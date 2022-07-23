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24 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 24 липня, відзначають Міжнародний день турботи про себе, а віряни вшановують пам'ять Блаженної княгині Ольги. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 24 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
24 липня в православній церкві шанується пам'ять Блаженної княгині Ольги, а також мучениці Євфимії. Ольга була першим політиком часів Київської Русі, яка прийняла християнство. А вся Русь була хрещена лише при правлінні її внука Володимира. До цього часу княгиня будувала християнські храми та дотримувалась своєї віри.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 24 липня, іменини відзначають власники таких імен: Олена, Ольга, Христина Аркадій та Євфимія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день турботи про себе
- Міжнародний день Липовини (сорт винограду)
- День Конституції Фіджі
- День поліції у Польщі
- День військово-морського флоту в Венесуелі
- День Симона Болівара в Еквадорі, Венесуелі, Колумбії і Болівії
- День текіли у США
- 1015 — у боротьбі за київський престол загинув князь Борис, один із перших руських святих
- 1534 — французька експедиція Жака Картьє досягла гирла річки Святого Лаврентія (Канада)
- 1623 — похід флотилії гетьмана Михайла Дорошенка до Керченської протоки
- 1911 — американський археолог Хайрам Бінгем відкрив в Перу "втрачене місто" Імперії Інків Мачу-Пікчу
- 1918 — гетьман Павло Скоропадський погодив закони про загальну військову повинність і кримінальну відповідальність за перевищення максимально встановлених цін та спекуляцію
- 1923 — під час мирної конференції у Лозанні було підписано мирний договір, відповідно до якого встановлено кордони Туреччини в Європі та Малій Азії
- 1945 — на Потсдамській конференції президент США Трумен Гаррі повідомив Сталіна про створення "надзвичайно потужної зброї", а саме ядерної бомби
- 1950 — перший запуск із мису Канаверал ракети, а саме німецької Фау-2
- 1981 — в Італії заборонили діяльність усіх масонських лож та таємних товариств
- 1990 — вперше перед будинком Київської міської ради поряд із державним прапором УРСР замайорів національний синьо-жовтий прапор
- 1991 — урочисто відкрито таблицю в Батурині у пам'ять про гетьмана Івана Мазепу
ХТО НАРОДИВСЯ 24 ЛИПНЯ
- 1761 — Якуб Ясинський, польський військовий діяч та поет часів загибелі Речі Посполитої
- 1783 — Болівар Симон, лідер боротьби за незалежність іспанських колоній у Південній Америці
- 1802 — Александр Дюма Старший, відомий французький письменник
- 1803 — Адольф Шарль Адам, французький композитор, музичний критик (Жізель, Корсар)
- 1833 — Петро Перемежко, український гістолог, професор, який першим зробив відкриття мітозу
- 1860 — Альфонс Муха, чеський художник, один з найвідоміших представників стилю "Арт Нуво"
- 1864 — Франк Ведекінд, німецький поет та драматург, попередник експресіонізму
- 1867 — Едвард Фредерік Бенсон, англійський романіст, автор спогадів та біографій
- 1897 — Амелія Ергарт, американська письменниця та пілот, а також перша жінка-пілот, яка перелетіла через Атлантичний океан
- 1900 — Зельда Фіцджеральд, письменниця, дружина американського письменника Френсіса Скотта Фіцджеральда
- 1905 — Анатоль Кудрик, український письменник, поет та журналіст
- 1907 — Василь Мисик, поет, перекладач. В'язень сталінських концтаборів
- 1912 — Микола Гриценко, український, радянський актор театру і кіно (Анна Кареніна, Ходіння по муках, Земля Санникова, Сімнадцять миттєвостей весни)
- 1912 — Степан Радіон, український журналіст, письменник та бібліограф.
- 1928 — Ігор Дмитренко, український фізик у галузі надпровідності та низькотемпературного матеріалознавства, академік
- 1933 — Єжи Гарасимович, польський поет
- 1945 — Володимир Мазур, український режисер, сценарист, актор та прозаїк
- 1951 — Олександр Чорний, український журналіст, письменник, редактор, видавець, краєзнавець та фольклорист
- 1951 — Катерина Штанко, українська художниця та письменниця
- 1963 — Лілія Золотоноша, українська поетеса, юрист, журналіст та громадська діячка
- 1967 — Дмитро Капранов та Віталій Капранов, українські видавці, письменники, публіцисти та громадські діячі
- 1969 — Дженніфер Лопес, відома американська акторка та співачка
- 1971 — Євгенія Чуприна, українська поетеса, письменниця та драматург
- 1976 — Ярослава Бабич, українська поетеса
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо у цей день сонячна погода, то буде вдалий урожай;
- Якщо чутно грім, але без грози, то спека затримається на кілька днів;
- Якщо птахи літають дуже низько над землею, то до негоди;
- Якщо каштани зовсім пожовтіли, то осінь буде пізньою.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна в'язати та прати руками, бо болітимуть руки;
- Не варто планувати шлюб, бо він видасться недовгим;
- Не можна сваритись та кричати;
- Не можна брати та давати у борг;
- Не можна вживати спиртне та піддаватись шкідливим звичкам.
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