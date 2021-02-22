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23 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 23 лютого, у світі відзначають Всесвітній день стерилізації домашніх тварин, а віряни вшановують пам'ять преподобного Прохора. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 23 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 23 лютого віряни вшановують пам'ять ченця Печерського монастиря – Прохора Лебедніка, шанованого в лику преподобних. Святий вів аскетичний спосіб життя. Він не їв звичайного хліба, а збирав лободу, яку власноруч перетирав в борошно і з нього робив хліб. Він не вживав овочів і не пив нічого, крім води.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 23 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Валентина, Ганна, Галина, Прохор, Симон, Антон, Аркадій, Ізабелла, Полікарп. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день стерилізації домашніх тварин
- 303 – римський імператор Діоклетіан наказав знищити християнську церкву в Нікомидії, що дало початок восьми рокам Діоклетіанського переслідування.
- 532 – візантійський імператор Юстиніан I наказав побудувати нову православну базиліку в Константинополі – Собор Святої Софії.
- 1205 – німецько-земгалське військо розбило литовців у битві при Роденпойсі.
- 1455 – традиційна дата видання Біблії Гутенберга, першої західної книги, надрукованої рухомим типом.
- 1554 – війська мапуче під командуванням Лаутаро здобули перемогу над іспанцями у битві при Маріхуену в Чилі.
- 1739 – Річард Палмер виявлений при замку Йорк своїм колишнім шкільним учителем як злочинець Дік Турпін.
- 1778 – Американська революція: барон фон Штойбен прибуває в Веллі-Фордж, штат Пенсильванія, щоб допомогти тренувати Континентальну армію.
- 1821 – Олександр Іпсіланті розпочинає грецьку війну за незалежність в м. Ясси, Валахія.
- 1833 – у військовому міністерстві Франції видано наказ, згідно із яким "…офіцери генерального штабу можуть залучатися (французькою мовою – attache) до посольств для виконання дипломатичних завдань". Початок створення інституту військових аташе, як першооснови воєнної дипломатії.
- 1863 – британські мандрівники оголосили про відкриття ними джерел річки Ніл.
- 1874 – британський майор Волтер Вінгфілд запатентував нову гру на свіжому повітрі, яка нині усім відома як теніс.
- 1886 – американець Чарльз Голл електролітичним методом отримав алюміній.
- 1918 – щойно утворена армія комуністів (надалі РСЧА) зазнає першої нищівної поразки від військ Кайзера. Пізніше з'явилася легенда про перемогу над німцями, що пов'язувала цю перемогу із встановленням свята День Радянської Армії.
- 1934 – Леопольд III стає королем Бельгії.
- 1944 – розпочалася депортація чеченського народу.
- 1978 – відбувся дебютний виступ нового гурту Девіда Ковердейла "Whitesnake".
- 2000 – Карлос Сантана одержав 8 нагород "Ґреммі" – з десяти можливих номінацій. У 2003 році цей результат повторила Нора Джонс, яка також завоювала вісім статуеток "Ґреммі".
- 2010 – невідомі злочинці залили понад 2,5 мільйони літрів дизельного палива та інших вуглеводнів в річку Ламбро, в північній Італії, що призвело до екологічної катастрофи.
- 2012 – серія нападів на території Іраку, 83 вбитих і понад 250 отримали поранення.
ХТО НАРОДИВСЯ 23 ЛЮТОГО
- 1685 – Георг Фрідріх Гендель, англійський композитор німецького походження.
- 1758 – Василь Капніст, визначний український поет, драматург і громадсько-політичний діяч кінця XVIII — початку XIX століття.
- 1840 – Карл Менгер, засновник австрійської школи економіки.
- 1842 – Едуард Гартман, німецький філософ-ідеаліст.
- 1850 – Цезар Рітц, швейцарський підприємець, який побудував готель у Парижі, ім'я Рітц стало синонімом елегантності й розкоші.
- 1855 – Едвард Харкевич, директор Львівської академічної гімназії.
- 1878 – Малевич Казимир Северинович, український художник-авангардист.
- 1883 – Віктор Флемінг, американський кінорежисер, лауреат "Оскара".
- 1909 – Шпак Микола Іванович, український поет.
- 1912 – Богдан Романенчук, славіст і україніст.
- 1921 – Кушнір Борис Михайлович, подільський історик, краєзнавець.
- 1925 – Чавдар Єлизавета Іванівна, українська співачка, педагог.
- 1940 – Пітер Фонда, американський кіноактор з акторської династії.
- 1947 – Пустовойтенко Валерій Павлович, Прем'єр-міністр України
- 1953 – Бред Вітфорд, гітарист американського гурту "Aerosmith".
- 1954 – Ющенко Віктор Андрійович, банкір, президент України.
- 1960 – Нарухіто, принц, наступник імператорського престолу Японії.
- 1964 – Підгірний Володимир Михайлович, подільський історик, краєзнавець.
- 1973 – Олаф-Лассе Юханссон, клавішник шведського гурту "The Cardigans".
- 1983 – Емілі Блант, англійська акторка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Вважається, що з цього дня морози починають слабшати: "Прийшов Прохір – весна у двір заглянула".
- Сильні морози в цей час бувають зазвичай вночі.
- Ясний місяць на небі віщує грозові дощі.
- Морозна погода – до теплого березня. У народі говорили: "На Прохора зима лютує, але весну чує".
- Якщо 23 лютого розпочати лікувати хронічне захворювання, то є великий шанс позбутися від нього.
- Якщо в цей день людина померла не своєю смертю (наприклад, потонула, невдало впала або заблукала в лісі), то люди вірили, що це пустує нечиста сила. За народними повір'ями, загиблий зробив у своєму житті якийсь страшний гріх, бо праведника ні водяний, ні дідько не можуть зачепити.
- Справа, розпочата в цей день, вдало завершиться.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- На Прохора намагалися не їсти раків, рибу та інші морепродукти. Вважалося, що можна захворіти на онкологічне захворювання.
- Чоловікам в цей день краще відмовитися від фізичної роботи, тому що нічого виходити не буде.
- Коханому не можна дарувати на 23 лютого годинник, в іншому випадку ви скоро розлучитеся.
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