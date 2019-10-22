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23 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 23 жовтня, у всьому світі відзначають Міжнародний День працівників реклами. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 23 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять мучеників Євлампія і Євлампія. Світловий день стає все коротшим, тому вважалось, що Євлампій запалює лампу та освітлює темряву.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 23 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Василь, Антін та Степан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний День працівників реклами
787 — Вселенський собор християнської церкви встановив порядок шанування ікон.
1864 — Ліквідоване Азовське козацьке військо.
1917 — Скоропадський став гетьманом українського козацтва.
1941 — червоноармійські війська залишили з боями Харків та районний центр Барвінкове.
1946 — Пройшло перше засідання Генеральної Асамблеї ООН.
1956 — У столиці Угорської Народної Республіці Будапешті 200-тисячну народну демонстрацію солідарності з повсталими робітниками Польської Народної Республіки, розстріляла прорадянська служба безпеки. Після цього в Угорській Народній Республіці розгорілось загальнонаціональне антирадянське повстання.
1994 — Держдума Росії прийняла закон про зупинку поділу Чорноморського флоту між Росією та Україною.
2001 — Компанія Apple презентувала свій перший iPod.
Museums Victoria Collections
ХТО НАРОДИВСЯ 23 ЖОВТНЯ
- 1769 — Ворд Джеймс (художник), англійський живописець і гравер.
- 1805 — Адальберт Штіфтер, австрійський письменник, поет, художник і педагог.
- 1817 — П'єр Ларусс, французький філолог, письменник, педагог, мовознавець, лексикограф та видавець; започаткував видання 17-ти томного Великого універсального словника 19 сторіччя.
- 1868 — Фредерік Ланчестер, англійський ерудит і інженер, зробив значний внесок в автомобілебудування, аеродинаміку.
- 1886 — Славоросов Харитон Никанорович, український авіаінженер, спортсмен. Один з перших авіаторів Російської імперії, який став жертвою сталінського терору.
- 1898 — Гайсинський Моїз, французький хімік українсько-єврейського походження, один з основоположників радіаційної хімії.
- 1905 — Фелікс Блох, швейцарсько-американський фізик.
- 1920 — Джанні Родарі, італійський письменник.
- 1928— Артур Войтецький, український кінорежисер.
- 1928— Юрій Саульський, композитор.
- 1939 — Стенлі Андерсон, актор.
- 1940 — Пеле (Едсон Арантес ду Насіменту), бразильський футболіст, трикратний чемпіон світу, міністр молоді та спорту Бразилії.
- 1959 — Сем Реймі, кінорежисер фільмів про Людину-павука і не тільки.
- 1978 — Яна Дементьєва, українська веслувальниця, олімпійська чемпіонка.
- 1989 — Андрій Ярмоленко, український футболіст, гравець Боруссії Дортмунд та збірної України з футболу.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо волога та холодна погода, то невдовзі випаде сніг;
- Якщо вранці сильний туман, то найближчі кілька днів буде сонячно та тепло;
- Якщо дуже чутно спів пташок, то бабине літо затримається;
- Якщо на березі майже не залишилось листя, то варто очікувати на заморозки.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна лаятися та сваритися зі своїм оточенням;
- Не можна зловживати спиртним та некорисною їжею;
- Не можна йти у ліс збирати гриби та займатись городом;
- Не можна надто гучно розмовляти;
- Не можна злостувати та бажати комусь лиха.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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