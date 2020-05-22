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23 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 23 травня, віряни вшановують пам'ять Святого Симона Печерського, а також у світі відзначають Всесвітній день черепахи. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 23 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Святого Симона Печерського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 23 травня, іменини відзначають власники таких імен: Ян, Юліан, Михайло, Симеон, Емілія, Єфросинія, Василь, Семен, Таїсія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день черепахи
- 1910 — в Києві здійснений перший політ вітчизняного літака Кудашев-1.
- 1911 — в Лондоні розпочалася Перша Імперська конференція.
- 1927 — У містечку Сейлз (штат Луїзіана) агенти ФБР розстріляли машину, у котрій перебували Бонні Паркер та Клайд Берроу.
- 1938 — убивство Євгена Коновальця агентом НКВС Павлом Судоплатовим.
- 1949 — у Бонні проголошено створення Федеративної Республіки Німеччина.
- 1953 — впродовж 48 годин в Литовській РСР арештовані та депортовані майже 37 тисяч селян, що не вступили в колгоспи.
- 1984 — головний лікар США оголосив пасивне паління шкідливим для здоров'я.
- 1988 — прощання Мішеля Платіні з великим футболом.
- 2006 — Сербія визнала результати референдуму про суверенітет Чорногорії.
- 2008 — відкрита 46 станція Київського метрополітену — "Червоний хутір".
ХТО НАРОДИВСЯ 22 ТРАВНЯ
- 1908 — Джон Бардін, американський фізик, винахідник транзистора. Єдиний у світі науковець, двічі удостоєний Нобелівської премії з фізики: у 1956 році та у 1972 році.
- 1917 — Едвард Лоренц, американський математик і метеоролог, один із творців теорії хаосу.
- 1921 — Григорій Чухрай, український радянський кінорежисер, сценарист.
- 1923 — Алісія де Ларроча, іспанська піаністка.
- 1951 — Антоніс Самарас, грецький політик.
- 1960 — Василь Шуляр, український учений, доктор педагогічних наук.
- 1966 — Еліна Абакарова — архітекторка, художниця.
- 1972 — Рубенс Барікелло, бразильський автогонщик, пілот "Формули-1",
- 1982 — Андрій Башко, білоруський хокеїст.
Рубенс Барікелло
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- У Симонів день довго йде дощ – варто чекати непогоже літо.
Якщо 23 травня не небі весь день тримаються купчасті хмари – попереду кілька сонячних і теплих днів.
Предки помічали, що якщо птахи співають до ранку, це віщує дощ.
- За народними повір'ями, пройти босоніж по землі в Симонів день – корисно.
- У цей день слід копати коріння на зілля, оскільки час збору лікарських трав.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У Симонів день люди намагалися ніяк не порушувати спокій землі: не можна було ні копати, ні орати, ні вбивати кілки.
Читайте також: Гороскоп на 23 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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