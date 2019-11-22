23 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 23 листопада, відзначають День пам'яті святого Георгія Побідоносця та День пам'яті жертв голодоморів в Україні. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 23 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять святого Георгія Побідоносця.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 23 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Олександр, Борис, Анна, Іван, Денис, Михайло, Костянтин, Ольга, Микола, Петро.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День пам'яті жертв голодоморів в Україні.

Міжнародний день акварелі.

1938 — Карпатська Україна отримала автономію у складі Чехословацької республіки.

1956 — перший день змагань XVI Олімпіади в Мельбурні (Австралія).

1963 — в Далласі сталося одне з найгучніших вбивств ХХ століття. Лі Гарві Освальд застрелив президента США Джона Кеннеді (JFK).

— в Далласі сталося одне з найгучніших вбивств ХХ століття. Лі Гарві Освальд застрелив президента США Джона Кеннеді (JFK). 1994 — під час експедиції спортсменів альпіністського клубу "Одеса" в Гімалаї встановлено прапор України на вершині Чогорі К2 (8611 метрів).

2007 — почала роботу Верховна Рада України 6-го скликання, обрана після дострокового розпуску ВРУ 5-го скликання.

День пам'яті жертв голодоморів в Україні

ХТО НАРОДИВСЯ 23 ЛИСТОПАДА

1896 — Віктор Косенко, український композитор і піаніст.

1903 — Олександр Івченко, український авіаконструктор; член АН УРСР; керівник розробки поршневих, пізніше турбореактивних двигунів для багатьох типів літаків.

1919 — Стросон, Пітер Фредерік, британський філософ, представник аналітичної філософії.

1933 — Кшиштоф Пендерецький, сучасний польський композитор, диригент, педагог.

1967 — Дмитро Тузов, український теле- і радіожурналіст.

Віктор Косенко

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Вранці видно іній – до морозу.

Вітряна погода – до похолодання і хуртовини.

Якщо в цей день трапиться сильна негода, то потрібно вийти на ганок і низько вклонитися землі.

Побачити ввечері іній – до сильного снігопаду.

Якщо на дорозі грязь, то зима буде морозною.

Випало багато снігу – зима буде теплою.

Туман по землі стелиться – до потепління.

Горобці голосно цвірінькають – відлига не за горами.

Якщо жебрак помолиться в цей день, то Всевишній допоможе йому.

Якщо 23 листопада стоїть сонячна і тепла погода, то людина, яка з'явилася на світ в цей день, проживе довге і щасливе життя.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день краще відкласти далекі поїздки на потім.

Не можна будувати в цей день серйозні плани.

Заборонено сідати за кермо у цей день.

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