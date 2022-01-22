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23 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 23 січня, у світі відзначають День ручного письма, а віряни вшановують пам'ять святого Григорія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 23 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 23 січня, вшановують пам'ять святого Григорія. Він був єпископом Нісським, філософом і християнським богословом. Виріс він у християнській родині. Його сестрою була преподобна Макрина, а старшим братом – Василь Великий.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 23 січня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Марко, Павло, Макар, Феофан, Анатолій, Феліція. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1912 – у Гаазі підписана Міжнародна опіумна конвенція – перша міжнародна домовленість про контроль наркотичних речовин.
- 1950 – ізраїльський кнесет (парламент) всупереч рішенню ООН про виділення Єрусалима в самостійну адміністративну одиницю, проголосив його західну частину столицею держави.
- 1960 – швейцарець Жак Пікар і американець Дональд Волш на батискафі "Трієст" спустились на дно Маріанської западини, досягши рекордної глибини занурення – 10 915 метрів.
- 1964 – у Медичному центрі університету штату Міссісіпі дванадцять лікарів під керівництвом доктора Джеймса Гарді трансплантували серце шимпанзе 64-річному пацієнту, який прожив близько місяця після операції, так і не прийшовши до тями.
- 1973 – виверження вулкану Ельдфетль на острові Геймаей, Ісландія.
- 1992 – у Києві пройшов І Конгрес українців колишнього Радянського Союзу.
- 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з В'єтнамом.
- 2002 – 18-річний Руслан Пономарьов з Краматорська достроково став наймолодшим в історії чемпіоном світу з шахів за версією ФІДЕ.
- 2005 – інавгурація третього Президента України Віктора Ющенка.
ХТО НАРОДИВСЯ 23 СІЧНЯ
- 1891 – Павло Тичина, український поет, перекладач, публіцист, громадський та державний діяч доби УНР та УРСР.
- 1938 – Георг Базеліц, відомий німецький живописець, графік і скульптор, належить до числа найдорожчих сучасних художників. Неоекспресіоніст, один з основоположників стилю "Нові дикі".
- 1949 – Грицько Чубай, український поет, перекладач.
- 1958 – Юліан Китастий, композитор, співак, диригент, кобзар, бандурист, сопілкар, син бандуриста Петра Китастого.
- 1968 – Петр Корда, чеський тенісист, переможець 11 професійних турнірів в поодинокому і 10 – в парному розряді; друга ракетка світу (лютий 1998-го).
- 1974 – Тіффані-Амбер Тіссен, американська кіноакторка, відома насамперед за телесеріалами ("Беверлі-Гіллз, 90210").
- 1990 – Назар Гук, український співак, учасник гурту "DZIDZIO", (клавіші, бек-вокал).
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Іній на стовпах – до поганої риболовлі та неврожаю.
- Дерева покриті інеєм – небо синім буде.
- Безхмарне і ясне небо – до ранньої весни.
- Хто засне в цей день першим, той першим помре.
- Людина, яка в ніч з 22 на 23 січня побачить уві сні Сонце, Місяць або зірки, проживе до ста років. А ось якщо присниться коваль, то будьте готові до проблем зі здоров'ям. Купатися в сновидінні – до збентеження в справах.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- На Григорія з дому не можна виносити сміття і золу. Можна щастя своє винести.
- Не варто хвалитися, особливо грошима і матеріальними благами. Так можна і без них залишитися.
- А ще не потрібно мити посуд в чужій хаті.
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