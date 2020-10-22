23 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 23 жовтня, люди вшановують пам'ять мучеників Євлампія і Євлампії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 23 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

23 жовтня в церкві шанують пам'ять мучеників Євлампія і Євлампії. Дні стають все коротшими, а тому раніше говорили, що Євлампій лучину розщеплює, лампу запалює, потемки висвітлює. Вогонь – в печі або в палаючій каганці – в народному уявленні був однією з основних стихій, які правлять світом.

День Євлампія і Євлампії

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 23 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Амвросій, Андрій, Антон, Василь, Євлампій, Євлампія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1545 – морський похід українських козаків на 32 кораблях-чайках закінчується штурмом і взяттям турецької фортеці Ачи-Кале (Очаків)

1689 – англійський парламент прийняв Білль про права

1859 – перша недільна школа на Україні відкрита в Києві, головною метою було навчання дітей в християнських традиціях

1923 – спроба комуністів і соціал-демократів здійснити революцію в Німеччині

1946 – Генеральна Асамблея ООН відкрила перше засідання

1954 – НАТО поповнюється новим членом – вступ ФРН

1989 – Угорська республіка скидає "кайдани комунізму" і проголошує незалежність

2001 – компанія "Apple" презентує перше покоління музичного плеєра iPod

– 2002 – "теракт на Дубровці": під час представлення мюзиклу "Норд-Ост" терористи захопили близько 800 заручників

iPod

ХТО НАРОДИВСЯ 23 ЖОВТНЯ

1715 – російський імператор (помер в ранньому віці) Петро II

1805 – австрійський письменник, поет, художник і педагог Адальберт Штифтер

1908 – лауреат Нобелівської премії 1958 року "за відкриття і тлумачення ефекту Черенкова", радянський фізик Ілля Франк

1920 – відомий італійський дитячий письменник і журналіст Джанні Родарі

1928 – Юрій Саульський, композитор, був президентом міжнародного джазового ангажементу

1936 – американський кінорежисер, сценарист і актор Філіп Кауфман

1940 – бразильський футболіст, "король футболу", визнаний спортсменом століття за версіями ФІФА та IFFHS, міністр молоді та спорту Бразилії, Пеле

1942 – американський письменник-фантаст, автор "Парку юрського періоду" і "Штам Андромеда" Майкл Крайтон

1976 – Райан Рейнольдс, канадський актор кіно і телебачення

1986 – Емілія Кларк, британська актриса

Пеле

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Євлампій лучину відщеплює, вогонь роздмухує, темноту лякає

Останні дні купчастих хмар

Можливий ранній льодостав на великих річках

Осінь

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

починати щось нове: добрих плодів така справа не принесе

купувати щось нове

влаштовувати весілля: міцними такі відносини не будуть

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