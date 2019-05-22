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23 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 23 травня, святкують Симонів день та день приємних слів улюбленій тещі. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 23 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні церква згадує Симона Зилота. Вважалося, що в цей день Земля святкує свої іменини, а тому важливо ставитися до неї з повагою, не можна порушувати її спокій, зате добре прогулятися по землі босоніж, щоб зарядитися енергією і силою. Також в цей день збирали лікарські трави і шукали скарби.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 23 травня, іменини відзначають власники таких імен: Онисим, Василь, Кирило, Семен, Сидор, Таїсія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день черепахи
- День приємних слів улюбленій тещі
- День вічно п'яного студента
- День великих пляшок
- День кучерявих бакенбардів
- День паперових літачків
- 1592 – у Венеції був заарештований і звинувачений в єресі італійський філософ Джордано Бруно
- 1666 – почався церковний розкол на Русі
- 1915 – Італія вступає в Першу світову війну
- 1969 – англійська рок-група "The Who" створила першу в історії рок-оперу "Томмі"
- 1980 – вихід "страшилки" Стенлі Кубрика "Сяйво", який був знятий за однойменною книгою Стівена Кінга
- 1984 – американські медики оголосили, що пасивне куріння також шкідливо
- 1984 – на екрани кінотеатрів вийшла друга частина з відомої трилогії про археолога Індіану Джонса, в якій зіграв Харрісон Форд. Називалася вона "Індіана Джонс і храм долі"
- 1994 – фільм "Кримінальне чтиво" отримав завоював «Золоту пальмову гілку» Каннського фестивалю. До зйомок цієї гостросюжетної драми режисер Квентін Тарантіно залучив багатьох "зірок", включаючи Джона Траволту, Уму Турман, Семюела Л. Джексона, Брюса Вілліса
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ХТО НАРОДИВСЯ 23 травня
- 1052 – Філіп I, король Франції з династії Капетингів. Його батьками були Генріх I і дочка київського князя Ярослава Мудрого Ганни
- 1654 – Нікодемус Тессин-молодший, скандинавський зодчий, як і його батько, який носив те ж ім’я. Один з творців так званого шведського бароко
- 1707 – Карл Лінней, шведський медик і біолог. Розробив систему класифікації тварин і рослин
- 1810 – Сара Маргарет Фуллер, активістка, журналіст і письменник. Відстоювала права жінок
- 1848 – Отто Лілієнталь, німецький конструктор, один з "батьків" науки про планеризм
- 1878 – Олександра Скоропадська, дружина Гетьмана України Павла Скоропадського
- 1883 – Дуглас Фербенкс, актор, перший керівник Американської кіноакадемії
- 1910 – Г’ю Максвелл Кассон, британський дизайнер
- 1933 – Джоан Коллінз, британська актриса і письменник. Її найвідоміша роль була в телесеріалі "Династія"
- 1972 – Рубенс Баррикелло, бразильський гонщик, учасник "Формули-1"
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- На Симона звертали увагу на віники. Була прикмета: якщо віник, який стоїть біля ліжка, дуже швидко в'яне, то людину чекає страшна хвороба. Якщо ж довго зберігає свіжість – попереду чекає довге і щасливе життя.
- Якщо лопнули сережки на березі – починай сіяти.
- Якщо сьогодні йде дощ – до непогожого, похмурого літа.
- Якщо вранці багато активних бджіл літає кругом – до ясного дня.
- Дме вітер під час дощу – до гарної погоди.
- До вечора не зникають купчасті хмари – до поліпшення погоди.
- Кріт навколо нори землю розкидає – вірна прикмета того, що дощ піде.
- До світанку чутно пташині пісні – буде дощ.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- На поле 23 травня не виїжджати, оскільки земля вважалася іменинницею, і робота була великим гріхом.
- Намагалися не тривожити землю ні лопатою, ні бороною, і навіть забивати кілочки було суворо заборонено.
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