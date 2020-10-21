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22 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 22 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день людей з вадами мовлення, а віряни вшановують пам'ять апостола Якова Алфеєвого. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 22 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церкві 22 жовтня вшановують пам'ять апостола Якова Алфеєвого.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 22 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Ібрагім, Костянтин, Максим, Петро, Севастіан, Степан, а також Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день людей з вадами мовлення
- 794 – Кіото стало столицею Японії.
- 1618 – Королівський суд Англії засудив полководця, філософа, вченого Волтера Релі до страти за вільнодумство
- 1797 – Гарнерен Андре-Жак здійснив перший в історії людства стрибок з парашутом
- 1883 – у Нью-Йорку відкрилася "Метрополітен-опера". У перший вечір звучала опера Гуно "Фауст"
- 1937 – заарештований митрополит Київський і всієї України Василь Липківський.
- 1938 – Честер Карлсон виготовив першу фотокопію паперового документа.
- 1945 — весілля віце-президента Аргентини генерала Хуана Домінго Перона й актриси Еви Перон
- 1949 – СРСР провів перші випробування своєї ядерної зброї.
- 1960 – майбутній чемпіон планети з боксу Мухамед Алі (тоді — Кассіус Клей) виграв свій перший бій на професійній арені.
- 1962 – Президент США Джон Кеннеді виступив із заявою про оголошення повітряної і морської блокади Куби, на якій були виявлені радянські ракети.
- 1968 – завершений політ американського космічного корабля "Аполлон-7". Це був перший пілотований політ кораблів цієї серії.
- 1975 – радянська космічна станція "Венера-9" здійснила посадку на поверхню Венери.
- 1980 – Папа Римський скасував вердикт 1633 року, що засуджував Галілея.
- 1995 – на Всеукраїнському Помісному Соборі митрополита Філарета обрано Патріархом Київським і всієї Руси-України.
- 2006 – Семиразовий чемпіон світу з автоперегонів "Формула-1" Міхаель Шумахер на Гран-прі Бразилії 2006 закінчив кар'єру гонщика.
ХТО НАРОДИВСЯ 22 ЖОВТНЯ
- 1729 – Йоганн Рейнгольд Форстер, німецький орнітолог, ботанік, зоолог та мандрівник британського походження.
- 1811 – Ференц Ліст, угорський композитор, піаніст, диригент.
- 1818 – Шарль Леконт де Ліль, французький поет.
- 1844 – Сара Бернар, французька акторка.
- 1844 – Луї Ріель, канадський політик, засновник провінції Манітоба, і лідер метисного населення канадських прерій.
- 1847 – Якобус де ла Рай, відомий бурський генерал, герой Другої англо-бурської війни.
- 1878 – Вадим Богомолець, український військовий діяч, генерал-хорунжий Української Держави, військово-морський юрист, військовий аташе УНР у Румунії. Автор першого українського закону про флот.
- 1905 – Карл Янський, американський фізик і радіоінженер, основоположник радіоастрономії.
- 1913 – Василь Свида, український скульптор-різьбяр.
- 1925 – Роберт Раушенберг, американський художник, представник абстрактного експресіонізму, а потім концептуального мистецтва і поп-арту.
- 1930 – Вілен Калюта, український кінооператор, член-кореспондент Академії мистецтв України, президент Гільдії кінооператорів України.
- 1934 – Георгій Юнгвальд-Хількевич, український і російський кінорежисер, сценарист, художник. Заслужений діяч мистецтв України (1995).
- 1935 – Борис Олійник, український поет, дійсний член НАН України, голова Українського фонду культури.
- 1938 – Крістофер Ллойд, американський актор кіно та телебачення. Володар трьох премій "Еммі". Ролі – Макс Тейбер у фільмі "Пролітаючи над гніздом зозулі" та доктор Емметт Браун в трилогії "Назад у майбутнє"
- 1943 – Катрін Денев, французька акторка.
- 1947 – Робертіно Лореті, італійський співак, котрий став усесвітньо відомим у підлітковому віці (на початку 1960-х років).
- 1949 – Арсен Венгер, французький футбольний тренер.
- 1962 – Боб Оденкерк, американський актор, комік, сценарист, режисер і продюсер. Найбільш відомий своєю роллю адвоката у кримінальних справах Сола Гудмана у серіалі "Пуститися берега", а також його спін-офф серіалу "Краще подзвоніть Солу".
- 1974 – Мірослав Шатан, словацький хокеїст.
Катрін Денев відзначає свій день народження / gettyimages
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Поки голки з модрини не обсиплються – снігу не буде, а якщо він і випаде, то все одно розтане.
- Якщо на цибулинах багато одягу – бути зимі холодною.
- Перші і останні холоди небезпечні.
- Перший сніг не обіцяє швидкої зими.
- Поки лист з вишневих дерев не опав, скільки б снігу не випало – зима не настане, відлига її зжене.
- Після осінньої ожеледиці чекай дощу.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сьогодні лаятися та погано думати про рідних.
- Не варто в цей день об'їдатися та зловживати алкоголем.
- Не можна сьогодні йти до лісу, аби не винести з хати щастя.
- Не варто цього дня починати нові справи, бо ніколи їх не закінчите.
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