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24 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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24 липня - середа

Сьогодні, 24 липня, віряни вшановують свято княгині Ольги. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 24 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

24 липня відзначають свято княгині Ольги, яка була дружиною Київського князя Ігоря, а також керувала державою після його смерті. Вона ввійшла в історію у якості творця культурного та державного життя у Київській Русі.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 24 липня, іменини відзначають власники таких імен: Аркадій, Олена, Ольга. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

24 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1911 — американський археолог Хайрам Бінґем відкрив в Перу "втрачене місто" Імперії Інків Мачу-Пікчу.
  • 1918 — гетьман Павло Скоропадський затвердив закони про загальну військову повинність і кримінальну відповідальність за перевищення максимально встановлених цін і спекуляцію.
  • 1923 — під час мирної конференції у Лозанні (1922—1923 рр.) підписано мирний договір, згідно з яким встановлювалися кордони Туреччини в Європі та Малій Азії.
  • 1945 — на Потсдамській конференції президент США Трумен Гаррі повідомив Сталіна про створення "надзвичайно потужної зброї" — ядерної бомби.
  • 1981 — в Італії заборонена діяльність усіх масонських лож і таємних товариств.
  • 1990 — уперше перед будинком Київської міської ради поруч із державним прапором УРСР піднято національний синьо-жовтий прапор.
в Італії заборонена діяльність усіх масонських лож - фото 342625
D Італії заборонена діяльність усіх масонських лож / Sputnik International

ХТО НАРОДИВСЯ 24 ЛИПНЯ

  • 1803 — Адольф Шарль Адам, французький композитор, музичний критик. Найвідоміші його балети "Жізель" (1841) i "Корсар" (1856).
    1833 — Петро Перемежко, український гістолог, професор. Першим зробив відкриття мітозу (незалежно від В. Флеммінга і В. Шляйхера).
    1864 — Франк Ведекінд, німецький поет і драматург, попередник експресіонізму.
    1897 — Амелія Ергарт, американська письменниця і пілот; перша жінка-пілот, яка перелетіла через Атлантичний океан.
    1900 — Зельда Фіцджеральд, дружина американського письменника Френсіса Скотта Фіцджеральда, письменниця.
    1912 — Микола Гриценко, український, радянський актор театру і кіно (Анна Кареніна, Земля Санникова, Сімнадцять миттєвостей весни, Ад'ютант його високоповажності).
    1928 — Ігор Дмитренко, український фізик у галузі надпровідності та низькотемпературного матеріалознавства, академік.
    1951 — Катерина Штанко, українська художниця та письменниця.
    1963 — Лілія Золотоноша, українська поетеса, юрист, журналіст, громадський діяч.
    1967 — Дмитро Капранов та Віталій Капранов, українські видавці, письменники, публіцисти, громадські діячі.
    1969 — Дженніфер Лопес, американська акторка та співачка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо дощить, то незабаром у рибалок буде хороший улов;
  • Якщо 24 липня сонячна погода, то очікується багатий врожай зерна
    Якщо птахи літають низько, то буде сильна гроза
    Раптове похолодання до швидкого приходу осені.
24 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 340280

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна займатись важкою фізичною роботою і працею на городі;
    Не можна ображатись та ображати оточуючих, а також тримати погані думки в голові;
    Не можна пити багато алкоголю та зловживати шкідливими смаколиками;
    Краще відмовитись від купання у водоймах та походів до сауни.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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