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23 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 23 листопада, відзначають День пам'яті святого Георгія Побідоносця та День пам'яті жертв голодоморів в Україні. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 23 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять святого Георгія Побідоносця.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 23 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Олександр, Борис, Анна, Іван, Денис, Михайло, Костянтин, Ольга, Микола, Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День пам'яті жертв голодоморів в Україні.
- Міжнародний день акварелі.
- 1938 — Карпатська Україна отримала автономію у складі Чехословацької республіки.
- 1956 — перший день змагань XVI Олімпіади в Мельбурні (Австралія).
- 1963 — в Далласі сталося одне з найгучніших вбивств ХХ століття. Лі Гарві Освальд застрелив президента США Джона Кеннеді (JFK).
- 1994 — під час експедиції спортсменів альпіністського клубу "Одеса" в Гімалаї встановлено прапор України на вершині Чогорі К2 (8611 метрів).
- 2007 — почала роботу Верховна Рада України 6-го скликання, обрана після дострокового розпуску ВРУ 5-го скликання.
День пам'яті жертв голодоморів в Україні
ХТО НАРОДИВСЯ 23 ЛИСТОПАДА
- 1896 — Віктор Косенко, український композитор і піаніст.
- 1903 — Олександр Івченко, український авіаконструктор; член АН УРСР; керівник розробки поршневих, пізніше турбореактивних двигунів для багатьох типів літаків.
- 1919 — Стросон, Пітер Фредерік, британський філософ, представник аналітичної філософії.
- 1933 — Кшиштоф Пендерецький, сучасний польський композитор, диригент, педагог.
- 1967 — Дмитро Тузов, український теле- і радіожурналіст.
Віктор Косенко
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Вранці видно іній – до морозу.
- Вітряна погода – до похолодання і хуртовини.
- Якщо в цей день трапиться сильна негода, то потрібно вийти на ганок і низько вклонитися землі.
- Побачити ввечері іній – до сильного снігопаду.
- Якщо на дорозі грязь, то зима буде морозною.
- Випало багато снігу – зима буде теплою.
- Туман по землі стелиться – до потепління.
- Горобці голосно цвірінькають – відлига не за горами.
- Якщо жебрак помолиться в цей день, то Всевишній допоможе йому.
- Якщо 23 листопада стоїть сонячна і тепла погода, то людина, яка з'явилася на світ в цей день, проживе довге і щасливе життя.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день краще відкласти далекі поїздки на потім.
- Не можна будувати в цей день серйозні плани.
- Заборонено сідати за кермо у цей день.
Читайте також: Вихідні у листопаді 2019 в Україні: коли будуть державні свята і вихідні дні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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