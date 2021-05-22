23 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 23 травня, у світі відзначають Всесвітній день черепахи, а віряни вшановують пам'ять апостола Симона. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 23 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 23 травня віряни вшановують пам'ять апостола Симона Кананіта. Він був покровителем шукачів скарбів, хліборобів і шлюбу. Святий був вихідцем з поселення Кана Галілейська. У народному календарі ця дата отримала такі назви: День Симона Зілота, Симонів день.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 23 травня, іменини відзначають власники таких імен: Ян, Юліан, Михайло, Симеон, Емілія, Єфросинія, Василь, Семен, Таїсія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1910 — в Києві здійснений перший політ вітчизняного літака Кудашев-1.

1911 — в Лондоні розпочалася Перша Імперська конференція.

1927 — У містечку Сейлз (штат Луїзіана) агенти ФБР розстріляли машину, у котрій перебували Бонні Паркер та Клайд Берроу.

1938 — убивство Євгена Коновальця агентом НКВС Павлом Судоплатовим.

1949 — у Бонні проголошено створення Федеративної Республіки Німеччина.

1953 — впродовж 48 годин в Литовській РСР арештовані та депортовані майже 37 тисяч селян, що не вступили в колгоспи.

1984 — головний лікар США оголосив пасивне паління шкідливим для здоров'я.

1988 — прощання Мішеля Платіні з великим футболом.

2006 — Сербія визнала результати референдуму про суверенітет Чорногорії.

2008 — відкрита 46 станція Київського метрополітену – "Червоний хутір".

ХТО НАРОДИВСЯ 23 ТРАВНЯ

1908 — Джон Бардін, американський фізик, винахідник транзистора. Єдиний у світі науковець, двічі відзначений Нобелівської премії з фізики: у 1956 році та у 1972 році.

1917 — Едвард Лоренц, американський математик і метеоролог, один із творців теорії хаосу.

1921 — Григорій Чухрай, український радянський кінорежисер, сценарист.

1923 — Алісія де Ларроча, іспанська піаністка.

1951 — Антоніс Самарас, грецький політик.

1960 — Василь Шуляр, український учений, доктор педагогічних наук.

1966 — Еліна Абакарова — архітекторка, художниця.

1972 — Рубенс Барікелло, бразильський автогонник, пілот "Формули-1".

1982 — Андрій Башко, білоруський хокеїст.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо боса нога в борозні терпить холод, то пора сіяти пшеницю.

Посіяна на Симона Зілота пшениця дасть відмінний урожай.

Дощ у цей день обіцяє дощове літо.

Увечері з'явилися великі купчасті хмари – на гарну погоду на наступний день.

Березові сережки лопаються – пора сіяти хліб.

Вранці бджоли весело і швидко літають – до погожого дня.

До світанку чути спів птахів – до дощу.

Якщо сон з 22 на 23 травня не виповниться через 7-10, то він порожній. Гарне сновидіння, побачене вдень 23 травня, здійснитися через два тижні, погане – через рік.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Відмовтеся від намічених планів і проведіть день вдома.

У Симонів день люди намагалися ніяк не порушувати спокій землі: не можна було ні копати, ні орати, ні вбивати кілки.

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