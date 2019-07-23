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24 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 24 липня, віряни вшановують свято княгині Ольги. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 24 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
24 липня відзначають свято княгині Ольги, яка була дружиною Київського князя Ігоря, а також керувала державою після його смерті. Вона ввійшла в історію у якості творця культурного та державного життя у Київській Русі.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 24 липня, іменини відзначають власники таких імен: Аркадій, Олена, Ольга. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1911 — американський археолог Хайрам Бінґем відкрив в Перу "втрачене місто" Імперії Інків Мачу-Пікчу.
- 1918 — гетьман Павло Скоропадський затвердив закони про загальну військову повинність і кримінальну відповідальність за перевищення максимально встановлених цін і спекуляцію.
- 1923 — під час мирної конференції у Лозанні (1922—1923 рр.) підписано мирний договір, згідно з яким встановлювалися кордони Туреччини в Європі та Малій Азії.
- 1945 — на Потсдамській конференції президент США Трумен Гаррі повідомив Сталіна про створення "надзвичайно потужної зброї" — ядерної бомби.
- 1981 — в Італії заборонена діяльність усіх масонських лож і таємних товариств.
- 1990 — уперше перед будинком Київської міської ради поруч із державним прапором УРСР піднято національний синьо-жовтий прапор.
D Італії заборонена діяльність усіх масонських лож / Sputnik International
ХТО НАРОДИВСЯ 24 ЛИПНЯ
- 1803 — Адольф Шарль Адам, французький композитор, музичний критик. Найвідоміші його балети "Жізель" (1841) i "Корсар" (1856).
1833 — Петро Перемежко, український гістолог, професор. Першим зробив відкриття мітозу (незалежно від В. Флеммінга і В. Шляйхера).
1864 — Франк Ведекінд, німецький поет і драматург, попередник експресіонізму.
1897 — Амелія Ергарт, американська письменниця і пілот; перша жінка-пілот, яка перелетіла через Атлантичний океан.
1900 — Зельда Фіцджеральд, дружина американського письменника Френсіса Скотта Фіцджеральда, письменниця.
1912 — Микола Гриценко, український, радянський актор театру і кіно (Анна Кареніна, Земля Санникова, Сімнадцять миттєвостей весни, Ад'ютант його високоповажності).
1928 — Ігор Дмитренко, український фізик у галузі надпровідності та низькотемпературного матеріалознавства, академік.
1951 — Катерина Штанко, українська художниця та письменниця.
1963 — Лілія Золотоноша, українська поетеса, юрист, журналіст, громадський діяч.
1967 — Дмитро Капранов та Віталій Капранов, українські видавці, письменники, публіцисти, громадські діячі.
1969 — Дженніфер Лопес, американська акторка та співачка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо дощить, то незабаром у рибалок буде хороший улов;
- Якщо 24 липня сонячна погода, то очікується багатий врожай зерна
Якщо птахи літають низько, то буде сильна гроза
Раптове похолодання до швидкого приходу осені.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна займатись важкою фізичною роботою і працею на городі;
Не можна ображатись та ображати оточуючих, а також тримати погані думки в голові;
Не можна пити багато алкоголю та зловживати шкідливими смаколиками;
Краще відмовитись від купання у водоймах та походів до сауни.
Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 липня 2019 для знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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