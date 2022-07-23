24 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 24 липня, відзначають Міжнародний день турботи про себе, а віряни вшановують пам'ять Блаженної княгині Ольги. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 24 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

24 липня в православній церкві шанується пам'ять Блаженної княгині Ольги, а також мучениці Євфимії. Ольга була першим політиком часів Київської Русі, яка прийняла християнство. А вся Русь була хрещена лише при правлінні її внука Володимира. До цього часу княгиня будувала християнські храми та дотримувалась своєї віри.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 24 липня, іменини відзначають власники таких імен: Олена, Ольга, Христина Аркадій та Євфимія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день турботи про себе

Міжнародний день Липовини (сорт винограду)

День Конституції Фіджі

День поліції у Польщі

День військово-морського флоту в Венесуелі

День Симона Болівара в Еквадорі, Венесуелі, Колумбії і Болівії

День текіли у США

1015 — у боротьбі за київський престол загинув князь Борис, один із перших руських святих

1534 — французька експедиція Жака Картьє досягла гирла річки Святого Лаврентія (Канада)

1623 — похід флотилії гетьмана Михайла Дорошенка до Керченської протоки

1911 — американський археолог Хайрам Бінгем відкрив в Перу "втрачене місто" Імперії Інків Мачу-Пікчу

1918 — гетьман Павло Скоропадський погодив закони про загальну військову повинність і кримінальну відповідальність за перевищення максимально встановлених цін та спекуляцію

1923 — під час мирної конференції у Лозанні було підписано мирний договір, відповідно до якого встановлено кордони Туреччини в Європі та Малій Азії

1945 — на Потсдамській конференції президент США Трумен Гаррі повідомив Сталіна про створення "надзвичайно потужної зброї", а саме ядерної бомби

1950 — перший запуск із мису Канаверал ракети, а саме німецької Фау-2

1981 — в Італії заборонили діяльність усіх масонських лож та таємних товариств

1990 — вперше перед будинком Київської міської ради поряд із державним прапором УРСР замайорів національний синьо-жовтий прапор

1991 — урочисто відкрито таблицю в Батурині у пам'ять про гетьмана Івана Мазепу

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ХТО НАРОДИВСЯ 24 ЛИПНЯ

1761 — Якуб Ясинський, польський військовий діяч та поет часів загибелі Речі Посполитої

1783 — Болівар Симон, лідер боротьби за незалежність іспанських колоній у Південній Америці

1802 — Александр Дюма Старший, відомий французький письменник

1803 — Адольф Шарль Адам, французький композитор, музичний критик (Жізель, Корсар)

1833 — Петро Перемежко, український гістолог, професор, який першим зробив відкриття мітозу

1860 — Альфонс Муха, чеський художник, один з найвідоміших представників стилю "Арт Нуво"

1864 — Франк Ведекінд, німецький поет та драматург, попередник експресіонізму

1867 — Едвард Фредерік Бенсон, англійський романіст, автор спогадів та біографій

1897 — Амелія Ергарт, американська письменниця та пілот, а також перша жінка-пілот, яка перелетіла через Атлантичний океан

1900 — Зельда Фіцджеральд, письменниця, дружина американського письменника Френсіса Скотта Фіцджеральда

1905 — Анатоль Кудрик, український письменник, поет та журналіст

1907 — Василь Мисик, поет, перекладач. В'язень сталінських концтаборів

1912 — Микола Гриценко, український, радянський актор театру і кіно (Анна Кареніна, Ходіння по муках, Земля Санникова, Сімнадцять миттєвостей весни)

1912 — Степан Радіон, український журналіст, письменник та бібліограф.

1928 — Ігор Дмитренко, український фізик у галузі надпровідності та низькотемпературного матеріалознавства, академік

1933 — Єжи Гарасимович, польський поет

1945 — Володимир Мазур, український режисер, сценарист, актор та прозаїк

1951 — Олександр Чорний, український журналіст, письменник, редактор, видавець, краєзнавець та фольклорист

1951 — Катерина Штанко, українська художниця та письменниця

1963 — Лілія Золотоноша, українська поетеса, юрист, журналіст та громадська діячка

1967 — Дмитро Капранов та Віталій Капранов, українські видавці, письменники, публіцисти та громадські діячі

1969 — Дженніфер Лопес, відома американська акторка та співачка

1971 — Євгенія Чуприна, українська поетеса, письменниця та драматург

1976 — Ярослава Бабич, українська поетеса

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо у цей день сонячна погода, то буде вдалий урожай;

Якщо чутно грім, але без грози, то спека затримається на кілька днів;

Якщо птахи літають дуже низько над землею, то до негоди;

Якщо каштани зовсім пожовтіли, то осінь буде пізньою.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна в'язати та прати руками, бо болітимуть руки;

Не варто планувати шлюб, бо він видасться недовгим;

Не можна сваритись та кричати;

Не можна брати та давати у борг;

Не можна вживати спиртне та піддаватись шкідливим звичкам.

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