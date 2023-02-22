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23 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 23 лютого, у світі відзначають День тенісу та День керлінгу, а віряни вшановують пам'ять святого Прохора. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 23 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 23 лютого, вшановують пам'ять Прохора Печерського. А у народі його просять про швидкий прихід весни, потепління та полегшення життя.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 23 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Валентина, Ізабелла, Ганна, Серенус, Галина, Симон, Прохор, Аркадій, Полікарп, Антон та Харлампій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День керлінгу
- День тенісу
- 532 — візантійський імператор Юстиніан I наказав побудувати нову православну базиліку в Константинополі, а саме Собор Святої Софії
- 1205 — німецько-земгалське військо розбило литовців у битві при Роденпойсі
- 1455 — видано Біблію Гутенберга, першу західну книгу, яку надрукували рухомим типом
- 1778 — Американська революція: барон фон Штойбен прибув у Веллі-Фордж (Пенсильванія), щоб допомогти тренувати Континентальну армію
- 1833 — у військовому міністерстві Франції видано наказ, згідно з яким "…офіцери генерального штабу можуть залучатися до посольств для виконання дипломатичних завдань. Початок створення інституту військових аташе, як першооснови воєнної дипломатії
- 1854 — південноафриканська бурська Оранжева Республіка стала незалежною від Великої Британії
- 1863 — британські мандрівники оголосили про відкриття джерел річки Ніл
- 1874 — британський майор Волтер Вінгфілд запатентував нову гру на свіжому повітрі, яку сьогодні всі знають як теніс
- 1886 — американець Чарльз Голл електролітичним методом отримав алюміній
- 1893 — німецький інженер Рудольф Дізель отримав патент на створений ним двигун
- 1918 — щойно утворена армія комуністів (надалі РСЧА) зазнає першої нищівної поразки від військ Кайзера. Пізніше з'явилася легенда про перемогу над німцями, що пов'язувала цю перемогу із встановленням свята День Радянської Армії.
- 1918 — Кайзерівська Німеччина зажадала від Росії визнати незалежність Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії та України.
- 1922 — у Радянській Росії прийняте рішення про вилучення з храмів церковних коштовностей на потреби голодняків.
- 1927 — Президент США Калвін Кулідж підписав законопроєкт Конгресу про створення Федеральної комісії з питань радіо (пізніше Федеральна комісія зв'язку), який повинен був регулювати використання радіочастот у США
- 1927 — німецький фізик-теоретик Вернер Гейзенберг написав листа колезі-фізику Вольфгангу Паулі, у якому вперше описав свій принцип невизначеності
- 1934 — Леопольд III став королем Бельгії
- 1941 — Плутоній вперше виготовлено та виділено завдяки доктору Гленну Теодору Сіборгу
- 1944 — розпочалася депортація чеченського народу до Середньої Азії силами НКВС
- 1945 — над Іодзімою було піднято американський прапор
- 1978 — відбувся дебютний виступ нового гурту Девіда Ковердейла "Whitesnake"
- 1993 — Україна заявила про невизнання Росії єдиною правонаступницею СРСР
- 1997 — вчені з Единбурга (Шотландія) повідомили про успішне клонування дорослої вівці, яку назвали Доллі
- 2000 — Карлос Сантана одержав 8 нагород Ґреммі з 10 можливих номінацій
- 2010 — невідомі злочинці залили понад 2,5 млн літрів дизельного палива та інших вуглеводнів в річку Ламбро, у північній Італії, що призвело до екологічної катастрофи
- 2012 — серія нападів на території Іраку, 83 вбитих і понад 250 отримали поранення
- 2014 — Президент України Віктор Янукович втік до Росії
- 2017 — Вільна сирійська армія, яку підтримує Туреччина, захоплює Ель-Баб
ХТО НАРОДИВСЯ 23 ЛЮТОГО
- 1758 — Василь Капніст, визначний український поет, драматург і громадсько-політичний діяч
- 1840 — Карл Менгер, засновник австрійської школи економіки
- 1842 — Едуард Гартман, німецький філософ-ідеаліст
- 1850 — Цезар Рітц, швейцарський підприємець, який побудував готель у Парижі, а згодом Рітц стало синонімом елегантності та розкоші
- 1855 — Едвард Харкевич, директор Львівської академічної гімназії
- 1878 — Малевич Казимир Северинович, український художник-авангардист
- 1883 — Віктор Флемінг, американський оскароносний кінорежисер (Звіяні вітром, Чарівник із країни Оз)
- 1909 — Микола Шпак, український поет
- 1912 — Богдан Романенчук, славіст та україніст
- 1925 — Єлизавета Чавдар, українська співачка, педагог
- 1940 — Пітер Фонда, американський кіноактор з акторської династії
- 1953 — Бред Вітфорд, гітарист американського гурту "Aerosmith"
- 1954 — Віктор Ющенко, банкір, президент України (2005 - 2010).
- 1960 — Нарухіто, імператор Японії
- 1964 — Володимир Підгірний, подільський історик, краєзнавець.
- 1973 — Олаф-Лассе Юханссон, клавішник шведського гурту "The Cardigans"
- 1983 — Емілі Блант, англійська акторка (Диявол носить Прада, Змінюючи реальність, Петля часу, Мері Поппінс повертається)
- 1994 — Дакота Феннінг, американська акторка (Павутиння Шарлотти, Сутінки)
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Вважається, що з 23 лютого починається прихід весни
- Якщо у цей день снігопади, то врожай буде хорошим
- Якщо чимало птахів літають низько над землею, то до негоди
- Якщо у небі помітна веселка, то рік буде успішним
- Якщо у цей день морозно, то березень буде холодним
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна гніватись та сваритись
- Не можна дарувати годинники, бо це загрожує стосункам
- Не можна виходити з дому без потреби
- Не можна тримати вдома старі та поламані речі
- Не можна вмиватись до світанку
- Не можна займатись важкою фізичною працею
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