – Договір про непоширення ядерної зброї ратифікований у США та СРСР (президент США Річард Ніксон підписав відповідний законопроєкт, договір був ратифікований Президією Верховної Ради СРСР).
  • 1994 – в Україні розпочала свою діяльність місія ОБСЄ.
  • 2004 – Центральна виборча комісія України оприлюднила офіційні результати виборів Президента України. Переможцем було визнано Віктора Януковича. Протокол підписали 11 членів комісії, один із яких, Олександр Чупахін, підписав його з позначкою, що цей документ "не відповідає волевиявленню українського народу". Не підписали протокол троє членів ЦВК – Андрій Магера, Руслан Князевич і Ярослав Давидович.
  • 2015 – солдати Вільної сирійської армії підбили у вівторок російський вертоліт у Сирії поблизу Латакії, змусивши його здійснити аварійну посадку.
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ХТО НАРОДИВСЯ 24 ЛИСТОПАДА

  • 1592 – Пітер Снаєрс, відомий фламандський художник-баталіст епохи бароко.
  • 1632 – Бенедикт Спіноза, нідерландський філософ, один з найвідоміших пантеїстів.
  • 1655 – Карл XI, король Шведської імперії.
  • 1826 – Лоренціні Карло, італійський журналіст і письменник, відомий під псевдонім Карло Колоді, автор казки "Піноккіо".
  • 1849 – Френсіс Годґсон Бернет, американська письменниця. Класик англійської дитячої літератури.
  • 1864 – Анрі Тулуз-Лотрек, французький маляр, постімпрессіоніст.
  • 1888 – Дейл Карнегі, американський психолог, педагог, письменник.
  • 1914 – Чедвік Лінн Расселл, англійський скульптор-абстракціоніст.
  • 1934 – Шнітке Альфред Гаррійович, радянський композитор німецького походження, теоретик музики. Останні роки жив у Німеччині.
  • 1954 – Емір Кустуриця, сербський кінорежисер, володар двох "Золотих пальмових гілок" Каннського кінофестивалю.
  • 1972 – Юрко Юрченко, соліст гурту "Юркеш".

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо на вулиці дощ або мокрий сніг, то до грудня ще потеплішає.
  • Погода тепла на Федора – значить, і зима теплою буде.
  • Світить сонце – до похолодання.
  • Якщо вночі на небі багато зірок, то наступний рік буде врожайним на гриби.
  • Щоб багато ягід вродило, заварювали чай з сушеними ягідками.
  • Якщо гуси на лід вийшли, то на Різдво потеплішає.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Наші пращури на Федота варили щі. Вірили, що якщо блюдо з'їсти гарячим, то зима буде теплою. Тож не ігноруйте цю традицію.
  • Щоб не відчувати потреби в майбутньому, переберіть у будинку посуд і викиньте той, на якому є тріщини або відколи.
  • Позичати гроші сьогодні – погана прикмета. Ви їх не отримаєте назад і ще інші матеріальні цінності можете втратити.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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