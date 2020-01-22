На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
23 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 31
Сьогодні, 23 січня, відзначають День почерку. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 23 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам’ять Пратулинських мучеників – 13 греко-католицьких мирян села Пратулина, розстріляних 24 січня 1874 року сотнею царських солдатів за відмову передати сільську церкву православному священикові. У 1996 році, причислені папою Іваном-Павлом II до лику блаженних.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 23 січня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Марко, Павло, Макар, Феофан, Анатолій, Феліція. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День почерку
- 1556 — у китайській провінції Шенсі стався землетрус, який вважається найбільшим за кількістю жертв — загинуло близько 830 тисяч людей.
- 1579 — підписана Утрехтська унія — військово-політичний союз семи провінцій Північних Нідерландів проти Іспанії.
- 1593 — почалася польсько-козацька битва під П'яткою.
- 1912 — у Гаазі підписана Міжнародна опіумна конвенція — перша міжнародна домовленість про контроль наркотичних речовин.
- 1950 — ізраїльський кнесет (парламент) всупереч рішенню ООН про виділення Єрусалима в самостійну адміністративну одиницю, проголосив його західну частину столицею держави.
- 1960 — швейцарець Жак Пікар і американець Дональд Волш на батискафі "Трієст" спустились на дно Маріанської западини, досягши рекордної глибини занурення — 10 915 метрів.
- 1964 — у Медичному центрі університету штату Міссісіпі дванадцять лікарів під керівництвом доктора Джеймса Харді трансплантували серце шимпанзе 64-річному пацієнту, який прожив близько місяця після операції, так і не прийшовши до тями.
- 1973 — виверження вулкану Ельдфетль на острові Геймаей, Ісландія.
- 1992 — у Києві пройшов І Конгрес українців колишнього Радянського Союзу.
- 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з В'єтнамом.
- 2002 — 18-річний Руслан Пономарьов з Краматорська достроково став наймолодшим в історії чемпіоном світу з шахів за версією ФІДЕ.
- 2005 — інавгурація третього Президента України Віктора Ющенка.
ХТО НАРОДИВСЯ 23 СІЧНЯ
- 1783 – Фредерік Стендаль, французький письменник ("Червоне і чорне", "Пармська обитель", "Люсьєн Левен").
- 1832 – Едуар Мане, французький художник-імпресіоніст ("Сніданок на траві", "Олімпія", "Любитель абсенту").
- 1845 – Омелян Калужняцький, буковинський філолог, славіст, палеограф, фольклорист і громадський діяч.
- 1849 – Богдан Ханенко, український меценат, засновник Музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві.
- 1857 – Мохоровичич Андрія, хорватський геофізик та метеоролог.
- 1862 – Давид Гільберт, німецький математик.
- 1883 – Донець Михайло Іванович, український співак (бас)
- 1891 – Павло Тичина, український поет, перекладач, публіцист, громадський та державний діяч доби УНР та УРСР.
- 1897 – Маргарете Шютте-Ліхоцкі, перша австрійська архітекторка та дизайнерка, яка активно боролася за звільнення співвітчизниць від гніту трьох "К" – Kinder, Kuche, Kirche (діти, кухня, церква).
- 1907 – Юкава Хідекі, японський фізик.
- 1938 – Георг Базеліц, відомий німецький живописець, графік і скульптор, належить до числа найдорожчих сучасних художників. Неоекспресіоніст, один з основоположників стилю "Нові дикі".
- 1949 – Грицько Чубай, український поет, перекладач.
- 1958 – Юліян Китастий, композитор, співак, диригент, кобзар, бандурист, сопілкар, син бандуриста Петра Китастого.
- 1968 – Петр Корда, чеський тенісист, переможець 11 професійних турнірів в одиночному і 10 — в парному розряді; друга ракетка світу (лютий 1998-го).
- 1974 – Тіффані-Амбер Тіссен, американська кіноакторка, відома насамперед за телесеріалами ("Беверлі-Гіллз, 90210").
- 1990 – Назар Гук, український співак, учасник гурту "DZIDZIO", (клавіші, бек-вокал).
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо людина народилася у день Григорія Літовказника, 23 січня, то вона відрізнятиметься міцним здоров'ям і сильною волею.
- Якщо на стогах і деревах видно іній, значить, літо буде прохолодним і непогожим.
- Якщо в день Григорія Літовказника дме вітер з півдня, значить, в червні чекай грози і дощі.
- Ясна погода віщує сухе і спекотне літо.
- У народі говорили: "Якщо на Григорія багато снігу – буде багато хліба".
- Якщо іній 23 січня не проходить до вечора – це прикмета до того, що незабаром погода зіпсується.
- Якщо на стовпах видно іній, то риболовля буде поганою.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна у цей день лихословити та погано думати про інших;
- Не слід робити важку роботу по дому, аби не накликати злидні на родину;
- Не варто сьогодні стригтися, аби не "украсти" у себе щастя;
- Не слід у цей день ворожити та загадувати на майбутнє;
- Не можна сьогодні пити багато спиртного.
Читайте також: Вихідні і свята у січні 2020: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
21:50Висока мода: у Парижі на подіумі з'явився кінь (відео)
-
21:2223 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:53Що їсти на сніданок, щоб схуднути: поради дієтолога
-
20:19Найгарячіша гравець у покер засвітила форми у крихітній піжамі
-
19:50У Флориді мешканців попередили про "дощі" з ігуан (фото)
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:20Рятувальники попередили українців про негоду
-
18:50Круто чи кримінально? Лайфхак, як мандрувати з книжками здивував мережу
-
18:23Гороскоп на 23 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:01Співачку Ріту Ору упіймали на фотошопі: докази
-
17:45Мої думки тихі: саундтреки й музика з українського фільму, що вразив глядачів
-
17:235 смачних продуктів, які продовжують життя
-
16:50Люди цих знаків Зодіаку завжди домінують у парі
-
16:36Місяць вміє танцювати: астроном-аматор показав незвичайне відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:07FO SHO – BLCK SQR: слухати качову пісню на Нацвідбір Євробачення 2020
-
15:53Будиночок Санти? Засніжений дім в Канаді вразив мережу
-
15:33У ПАР чоловік живе в бочці заради рекорду: епічні фото
-
15:17Епічне пакування продуктів в магазинах, яке викликає питання
-
14:52Видозмінений вуглець повертається: тизер і дата виходу 2 сезону
-
14:35В Україні змінять правила дорожнього руху: що чекає водіїв
-
14:19Конкурентка Кім Кардашян: блогерка похизувалась пишними формами
-
13:51Google запустив проєкт по зниженню залежності від смартфона: цікаве рішення
-
13:1712 700 км начинки: іспанець і новозеландець зробили сендвіч з Землею (фотофакт)
-
12:48Індійський фотограф показує незвичайну красу природи за допомогою смартфону
-
17:45Мої думки тихі: саундтреки й музика з українського фільму, що вразив глядачів
-
14:35В Україні змінять правила дорожнього руху: що чекає водіїв
-
12:30Грузія – це дешево: інструкція, як провести місяць у Батумі за дві мінімалки
-
11:28Україна з висоти: відео про неймовірну красу нашої держави підкорює мережу
-
07:15Погода в Україні 22 січня: де пройдуть дощі з мокрим снігом
- 21 січня
-
21:30Названі найкращі фільми 21 століття: лідер рейтингу вас здивує
-
19:13Тихоня, критик і хамелеон: як спілкуватися з найпоширенішими типами колег
-
16:51Актори фільму Няньки тоді і зараз: епічні фото
-
14:28Чому ремкомплект для шин кращий, ніж запаска: корисні поради водіям
-
12:28Роналду відсвяткував гол поцілунком з одноклубником: курйозні фото і відео
-
08:50З Днем обіймів 2020: красиві і прикольні картинки для привітання
-
07:15Погода в Україні 21 січня: на заході буде найтепліше
- 20 січня
-
22:58Золотий хрін: відомий переможець премії за найгірший опис сексу в літературі
-
21:15Країни з найдешевшим і найдорожчим стаціонарним інтернетом: Україна уже не перша
-
18:23Три головних правила щирих стосунків
-
16:53Дженіфер Еністон і Бред Пітт натякнули на возз'єднання: фотофакт
-
14:45Для українських водіїв запустили нову корисну послугу онлайн
-
12:15Nokia N90 та 808 PureView: якими були найкрутіші камерофони минулих 20 років
-
11:02Нацвідбір на Євробачення 2020: оголошені учасники конкурсу в Україні
-
07:15Погода в Україні 20 січня: у яких областях буде найхолодніше
- 19 січня
-
21:30Голос країни 10 сезон 1 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
18:50Дівчина тижня: відверта Аманда Ніколь заводить мережу пишними грудьми та сідницями (18+)
-
16:30Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи
-
14:15Подружка Джокера і амазонка: які фільми за коміксами DC вийдуть у 2020
-
12:15Найкращі новинки поп музики січня: ТОП 20 крутих пісень