23 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 23 серпня, відзначають День Державного Прапора України, а також Національний день бісквіта в США. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 23 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святого Лаврентія, який захищає від пристріту та хвороб. Раніше вважалось, що він здатен вилікувати від недуг очей..

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 23 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Роман, Панас, Лаврентій, Панас, Фелікс, Лавр та В'ячеслав. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День Державного Прапора України

Національний день лікарів в Ірані

День морської авіації в Бразилії

День пам'яті жертв сталінізму і нацизму в Латвії та Естонії

Національний день кубинського сендвіча і Національний день бісквіта в США

1866 — відповідно до Празької угоди Венеція стала частиною Королівства Італія.

1904 — запатентовано перший автомобільний шинний ланцюг.

1918 — Рада міністрів Української Держави погодила постанову про створення в Києві Державного драматичного театру.

1939 — у Москві підписано Пакт Молотова — Ріббентропа і таємний протокол до нього, відповідно до якого Європу поділили за сферами впливу Третій Рейх і СРСР.

1942 — почалась Сталінградська битва.

1975 — запрацював Харківський метрополітен.

1989 — в 50-у річницю підписання радянсько-німецького пакту відбулася акція "Балтійський шлях", під час якої мешканці Литви, Латвії і Естонії утворили живий ланцюг завдовжки майже 600 км, зібравши близько двох мільйонів людей.

1990 — Вперше на великому міжнародному форумі над стадіоном було піднято синьо-жовтий прапор. Цей день згодом став Днем Державного Прапора України.

1994 — позачергова сесія севастопольської міськради прийняла незаконне рішення про визнання російського правового статусу міста Севастополя.

1998 — з'явилась звання Герой України.

ХТО НАРОДИВСЯ 23 СЕРПНЯ

1754 — Людовик XVI, король Франції

1769 — Жорж Леопольд Кюв'є, французький зоолог, якого вважають одним із творців порівняльної анатомії та палеонтології.

1773 — Якоб Фрідрих Фріз, німецький філософ-ідеаліст фізик і математик.

1811 — Огюст Браве), французький кристалограф, автор теорії просторових решіток кристалів.

1851 — Алоїс Їрасек, чеський письменник, який написав чимало історичних романів, що охоплюють майже всю багатовікову історію Чехії з прадавніх часів включно з 1848 роком.

1867 — Осип Маковей, український поет, прозаїк та громадсько-політичний діяч.Володимир Сікевич, генерал-хорунжий Армії УНР

1932 — Давид Черкаський, український режисер-мультиплікатор, художник-мультиплікатор, сценарист. (мультики "Як козаки...")

1941 — Ед Робертс, американський інженер і підприємець, який створив перший комерційно успішний персональний комп'ютер Altair 8800 в 1975

1965 — Роджер Евері, американський сценарист, продюсер і кінорежисер (Кримінальне чтиво, Сайлент Хілл, Скажені пси)

1974 — Сергій Жадан, український письменник, поет, перекладач, громадський активіст.​

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо падає дощ, але немає вітру, то осінь буде не дуже холодною;

Якщо сонячна і спекотна погода, то восени ще буде тепло;

Якщо чути грім, то така погода затримається на кілька днів;

Якщо квіти нахилили голівки, то почнеться дощ.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись та кричати;

Не можна бажати комусь зла і тримати негатив в голові;

Не можна займатись важкою фізичною роботою і хатніми справами;

Не можна зловживати жирною і шкідливою їжею;

Не можна брати в борг.

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