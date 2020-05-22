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23 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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23 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 23 травня, віряни вшановують пам'ять Святого Симона Печерського, а також у світі відзначають Всесвітній день черепахи. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 23 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Святого Симона Печерського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 23 травня, іменини відзначають власники таких імен: Ян, Юліан, Михайло, Симеон, Емілія, Єфросинія, Василь, Семен, Таїсія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

23 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 400381

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день черепахи
  • 1910 — в Києві здійснений перший політ вітчизняного літака Кудашев-1.
  • 1911 — в Лондоні розпочалася Перша Імперська конференція.
  • 1927 — У містечку Сейлз (штат Луїзіана) агенти ФБР розстріляли машину, у котрій перебували Бонні Паркер та Клайд Берроу.
  • 1938 — убивство Євгена Коновальця агентом НКВС Павлом Судоплатовим.
  • 1949 — у Бонні проголошено створення Федеративної Республіки Німеччина.
  • 1953 — впродовж 48 годин в Литовській РСР арештовані та депортовані майже 37 тисяч селян, що не вступили в колгоспи.
  • 1984 — головний лікар США оголосив пасивне паління шкідливим для здоров'я.
  • 1988 — прощання Мішеля Платіні з великим футболом.
  • 2006 — Сербія визнала результати референдуму про суверенітет Чорногорії.
  • 2008 — відкрита 46 станція Київського метрополітену — "Червоний хутір".

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ХТО НАРОДИВСЯ 22 ТРАВНЯ

  • 1908 — Джон Бардін, американський фізик, винахідник транзистора. Єдиний у світі науковець, двічі удостоєний Нобелівської премії з фізики: у 1956 році та у 1972 році.
  • 1917 — Едвард Лоренц, американський математик і метеоролог, один із творців теорії хаосу.
  • 1921 — Григорій Чухрай, український радянський кінорежисер, сценарист.
  • 1923 — Алісія де Ларроча, іспанська піаністка.
  • 1951 — Антоніс Самарас, грецький політик.
  • 1960 — Василь Шуляр, український учений, доктор педагогічних наук.
  • 1966 — Еліна Абакарова — архітекторка, художниця.
  • 1972 — Рубенс Барікелло, бразильський автогонщик, пілот "Формули-1",
  • 1982 — Андрій Башко, білоруський хокеїст.
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Рубенс Барікелло

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • У Симонів день довго йде дощ – варто чекати непогоже літо.
    Якщо 23 травня не небі весь день тримаються купчасті хмари – попереду кілька сонячних і теплих днів.
    Предки помічали, що якщо птахи співають до ранку, це віщує дощ.
  • За народними повір'ями, пройти босоніж по землі в Симонів день – корисно.
  • У цей день слід копати коріння на зілля, оскільки час збору лікарських трав.
23 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 404911

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У Симонів день люди намагалися ніяк не порушувати спокій землі: не можна було ні копати, ні орати, ні вбивати кілки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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