23 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 23 жовтня, у всьому світі відзначають Міжнародний День працівників реклами. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 23 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять мучеників Євлампія і Євлампія. Світловий день стає все коротшим, тому вважалось, що Євлампій запалює лампу та освітлює темряву.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 23 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Василь, Антін та Степан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний День працівників реклами

787 — Вселенський собор християнської церкви встановив порядок шанування ікон.

1864 — Ліквідоване Азовське козацьке військо.

1917 — Скоропадський став гетьманом українського козацтва.

1941 — червоноармійські війська залишили з боями Харків та районний центр Барвінкове.

1946 — Пройшло перше засідання Генеральної Асамблеї ООН.

1956 — У столиці Угорської Народної Республіці Будапешті 200-тисячну народну демонстрацію солідарності з повсталими робітниками Польської Народної Республіки, розстріляла прорадянська служба безпеки. Після цього в Угорській Народній Республіці розгорілось загальнонаціональне антирадянське повстання.

1994 — Держдума Росії прийняла закон про зупинку поділу Чорноморського флоту між Росією та Україною.

2001 — Компанія Apple презентувала свій перший iPod.​

Museums Victoria Collections

ХТО НАРОДИВСЯ 23 ЖОВТНЯ

1769 — Ворд Джеймс (художник), англійський живописець і гравер.

1805 — Адальберт Штіфтер, австрійський письменник, поет, художник і педагог.

1817 — П'єр Ларусс, французький філолог, письменник, педагог, мовознавець, лексикограф та видавець; започаткував видання 17-ти томного Великого універсального словника 19 сторіччя.

1868 — Фредерік Ланчестер, англійський ерудит і інженер, зробив значний внесок в автомобілебудування, аеродинаміку.

1886 — Славоросов Харитон Никанорович, український авіаінженер, спортсмен. Один з перших авіаторів Російської імперії, який став жертвою сталінського терору.

1898 — Гайсинський Моїз, французький хімік українсько-єврейського походження, один з основоположників радіаційної хімії.

1905 — Фелікс Блох, швейцарсько-американський фізик.

1920 — Джанні Родарі, італійський письменник.

1928— Артур Войтецький, український кінорежисер.

1928— Юрій Саульський, композитор.

1939 — Стенлі Андерсон, актор.

1940 — Пеле (Едсон Арантес ду Насіменту), бразильський футболіст, трикратний чемпіон світу, міністр молоді та спорту Бразилії.

1959 — Сем Реймі, кінорежисер фільмів про Людину-павука і не тільки.

1978 — Яна Дементьєва, українська веслувальниця, олімпійська чемпіонка.

1989 — Андрій Ярмоленко, український футболіст, гравець Боруссії Дортмунд та збірної України з футболу.​

Якщо волога та холодна погода, то невдовзі випаде сніг;

Якщо вранці сильний туман, то найближчі кілька днів буде сонячно та тепло;

Якщо дуже чутно спів пташок, то бабине літо затримається;

Якщо на березі майже не залишилось листя, то варто очікувати на заморозки.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна лаятися та сваритися зі своїм оточенням;

Не можна зловживати спиртним та некорисною їжею;

Не можна йти у ліс збирати гриби та займатись городом;

Не можна надто гучно розмовляти;

Не можна злостувати та бажати комусь лиха.

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