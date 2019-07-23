24 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 24 липня, віряни вшановують свято княгині Ольги. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 24 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

24 липня відзначають свято княгині Ольги, яка була дружиною Київського князя Ігоря, а також керувала державою після його смерті. Вона ввійшла в історію у якості творця культурного та державного життя у Київській Русі.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 24 липня, іменини відзначають власники таких імен: Аркадій, Олена, Ольга. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1911 — американський археолог Хайрам Бінґем відкрив в Перу "втрачене місто" Імперії Інків Мачу-Пікчу.

1918 — гетьман Павло Скоропадський затвердив закони про загальну військову повинність і кримінальну відповідальність за перевищення максимально встановлених цін і спекуляцію.

1923 — під час мирної конференції у Лозанні (1922—1923 рр.) підписано мирний договір, згідно з яким встановлювалися кордони Туреччини в Європі та Малій Азії.

1945 — на Потсдамській конференції президент США Трумен Гаррі повідомив Сталіна про створення "надзвичайно потужної зброї" — ядерної бомби.

1981 — в Італії заборонена діяльність усіх масонських лож і таємних товариств.

1990 — уперше перед будинком Київської міської ради поруч із державним прапором УРСР піднято національний синьо-жовтий прапор.

D Італії заборонена діяльність усіх масонських лож / Sputnik International

ХТО НАРОДИВСЯ 24 ЛИПНЯ

1803 — Адольф Шарль Адам, французький композитор, музичний критик. Найвідоміші його балети "Жізель" (1841) i "Корсар" (1856).

1833 — Петро Перемежко, український гістолог, професор. Першим зробив відкриття мітозу (незалежно від В. Флеммінга і В. Шляйхера).

1864 — Франк Ведекінд, німецький поет і драматург, попередник експресіонізму.

1897 — Амелія Ергарт, американська письменниця і пілот; перша жінка-пілот, яка перелетіла через Атлантичний океан.

1900 — Зельда Фіцджеральд, дружина американського письменника Френсіса Скотта Фіцджеральда, письменниця.

1912 — Микола Гриценко, український, радянський актор театру і кіно (Анна Кареніна, Земля Санникова, Сімнадцять миттєвостей весни, Ад'ютант його високоповажності).

1928 — Ігор Дмитренко, український фізик у галузі надпровідності та низькотемпературного матеріалознавства, академік.

1951 — Катерина Штанко, українська художниця та письменниця.

1963 — Лілія Золотоноша, українська поетеса, юрист, журналіст, громадський діяч.

1967 — Дмитро Капранов та Віталій Капранов, українські видавці, письменники, публіцисти, громадські діячі.

1969 — Дженніфер Лопес, американська акторка та співачка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо дощить, то незабаром у рибалок буде хороший улов;

Якщо 24 липня сонячна погода, то очікується багатий врожай зерна

Якщо птахи літають низько, то буде сильна гроза

Раптове похолодання до швидкого приходу осені.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна займатись важкою фізичною роботою і працею на городі;

Не можна ображатись та ображати оточуючих, а також тримати погані думки в голові;

Не можна пити багато алкоголю та зловживати шкідливими смаколиками;

Краще відмовитись від купання у водоймах та походів до сауни.

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