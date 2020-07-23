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24 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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24 липня – п'ятниця - фото 1
24 липня – п'ятниця

Сьогодні, 24 липня, українці відзначають День національного прапора, а також шанують пам'ять святої рівноапостольної княгині Ольги. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 24 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем церква вшановує пам'ять святої рівноапостольної княгині Ольги, у святому хрещенні Олени, яка першою з правителів прийняла християнство, завдяки якій Київська Русь прийняла православну віру. Свята Ольга вважається покровителькою матерів синів і вдів. Останні їй моляться про втіху, а молоді дівчата просять вдалого заміжжя.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 24 липня, іменини відзначають власники таких імен: Олена, Ольга.. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

24 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 400381

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День українського національного прапора
  • 971 – візантійський імператор Іоанн Цимісхій і київський князь Святослав під Доростолом уклали почесний мир за умовами якого Візантійська імперія приєднала до себе болгарські землі.
  • 1701 – французький колоніальний адміністратор Антуан Каділлак заснував торгову факторію Детройт.
  • 1728 – відомий мореплавець і першовідкривач Вітус Берінг на кораблі "Св. Гавриїл" відплив з Камчатки.
  • 1790 – імператриця Катерина II звеліла віддати під суд російського філософа і письменника А. Радищева (автора "Мандрів з Петербурга в Москву").
  • 1949 – німецький письменник Томас Манн повертається до Німеччини (його розлука з Батьківщиною тривала 16 років).
  • 1981 – уряд Італії заборонив діяльність всіх масонських лож і таємних товариств.
  • 1990 – скасована введена п'ять років тому заборона на продаж алкоголю в СРСР.
  • 1990 – в Києві вперше піднято жовто-блакитний прапор.
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Прапор України

ХТО НАРОДИВСЯ 24 ЛИПНЯ

  • 1783 – борець за незалежність латиноамериканських колоній Іспанії, генерал, Симон Болівар.
  • 1828 – автор знаменитого роману і одвічного російського питання "Що робити?", російський революціонер Микола Гаврилович Чернишевський.
  • 1857 – данський письменник-романіст Генрік Понтоппідан.
  • 1860 – відомий чеський художник, майстер розпису афіш, Альфонс Муха.
  • 1864 – німецький поет і драматург Франк Ведекінд.
  • 1952 – американський кінорежисер і сценарист, фотограф Гас Ван Сент молодший.
  • 1963 – знаменитий американський баскетболіст Карл Мелоун (один з 50 кращих баскетболістів в історії НБА).
  • 1969 – відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес.
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Джей Ло

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Грім гримить на Ольгу – буде добре ловиться риба.
  • Глухий грім 24 липня – до тривалої негоди.
  • Сонячний день 24 липня – буде хороший урожай хліба.
24 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 413032

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не варто купатися
  • Не можна забирати собі гроші
  • Не варто планувати весілля

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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