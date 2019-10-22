Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Шахтар Серіал Великі Вуйки Хелловін

23 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 29
23 жовтня – середа - фото 1
23 жовтня – середа

Сьогодні, 23 жовтня, у всьому світі відзначають Міжнародний День працівників реклами. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 23 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять мучеників Євлампія і Євлампія. Світловий день стає все коротшим, тому вважалось, що Євлампій запалює лампу та освітлює темряву.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 23 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Василь, Антін та Степан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

23 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 359972

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний День працівників реклами
    787 — Вселенський собор християнської церкви встановив порядок шанування ікон.
    1864 — Ліквідоване Азовське козацьке військо.
    1917 — Скоропадський став гетьманом українського козацтва.
    1941 — червоноармійські війська залишили з боями Харків та районний центр Барвінкове.
    1946 — Пройшло перше засідання Генеральної Асамблеї ООН.
    1956 — У столиці Угорської Народної Республіці Будапешті 200-тисячну народну демонстрацію солідарності з повсталими робітниками Польської Народної Республіки, розстріляла прорадянська служба безпеки. Після цього в Угорській Народній Республіці розгорілось загальнонаціональне антирадянське повстання.
    1994 — Держдума Росії прийняла закон про зупинку поділу Чорноморського флоту між Росією та Україною.
    2001 — Компанія Apple презентувала свій перший iPod.
Museums Victoria Collections - фото 363139
Museums Victoria Collections

ХТО НАРОДИВСЯ 23 ЖОВТНЯ

  • 1769 — Ворд Джеймс (художник), англійський живописець і гравер.
  • 1805 — Адальберт Штіфтер, австрійський письменник, поет, художник і педагог.
  • 1817 — П'єр Ларусс, французький філолог, письменник, педагог, мовознавець, лексикограф та видавець; започаткував видання 17-ти томного Великого універсального словника 19 сторіччя.
  • 1868 — Фредерік Ланчестер, англійський ерудит і інженер, зробив значний внесок в автомобілебудування, аеродинаміку.
  • 1886 — Славоросов Харитон Никанорович, український авіаінженер, спортсмен. Один з перших авіаторів Російської імперії, який став жертвою сталінського терору.
  • 1898 — Гайсинський Моїз, французький хімік українсько-єврейського походження, один з основоположників радіаційної хімії.
  • 1905 — Фелікс Блох, швейцарсько-американський фізик.
  • 1920 — Джанні Родарі, італійський письменник.
  • 1928— Артур Войтецький, український кінорежисер.
  • 1928— Юрій Саульський, композитор.
  • 1939 — Стенлі Андерсон, актор.
  • 1940 — Пеле (Едсон Арантес ду Насіменту), бразильський футболіст, трикратний чемпіон світу, міністр молоді та спорту Бразилії.
  • 1959 — Сем Реймі, кінорежисер фільмів про Людину-павука і не тільки.
  • 1978 — Яна Дементьєва, українська веслувальниця, олімпійська чемпіонка.
  • 1989 — Андрій Ярмоленко, український футболіст, гравець Боруссії Дортмунд та збірної України з футболу.​

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо волога та холодна погода, то невдовзі випаде сніг;
  • Якщо вранці сильний туман, то найближчі кілька днів буде сонячно та тепло;
  • Якщо дуже чутно спів пташок, то бабине літо затримається;
  • Якщо на березі майже не залишилось листя, то варто очікувати на заморозки.
23 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 361858

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна лаятися та сваритися зі своїм оточенням;
  • Не можна зловживати спиртним та некорисною їжею;
  • Не можна йти у ліс збирати гриби та займатись городом;
  • Не можна надто гучно розмовляти;
  • Не можна злостувати та бажати комусь лиха.

Читайте також: Гороскоп на жовтень 2019: прогноз на місяць для знаків Зодіак

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: розкута Лана Роудс – найпопулярніша порноактриса премії Pornhub Awards 2019
  • 20 жовтня, 17:50
  • 1862
Коли переводять годинник 2019: перехід на зимовий час в Україні
  • 18 жовтня, 18:45
  • 2815
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1838133
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна