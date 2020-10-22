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23 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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23 жовтня – п'ятниця - фото 1
23 жовтня – п'ятниця

Сьогодні, 23 жовтня, люди вшановують пам'ять мучеників Євлампія і Євлампії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 23 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

23 жовтня в церкві шанують пам'ять мучеників Євлампія і Євлампії. Дні стають все коротшими, а тому раніше говорили, що Євлампій лучину розщеплює, лампу запалює, потемки висвітлює. Вогонь – в печі або в палаючій каганці – в народному уявленні був однією з основних стихій, які правлять світом.

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День Євлампія і Євлампії

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 23 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Амвросій, Андрій, Антон, Василь, Євлампій, Євлампія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1545 – морський похід українських козаків на 32 кораблях-чайках закінчується штурмом і взяттям турецької фортеці Ачи-Кале (Очаків)
  • 1689 – англійський парламент прийняв Білль про права
  • 1859 – перша недільна школа на Україні відкрита в Києві, головною метою було навчання дітей в християнських традиціях
  • 1923 – спроба комуністів і соціал-демократів здійснити революцію в Німеччині
  • 1946 – Генеральна Асамблея ООН відкрила перше засідання
  • 1954 – НАТО поповнюється новим членом – вступ ФРН
  • 1989 – Угорська республіка скидає "кайдани комунізму" і проголошує незалежність
  • 2001 компанія "Apple" презентує перше покоління музичного плеєра iPod
  • 2002 – "теракт на Дубровці": під час представлення мюзиклу "Норд-Ост" терористи захопили близько 800 заручників
iPod - фото 431506
iPod

ХТО НАРОДИВСЯ 23 ЖОВТНЯ

  • 1715 – російський імператор (помер в ранньому віці) Петро II
  • 1805 – австрійський письменник, поет, художник і педагог Адальберт Штифтер
  • 1908 – лауреат Нобелівської премії 1958 року "за відкриття і тлумачення ефекту Черенкова", радянський фізик Ілля Франк
  • 1920 – відомий італійський дитячий письменник і журналіст Джанні Родарі
  • 1928 – Юрій Саульський, композитор, був президентом міжнародного джазового ангажементу
  • 1936 – американський кінорежисер, сценарист і актор Філіп Кауфман
  • 1940 – бразильський футболіст, "король футболу", визнаний спортсменом століття за версіями ФІФА та IFFHS, міністр молоді та спорту Бразилії, Пеле
  • 1942 – американський письменник-фантаст, автор "Парку юрського періоду" і "Штам Андромеда" Майкл Крайтон
  • 1976 – Райан Рейнольдс, канадський актор кіно і телебачення
  • 1986 – Емілія Кларк, британська актриса

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Пеле

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Євлампій лучину відщеплює, вогонь роздмухує, темноту лякає
  • Останні дні купчастих хмар
  • Можливий ранній льодостав на великих річках
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Осінь

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • починати щось нове: добрих плодів така справа не принесе
  • купувати щось нове
  • влаштовувати весілля: міцними такі відносини не будуть

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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