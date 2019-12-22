23 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 23 грудня, віряни вшановують День пам'яті святителя Іоасафа, єпископа Бєлгородського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 23 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні віряни День пам'яті святителя Іоасафа, єпископа Бєлгородського. Святитель Іоасаф (при хрещенні Іоаким) народився в Прилуках, колишній Полтавській губернії, в 1705 році, на свято Різдва Пресвятої Богородиці. Він походив з давнього благочестивого роду Горленкових.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 23 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Анатолій, Олексій, Яків, Констянтин, Михайло, Євген, Олександр, Петро, Степан, Сергій, Микола, Георгій, Іван, Олександра, Євдокія, Тетяна, Ангеліна, Фекла, Анна.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1873 — Засноване Наукове товариство імені Шевченка.

1913 — Відбувся перший політ літака І.Сікорського "Ілля Муромець".

1947 — 1 січня в СРСР оголосили вихідним днем.

1947 — У Bell Laboratories американські вчені Волтер Браттейн та Вільям Шоклі продемонстрували свій винахід — транзистор. Згодом вони отримали Нобелівську премію.

1954 — Перша успішна пересадка нирки у світі, Рональд Херрік пожертвував нирку своєму братові-близнюку Річарду. Трансплантація відбулася в госпіталі Brigham в Бостоні, штат Массачусетс. Операція дозволила братові Херріка прожити вісім років.

1968 — Американські астронавти Борман, Ловелл і Андерс стали першими людьми, які досягли орбіти Місяця.

1972 — Манагуа, столиця Нікарагуа, зруйнована землетрусом потужністю 6,5 бала. Загинуло понад 10 тисяч людей.

1983 — Жанн Саве стала першою жінкою, призначеною генерал-губернатором Канади.

1990 — На всенародному референдумі 88 % громадян Словенії проголосували за незалежність країни від Югославії.

1991 — Незалежність України визнали Казахстан, Ліхтенштейн, Швейцарська Конфедерація і Коста-Рика. Встановлено дипломатичні відносини з Казахстаном.

1995 — В Індії під час новорічних святкувань внаслідок пожежі в Дабвалі у вогні загинули 540 людей, у тому числі 170 дітей. Перший політ літака І.Сікорського Ілля Муромець

ХТО НАРОДИВСЯ 23 ГРУДНЯ

1799 — Карл Брюллов, живописець (Останній день Помпеї, Вершниця).

1878 — Тимошенко Степан Прокопович, український, американський та німецький вчений. Батько теоретичної механіки. Основоположник теорії міцності матеріалів, теорії пружності та коливань.

1882 — Адам Коцко, громадський діяч, борець за український університет у Львові. Убитий польським шовіністом під час студентських виступів 01.07.1910.

1924 — Михайло Водяний (справжнє прізвище — Вассерман), артист оперети, керівник Одеського театру музичної комедії, що тепер має його ім'я, народний артист СРСР.

1925 — П'єр Береговуа, французький прем'єр-міністр українського походження.

1934 — Наталія Фатєєва, актриса театру і кіно.

1950 — Вісенте Дель Боске, іспанський футболіст (півзахисник) і тренер. З 2008-го — тренер національної збірної Іспанії.

1968 — Карла Бруні, італо-французька модель, поп-співачка, дружина президента Франції Ніколя Саркозі

1968 — Мануель Рівера-Ортіс, американський фотограф.

1979 — Скотт Гомес, американський хокеїст. Карла Бруні

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Ясний день віщує швидкий прихід морозів.

Яскраво сяє Велика Ведмедиця – незабаром буде заметіль.

Зірки мерехтять – до холоду.

Сороки літають близько до будинку – чекайте хуртовини.

Що не можна робити 18 грудня

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Подаючи милостиню – не дивіться жебракові в очі – до біди.

Цього дня уникайте людних місць, краще відправтеся у напрямку, де менш людяно. Таким чином ви вбережете себе від ймовірної небезпеки.

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