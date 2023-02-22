23 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 23 лютого, у світі відзначають День тенісу та День керлінгу, а віряни вшановують пам'ять святого Прохора. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 23 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 23 лютого, вшановують пам'ять Прохора Печерського. А у народі його просять про швидкий прихід весни, потепління та полегшення життя.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 23 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Валентина, Ізабелла, Ганна, Серенус, Галина, Симон, Прохор, Аркадій, Полікарп, Антон та Харлампій.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День керлінгу

День тенісу

532 — візантійський імператор Юстиніан I наказав побудувати нову православну базиліку в Константинополі, а саме Собор Святої Софії

1205 — німецько-земгалське військо розбило литовців у битві при Роденпойсі

1455 — видано Біблію Гутенберга, першу західну книгу, яку надрукували рухомим типом

1778 — Американська революція: барон фон Штойбен прибув у Веллі-Фордж (Пенсильванія), щоб допомогти тренувати Континентальну армію

1833 — у військовому міністерстві Франції видано наказ, згідно з яким "…офіцери генерального штабу можуть залучатися до посольств для виконання дипломатичних завдань. Початок створення інституту військових аташе, як першооснови воєнної дипломатії

1854 — південноафриканська бурська Оранжева Республіка стала незалежною від Великої Британії

1863 — британські мандрівники оголосили про відкриття джерел річки Ніл

1874 — британський майор Волтер Вінгфілд запатентував нову гру на свіжому повітрі, яку сьогодні всі знають як теніс

1886 — американець Чарльз Голл електролітичним методом отримав алюміній

1893 — німецький інженер Рудольф Дізель отримав патент на створений ним двигун

1918 — щойно утворена армія комуністів (надалі РСЧА) зазнає першої нищівної поразки від військ Кайзера. Пізніше з'явилася легенда про перемогу над німцями, що пов'язувала цю перемогу із встановленням свята День Радянської Армії.

1918 — Кайзерівська Німеччина зажадала від Росії визнати незалежність Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії та України.

1922 — у Радянській Росії прийняте рішення про вилучення з храмів церковних коштовностей на потреби голодняків.

1927 — Президент США Калвін Кулідж підписав законопроєкт Конгресу про створення Федеральної комісії з питань радіо (пізніше Федеральна комісія зв'язку), який повинен був регулювати використання радіочастот у США

1927 — німецький фізик-теоретик Вернер Гейзенберг написав листа колезі-фізику Вольфгангу Паулі, у якому вперше описав свій принцип невизначеності

1934 — Леопольд III став королем Бельгії

1941 — Плутоній вперше виготовлено та виділено завдяки доктору Гленну Теодору Сіборгу

1944 — розпочалася депортація чеченського народу до Середньої Азії силами НКВС

1945 — над Іодзімою було піднято американський прапор

1978 — відбувся дебютний виступ нового гурту Девіда Ковердейла "Whitesnake"

1993 — Україна заявила про невизнання Росії єдиною правонаступницею СРСР

1997 — вчені з Единбурга (Шотландія) повідомили про успішне клонування дорослої вівці, яку назвали Доллі

2000 — Карлос Сантана одержав 8 нагород Ґреммі з 10 можливих номінацій

2010 — невідомі злочинці залили понад 2,5 млн літрів дизельного палива та інших вуглеводнів в річку Ламбро, у північній Італії, що призвело до екологічної катастрофи

2012 — серія нападів на території Іраку, 83 вбитих і понад 250 отримали поранення

2014 — Президент України Віктор Янукович втік до Росії

2017 — Вільна сирійська армія, яку підтримує Туреччина, захоплює Ель-Баб

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ХТО НАРОДИВСЯ 23 ЛЮТОГО

1758 — Василь Капніст, визначний український поет, драматург і громадсько-політичний діяч

1840 — Карл Менгер, засновник австрійської школи економіки

1842 — Едуард Гартман, німецький філософ-ідеаліст

1850 — Цезар Рітц, швейцарський підприємець, який побудував готель у Парижі, а згодом Рітц стало синонімом елегантності та розкоші

1855 — Едвард Харкевич, директор Львівської академічної гімназії

1878 — Малевич Казимир Северинович, український художник-авангардист

1883 — Віктор Флемінг, американський оскароносний кінорежисер (Звіяні вітром, Чарівник із країни Оз)

1909 — Микола Шпак, український поет

1912 — Богдан Романенчук, славіст та україніст

1925 — Єлизавета Чавдар, українська співачка, педагог

1940 — Пітер Фонда, американський кіноактор з акторської династії

1953 — Бред Вітфорд, гітарист американського гурту "Aerosmith"

1954 — Віктор Ющенко, банкір, президент України (2005 - 2010).

1960 — Нарухіто, імператор Японії

1964 — Володимир Підгірний, подільський історик, краєзнавець.

1973 — Олаф-Лассе Юханссон, клавішник шведського гурту "The Cardigans"

1983 — Емілі Блант, англійська акторка (Диявол носить Прада, Змінюючи реальність, Петля часу, Мері Поппінс повертається)

1994 — Дакота Феннінг, американська акторка (Павутиння Шарлотти, Сутінки)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Вважається, що з 23 лютого починається прихід весни

Якщо у цей день снігопади, то врожай буде хорошим

Якщо чимало птахів літають низько над землею, то до негоди

Якщо у небі помітна веселка, то рік буде успішним

Якщо у цей день морозно, то березень буде холодним

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна гніватись та сваритись

Не можна дарувати годинники, бо це загрожує стосункам

Не можна виходити з дому без потреби

Не можна тримати вдома старі та поламані речі

Не можна вмиватись до світанку

Не можна займатись важкою фізичною працею

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