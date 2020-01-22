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23 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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23 січня – четвер

Сьогодні, 23 січня, відзначають День почерку. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 23 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам’ять Пратулинських мучеників – 13 греко-католицьких мирян села Пратулина, розстріляних 24 січня 1874 року сотнею царських солдатів за відмову передати сільську церкву православному священикові. У 1996 році, причислені папою Іваном-Павлом II до лику блаженних.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 23 січня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Марко, Павло, Макар, Феофан, Анатолій, Феліція. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День почерку
  • 1556 — у китайській провінції Шенсі стався землетрус, який вважається найбільшим за кількістю жертв — загинуло близько 830 тисяч людей.
  • 1579 — підписана Утрехтська унія — військово-політичний союз семи провінцій Північних Нідерландів проти Іспанії.
  • 1593 — почалася польсько-козацька битва під П'яткою.
  • 1912 — у Гаазі підписана Міжнародна опіумна конвенція — перша міжнародна домовленість про контроль наркотичних речовин.
  • 1950 — ізраїльський кнесет (парламент) всупереч рішенню ООН про виділення Єрусалима в самостійну адміністративну одиницю, проголосив його західну частину столицею держави.
  • 1960 — швейцарець Жак Пікар і американець Дональд Волш на батискафі "Трієст" спустились на дно Маріанської западини, досягши рекордної глибини занурення — 10 915 метрів.
  • 1964 — у Медичному центрі університету штату Міссісіпі дванадцять лікарів під керівництвом доктора Джеймса Харді трансплантували серце шимпанзе 64-річному пацієнту, який прожив близько місяця після операції, так і не прийшовши до тями.
  • 1973 — виверження вулкану Ельдфетль на острові Геймаей, Ісландія.
  • 1992 — у Києві пройшов І Конгрес українців колишнього Радянського Союзу.
  • 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з В'єтнамом.
  • 2002 — 18-річний Руслан Пономарьов з Краматорська достроково став наймолодшим в історії чемпіоном світу з шахів за версією ФІДЕ.
  • 2005 — інавгурація третього Президента України Віктора Ющенка.
Віктор Ющенко – третій Президент України - фото 381376
Віктор Ющенко – третій Президент України

ХТО НАРОДИВСЯ 23 СІЧНЯ

  • 1783 – Фредерік Стендаль, французький письменник ("Червоне і чорне", "Пармська обитель", "Люсьєн Левен").
  • 1832 – Едуар Мане, французький художник-імпресіоніст ("Сніданок на траві", "Олімпія", "Любитель абсенту").
  • 1845 – Омелян Калужняцький, буковинський філолог, славіст, палеограф, фольклорист і громадський діяч.
  • 1849 – Богдан Ханенко, український меценат, засновник Музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві.
  • 1857 – Мохоровичич Андрія, хорватський геофізик та метеоролог.
  • 1862 – Давид Гільберт, німецький математик.
  • 1883 – Донець Михайло Іванович, український співак (бас)
  • 1891 – Павло Тичина, український поет, перекладач, публіцист, громадський та державний діяч доби УНР та УРСР.
  • 1897 – Маргарете Шютте-Ліхоцкі, перша австрійська архітекторка та дизайнерка, яка активно боролася за звільнення співвітчизниць від гніту трьох "К" – Kinder, Kuche, Kirche (діти, кухня, церква).
  • 1907 – Юкава Хідекі, японський фізик.
  • 1938 – Георг Базеліц, відомий німецький живописець, графік і скульптор, належить до числа найдорожчих сучасних художників. Неоекспресіоніст, один з основоположників стилю "Нові дикі".
  • 1949 – Грицько Чубай, український поет, перекладач.
  • 1958 – Юліян Китастий, композитор, співак, диригент, кобзар, бандурист, сопілкар, син бандуриста Петра Китастого.
  • 1968 – Петр Корда, чеський тенісист, переможець 11 професійних турнірів в одиночному і 10 — в парному розряді; друга ракетка світу (лютий 1998-го).
  • 1974 – Тіффані-Амбер Тіссен, американська кіноакторка, відома насамперед за телесеріалами ("Беверлі-Гіллз, 90210").
  • 1990 – Назар Гук, український співак, учасник гурту "DZIDZIO", (клавіші, бек-вокал).
23 січня народився Грицько Чубай - фото 381401
23 січня народився Грицько Чубай

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо людина народилася у день Григорія Літовказника, 23 січня, то вона відрізнятиметься міцним здоров'ям і сильною волею.
  • Якщо на стогах і деревах видно іній, значить, літо буде прохолодним і непогожим.
  • Якщо в день Григорія Літовказника дме вітер з півдня, значить, в червні чекай грози і дощі.
  • Ясна погода віщує сухе і спекотне літо.
  • У народі говорили: "Якщо на Григорія багато снігу – буде багато хліба".
  • Якщо іній 23 січня не проходить до вечора – це прикмета до того, що незабаром погода зіпсується.
  • Якщо на стовпах видно іній, то риболовля буде поганою.
23 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 381197

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна у цей день лихословити та погано думати про інших;
  • Не слід робити важку роботу по дому, аби не накликати злидні на родину;
  • Не варто сьогодні стригтися, аби не "украсти" у себе щастя;
  • Не слід у цей день ворожити та загадувати на майбутнє;
  • Не можна сьогодні пити багато спиртного.

Читайте також: Вихідні і свята у січні 2020: календар робочих і вихідних днів в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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