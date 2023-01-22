На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
23 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 99
Сьогодні, 23 січня, у світі відзначають День ручного письма, а віряни вшановують пам'ять святого Григорія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 23 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 23 січня, вшановують пам'ять святого Григорія. Він був єпископом Нісським, філософом і християнським богословом. Виріс він у християнській родині. Його сестрою була преподобна Макрина, а старшим братом – Василь Великий.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 23 січня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Марко, Павло, Макар, Феофан, Анатолій, Феліція. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1912 – у Гаазі підписана Міжнародна опіумна конвенція – перша міжнародна домовленість про контроль наркотичних речовин.
- 1950 – ізраїльський кнесет (парламент) всупереч рішенню ООН про виділення Єрусалима в самостійну адміністративну одиницю, проголосив його західну частину столицею держави.
- 1960 – швейцарець Жак Пікар і американець Дональд Волш на батискафі "Трієст" спустились на дно Маріанської западини, досягши рекордної глибини занурення – 10 915 метрів.
- 1964 – у Медичному центрі університету штату Міссісіпі дванадцять лікарів під керівництвом доктора Джеймса Гарді трансплантували серце шимпанзе 64-річному пацієнту, який прожив близько місяця після операції, так і не прийшовши до тями.
- 1973 – виверження вулкана Ельдфетль на острові Геймаей, Ісландія.
- 1992 – у Києві пройшов І Конгрес українців колишнього Радянського Союзу.
- 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з В'єтнамом.
- 2002 – 18-річний Руслан Пономарьов з Краматорська достроково став наймолодшим в історії чемпіоном світу з шахів за версією ФІДЕ.
- 2005 – інавгурація третього Президента України Віктора Ющенка.
ХТО НАРОДИВСЯ 23 СІЧНЯ
- 1891 – Павло Тичина, український поет, перекладач, публіцист, громадський та державний діяч доби УНР та УРСР.
- 1938 – Георг Базеліц, відомий німецький живописець, графік і скульптор, належить до числа найдорожчих сучасних художників. Неоекспресіоніст, один з основоположників стилю "Нові дикі".
- 1949 – Грицько Чубай, український поет, перекладач.
- 1958 – Юліан Китастий, композитор, співак, диригент, кобзар, бандурист, сопілкар, син бандуриста Петра Китастого.
- 1968 – Петр Корда, чеський тенісист, переможець 11 професійних турнірів в поодинокому і 10 – в парному розряді; друга ракетка світу (лютий 1998-го).
- 1974 – Тіффані-Амбер Тіссен, американська кіноакторка, відома насамперед за телесеріалами ("Беверлі-Гіллз, 90210").
- 1990 – Назар Гук, український співак, учасник гурту "DZIDZIO", (клавіші, бек-вокал).
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Іній на стовпах – до поганої риболовлі та неврожаю.
- Дерева покриті інеєм – небо синім буде.
- Безхмарне і ясне небо – до ранньої весни.
- Хто засне в цей день першим, той першим помре.
- Людина, яка в ніч з 22 на 23 січня побачить уві сні Сонце, Місяць або зірки, проживе до ста років. А ось якщо присниться коваль, то будьте готові до проблем зі здоров'ям. Купатися в сновидінні – до збентеження в справах.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- На Григорія з дому не можна виносити сміття і золу. Можна щастя своє винести.
- Не варто хвалитися, особливо грошима і матеріальними благами. Так можна і без них залишитися.
- А ще не потрібно мити посуд в чужій хаті.
Читайте також: "Принижена росія" – в Eurasia Group назвали головні політичні ризики 2023 року
- 22 січня
-
20:3923 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:37Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у лютому 2023
-
18:35Кінопремія BAFTA 2023 – відомі усі номінанти на британський аналог Оскара
-
17:34Шеф-кухар показав, як посмажити стейк на пальнику в мороз
-
16:32День ангела у лютому 2023: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:37Бейонсе виступила на закритій вечірці у Дубаї в сукні від українського дизайнера
-
14:37Ірина Білик презентувала свою нову пісню "Мало" – це зізнання у коханні
-
13:35Що бісить автоінструктора: вся правда про водіння в Україні
-
12:30Картинки з Днем Соборності України: найкращі листівки для привітання
-
11:32Фокачча з томатами та моцарелою – рецепт від шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво
-
10:43ТОП 5 фільмів до Дня Соборності про незалежність України
-
09:30Привітання з Днем Соборності України 2023 у віршах, прозі та картинках
-
08:33Ці вправи допоможуть підтримати нормальний ритм серця
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 21 січня
-
20:43Погода 22 січня в Україні – синоптикиня попередила щодо опадів
-
19:48Шольц, віддай леопардів – мережа вибухнула мемами й закликає політика надати Україні танки
-
18:3822 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:30На відео показали лайфхак, як витягти авто з бруду чи снігу за допомогою підручних засобів
-
16:32Співачка KOLA презентувала пісню "Літачок" про те, що варто цінувати час
-
15:39Експерти розповіли, як організувати своє дозвілля без електроенергії
-
14:30Fiinka записала потужну пісню "Плакали" про те, як живуть зараз українці
-
13:33У 5 містах України з'явиться мережа безоплатних Wi-Fі зон
-
12:32Цей автобренд третій рік поспіль став світовим лідером з продажу машин
-
11:39Ліза Глінська показала, як приготувати курку в грибному соусі
- 22 січня
-
18:35Кінопремія BAFTA 2023 – відомі усі номінанти на британський аналог Оскара
-
14:37Ірина Білик презентувала свою нову пісню "Мало" – це зізнання у коханні
-
10:43ТОП 5 фільмів до Дня Соборності про незалежність України
- 21 січня
-
19:48Шольц, віддай леопардів – мережа вибухнула мемами й закликає політика надати Україні танки
-
14:30Fiinka записала потужну пісню "Плакали" про те, як живуть зараз українці
-
10:37Артем Пивоваров і Пес Патрон записали спільну пісню заради допомоги тваринам
- 20 січня
-
18:37"Найкращий книжковий дизайн 2022" – які видання стали переможцями
-
14:39Jerry Heil перемогла на європейському конкурсі Music Moves Europe Awards 2023
-
10:43"Принижена росія" – в Eurasia Group назвали головні політичні ризики 2023 року
- 19 січня
-
18:31Ковчег смаку України – Італія видала атлас страв української кухні, які скоро зникнуть
-
14:39Експерти дали вказівки, як прибирати енергоощадно
-
10:31З'явився застосунок, у якому можна повідомити сусіда, чи є світло
- 18 січня
-
18:32Які продукти варто тримати вдома на випадок блекауту – поради від платформи "Бережи себе"
-
14:35Блаватний та лелійний – як ще красиво назвати кольори українською
-
10:36Індекс борщу – наскільки виросли ціни в Україні за 11 місяців війни
- 17 січня
-
18:33Укрзалізниця обладнає потяги системами Starlink до кінця року
-
14:33Говори красиво – 10 оригінальних слів, які вживав український письменник Іван Франко
-
10:38Назвали найкращі фільми та серіали за версією премії Critics Choice Awards у 2023 році
- 16 січня
-
18:31Співачка М'ЯТА презентувала ніжну пісню "Наречена"
-
14:32Вишиванка-Couture і балерини-моделі – Караванська перетворила дефіле на перформанс (ФОТО)
-
10:36Українські виконавці ХАС та Схожа записали спільну чуттєву пісню "Не продам"
- 15 січня
-
19:40Артем Пивоваров презентував потужний "Маніфест" про незламність українців
-
14:34ТНМК разом ДСНС створили анімаційний блокбастер про мінну безпеку "Дивись, куди ідеш"
-
09:34Китайський гороскоп на 2023 рік Водяного Кота (Кролика) для всіх знаків зодіаку
- 14 січня
-
18:31Книжка "Скарби України" серед найкращих арт-видань року