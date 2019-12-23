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24 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 24 грудня, віряни вшановують пам'ять святих Данила, Луки та Никона. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 24 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять кількох святих: преподобного Данила Стовпника, преподобного Луки Нового Стовпника, преподобного Никона Сухого Печерського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 24 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Данило, Іван, Лука, Леонтій, Микола, Никон, Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1518 – Польський король Сигізмунд І дозволив князю Василю Сангушку утворити з села Ковле місто з наданням йому магдебурзького права.
- 1624 – Гетьман Михайло Дорошенко укладає міждержавний договір про взаємодопомогу між Військом Запорозьким та Кримським ханством.
- 1637 – Богдан Хмельницький, як військовий писар, підписав капітуляцію повстанців Павлюка під Боровицею.
- 1760 – Російська імператриця Єлизавета підписала указ про право поміщиків засилати своїх селян до Сибіру.
- 1814 – У Генті (нині Бельгія) Велика Британія та США підписали договір, що завершив англо-американську війну.
- 1851 – Під час пожежі в бібліотеці Конгресу США згоріли 35 тисяч книг та безліч унікальних документів.
- 1871 – У Каїрі відбулась прем'єра опери Джузеппе Верді "Аїда", написаної для урочистостей з нагоди відкриття Суецького каналу.
- 1903 – У Великій Британії видано перший реєстраційний номер для авто – табличку з номером A1 отримав герцог Рассел, брат філософа Бертрана Рассела.
- 1908 – У Парижі відкрилося перше міжнародне авіашоу.
- 1914 – Німецький літак скинув бомбу на англійське місто Дувр, здійснивши перше в історії авіабомбардування.
- 1920 – На сцені "Метрополітен-опера" (Нью-Йорк) видатний італійський співак Енріко Карузо виконав останню у своїй кар'єрі партію – Елеазара (Галеві "Дочка кардинала").
- 1943 – Почалися Житомирсько-Бердичівська та Дніпровсько-Карпатська операція.
- 1958 – В СРСР запроваджують обов'язкову 8-річну освіту.
- 1979 – СРСР почав окупацію Афганістану.
- 1982 – Дослідний зразок найбільшого серійного вантажного літака у світі Ан-124 "Руслан" здійснив перший політ.
- 1991 – Організація Об'єднаних Націй визнала Росію правонаступницею СРСР, Російська Федерація зайняла місце СРСР в ООН і Раді Безпеки.
- 1991 – Республіка Білорусь визнала державну незалежність і встановила дипломатичні відносини з Україною. Незалежність України визнали Афганістан, Лівія, Монголія, Норвегія.
- 1997 – Відбувся перший концерт гурту "Мандри", цей день вважається датою заснування гурту.
- 2004 – Запущено на орбіту український супутник "Січ-1М" (супутник дистанційного зондування Землі; 2-й у серії супутників "Січ").
ХТО НАРОДИВСЯ 24 ГРУДНЯ
- 1491 – Святий Ігнатій Лойола, засновник Ордену Єзуїтів.
- 1798 – Адам Міцкевич, польський поет-романтик ("Пан Тадеуш", "Дзяди"), діяч національно-визвольного руху.
- 1818 – Джеймс Прескотт Джоуль, англійський фізик і бровар.
- 1868 – Емануїл Ласкер, німецький шахіст, математик і філософ. Другий чемпіон світу з шахів. Володів титулом 27 років, що є досі непобитим рекордом.
- 1876 – Спиридон Черкасенко, український письменник, драматург та педагог.
- 1905 – Вальтер Антон Карлович, український фізик, академік АН УРСР. У 1932 спільно з К. Д. Синельниковим, О. І. Лейпунським і Г. Д. Латишевим уперше в СРСР здійснив розщеплення атомного ядра штучно прискореними частинками.
- 1905 – Говард Г'юз, американський бізнес-магнат, мільярдер, авіатор, режисер та філантроп.
- 1905 – Костянтин Федорович Данькевич, український композитор, народний артист СРСР.
- 1906 – Джеймс Гедлі Чейз, англійський письменник, який написав понад 80 детективів. Цікаво, що події більшості його творів відбуваються в США, герої розмовляють американським сленгом, хоча сам автор там жодного разу не був.
- 1920 – Святослав Караванський, український мовознавець, поет, журналіст, громадський діяч.
- 1922 – Ава Гарднер, американська актриса, голлівудська зірка 1940-1950-х років. Включена у список 100 найбільших зірок кіно за 100 років за версією Американського інституту кінематографії.
- 1937 – Чорновіл В'ячеслав Максимович, літературний критик, публіцист, діяч руху опору проти русифікації та національної дискримінації українського народу.
- 1940 – Григорій Крісс, український фехтувальник, олімпійський чемпіон в особистих змаганнях у фехтуванні на шпагах, дворазовий срібний призер Олімпіади-68, чемпіон світу в індивідуальній шпазі 1971 року, срібний призер ЧС-1967 року. Занесений до Міжнародної єврейської спортивної зали слави.
- 1943 – Тар'я Галонен, 11-й президент Фінляндії.
- 1991 – Луї Томлінсон, соліст гурту "One Direction".
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Щоб зло не змогло потрапити у ваш будинок, у порога вістрям вгору потрібно покласти сокиру.
- Також у цей день здавна не можна було виходити з дому, коли темно. Та й вдома потрібно запалити лампадку, щоб вона освітлювала все довкола.
- Сьогодні не можна гучно розмовляти та кричати, адже вважається, що така виклична поведінка може привернути увагу злих сил.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо по обидва боки від сонця з'явилися відблиски, то настають морози.
- Промені сонця вгору тягнуться – до холоднечі, вниз – до хуртовини.
- Якщо ввечері ворони кидаються з місця на місце і ніяк нічліг собі не знайдуть, то чекай завірюхи.
- Кілька білок в одне дупло залізли – будуть морози.
- Горщики через край киплять – буде хмарно.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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