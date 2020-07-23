На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
24 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 30
Сьогодні, 24 липня, українці відзначають День національного прапора, а також шанують пам'ять святої рівноапостольної княгині Ольги. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 24 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем церква вшановує пам'ять святої рівноапостольної княгині Ольги, у святому хрещенні Олени, яка першою з правителів прийняла християнство, завдяки якій Київська Русь прийняла православну віру. Свята Ольга вважається покровителькою матерів синів і вдів. Останні їй моляться про втіху, а молоді дівчата просять вдалого заміжжя.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 24 липня, іменини відзначають власники таких імен: Олена, Ольга.. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День українського національного прапора
- 971 – візантійський імператор Іоанн Цимісхій і київський князь Святослав під Доростолом уклали почесний мир за умовами якого Візантійська імперія приєднала до себе болгарські землі.
- 1701 – французький колоніальний адміністратор Антуан Каділлак заснував торгову факторію Детройт.
- 1728 – відомий мореплавець і першовідкривач Вітус Берінг на кораблі "Св. Гавриїл" відплив з Камчатки.
- 1790 – імператриця Катерина II звеліла віддати під суд російського філософа і письменника А. Радищева (автора "Мандрів з Петербурга в Москву").
- 1949 – німецький письменник Томас Манн повертається до Німеччини (його розлука з Батьківщиною тривала 16 років).
- 1981 – уряд Італії заборонив діяльність всіх масонських лож і таємних товариств.
- 1990 – скасована введена п'ять років тому заборона на продаж алкоголю в СРСР.
- 1990 – в Києві вперше піднято жовто-блакитний прапор.
ХТО НАРОДИВСЯ 24 ЛИПНЯ
- 1783 – борець за незалежність латиноамериканських колоній Іспанії, генерал, Симон Болівар.
- 1828 – автор знаменитого роману і одвічного російського питання "Що робити?", російський революціонер Микола Гаврилович Чернишевський.
- 1857 – данський письменник-романіст Генрік Понтоппідан.
- 1860 – відомий чеський художник, майстер розпису афіш, Альфонс Муха.
- 1864 – німецький поет і драматург Франк Ведекінд.
- 1952 – американський кінорежисер і сценарист, фотограф Гас Ван Сент молодший.
- 1963 – знаменитий американський баскетболіст Карл Мелоун (один з 50 кращих баскетболістів в історії НБА).
- 1969 – відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Грім гримить на Ольгу – буде добре ловиться риба.
- Глухий грім 24 липня – до тривалої негоди.
- Сонячний день 24 липня – буде хороший урожай хліба.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто купатися
- Не можна забирати собі гроші
- Не варто планувати весілля
Читайте також: День ангела у липні 2020: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
21:51Як у порно: жителям Канади радять займатися сексом через стінку (18+)
-
21:2324 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52У новому сезоні Анатомії Грей покажуть про пандемію коронавірусу
-
20:24Учені будують точну копію човна з фільму Щелепи, щоб вивчати акул: фотофакт
-
19:51Гонщиця, яка стала порнозірко, створює свою команду
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:25iPhone Photography Awards 2020: найкращі знімки, зроблені на смартфон
-
19:00Привітання на День ангела Ольги 2020 у прозі: побажання своїми словами
-
18:46Американець намагався заправити Tesla Model 3 бензином: епічне відео
-
18:30Картинки з Днем ангела Ольги: вітальні відкритки і листівки на іменини
-
18:20Гороскоп на 24 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Привітання з Днем ангела Ольги 2020: гарні побажання з іменинами
-
17:51Популярна гра For Honor стане безкоштовною на кілька днів
-
17:23Творці фільму Земляни відреагували на захоплення заручників у Луцьку
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:50Мірча Луческу став головним тренером київського Динамо: перший коментар
-
16:22Louis Vuitton випускають сережки для безпровідних навушників
-
15:57Подружжя добилися дозволу назвати сина "диявольським" ім'ям
-
15:33Це не цибуля і не огірок: американка шокує своїми смаколиками
-
15:13У мережі з'явилися перші дані про iPhone 13
-
14:51Яким знакам Зодіаку неймовірно пощастить у серпні
-
14:32Дослідники розвінчали популярний стереотип про позашляховики
-
14:15Спекотні хіти липня: плейлист нової популярної музики
-
13:48Маска завжди з тобою: винахід цього американця змушує сміятись
-
13:15Коли змінився графік прогулянок: невдоволений коргі розвеселив мережу (відео)
-
21:51Як у порно: жителям Канади радять займатися сексом через стінку (18+)
-
19:25iPhone Photography Awards 2020: найкращі знімки, зроблені на смартфон
-
16:50Мірча Луческу став головним тренером київського Динамо: перший коментар
-
14:15Спекотні хіти липня: плейлист нової популярної музики
-
12:05Деніел Редкліфф святкує 31-річчя! Вгадай фільм з актором за кадром
-
08:51Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 23 липня
-
07:227 секретів, які дозволять приготувати вам ідеальну каву щоранку
- 22 липня
-
21:22Якими є вподобання чоловіка у сексі згідно з його знаком Зодіаку
-
19:00Від Роналду до Мерфі: 15 багатодітних зірок і вони цим пишаються
-
14:27Карантин в Україні продовжили до 31 серпня, але з нововведеннями: що змінилось
-
12:35Від Дивних див до Відьмака: названі найпопулярніші серіали Netflix
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 22 липня
-
07:23Чи безпечно ходити у спортзал під час пандемії коронавірусу
- 21 липня
-
21:31Хто такі спорносексуали: розповідаємо на прикладі топових футболістів
-
18:11Чуб та вінок: круті українські емодзі, які ви захочете собі зберегти
-
16:20Фільми з Робіном Вільямсом: найкращі ролі улюбленого актора в кіно
-
12:00День нездорової їжі: Вгадай, скільки калорій в цій страві
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 21 липня
-
07:13Погода в Україні 21 липня: де пройдуть дощі
- 20 липня
-
21:54Рейтинг громадських місць, які найчастіше вибирають пари для сексу
-
20:09Як правильно робити дікпіки: кумедна інструкція від дівчини на прикладі огірка
-
18:07Відпочинок на Херсонщині 2020: куди поїхати, що подивитись і скільки це коштує
-
16:2310 випадків, коли актори грали персонажів іншого віку, але ніхто їм не повірив
-
13:41Наскільки швидко німці їздять по автобанах: цифри вас шокують
-
11:46Ми не можемо обирати, де з'явитися на світ уперше: нова порція перлів із ЗНО 2020