24 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 24 листопада, у світі відзначають День завоювання друзів, а віряни вшановують пам'ять преподобного Федора Студита. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 24 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять преподобного Федора Студита. Під впливом свого дядька, який був ігуменом, він підстригся в ченці. Незабаром і сам Федір став ігуменом. Він вів аскетичний спосіб життя, активно вивчав Святе Письмо. За викриття пороків царя Костянтина святий був ув’язнений.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 24 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Вікентій, Віктор, Євгеній, Максим, Степан, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День завоювання друзів

1638 – в урочищі Маслів Став ухвалена "Ординація Війська Запорозького Реєстрового".

1859 – Чарльз Дарвін опублікував свою працю "Походження видів", що є одним з найзнаменитіших творів в історії науки й основоположним у сфері еволюційного вчення.

1910 – у Севастополі розпочала роботу офіцерська школа авіації.

1918 – ескадра Антанти окупувала Севастополь.

1969 – Договір про непоширення ядерної зброї ратифікований у США та СРСР (президент США Річард Ніксон підписав відповідний законопроєкт, договір був ратифікований Президією Верховної Ради СРСР).

1994 – в Україні розпочала свою діяльність місія ОБСЄ.

2004 – Центральна виборча комісія України оприлюднила офіційні результати виборів Президента України. Переможцем було визнано Віктора Януковича. Протокол підписали 11 членів комісії, один із яких, Олександр Чупахін, підписав його з позначкою, що цей документ "не відповідає волевиявленню українського народу". Не підписали протокол троє членів ЦВК – Андрій Магера, Руслан Князевич і Ярослав Давидович.

2015 – солдати Вільної сирійської армії підбили у вівторок російський вертоліт у Сирії поблизу Латакії, змусивши його здійснити аварійну посадку.

ХТО НАРОДИВСЯ 24 ЛИСТОПАДА

1592 – Пітер Снаєрс, відомий фламандський художник-баталіст епохи бароко.

1632 – Бенедикт Спіноза, нідерландський філософ, один з найвідоміших пантеїстів.

1655 – Карл XI, король Шведської імперії.

1826 – Лоренціні Карло, італійський журналіст і письменник, відомий під псевдонім Карло Колоді, автор казки "Піноккіо".

1849 – Френсіс Годґсон Бернет, американська письменниця. Класик англійської дитячої літератури.

1864 – Анрі Тулуз-Лотрек, французький маляр, постімпрессіоніст.

1888 – Дейл Карнегі, американський психолог, педагог, письменник.

1914 – Чедвік Лінн Расселл, англійський скульптор-абстракціоніст.

1934 – Шнітке Альфред Гаррійович, радянський композитор німецького походження, теоретик музики. Останні роки жив у Німеччині.

1954 – Емір Кустуриця, сербський кінорежисер, володар двох "Золотих пальмових гілок" Каннського кінофестивалю.

1972 – Юрко Юрченко, соліст гурту "Юркеш".

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на вулиці дощ або мокрий сніг, то до грудня ще потеплішає.

Погода тепла на Федора – значить, і зима теплою буде.

Світить сонце – до похолодання.

Якщо вночі на небі багато зірок, то наступний рік буде врожайним на гриби.

Щоб багато ягід вродило, заварювали чай з сушеними ягідками.

Якщо гуси на лід вийшли, то на Різдво потеплішає.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Наші пращури на Федота варили щі. Вірили, що якщо блюдо з'їсти гарячим, то зима буде теплою. Тож не ігноруйте цю традицію.

Щоб не відчувати потреби в майбутньому, переберіть у будинку посуд і викиньте той, на якому є тріщини або відколи.

Позичати гроші сьогодні – погана прикмета. Ви їх не отримаєте назад і ще інші матеріальні цінності можете втратити.

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