22 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 22 вересня, у світі відзначають Всесвітній день захисту слонів, День носорога та День без авто, в Україні – День партизанської слави. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 22 вересня, православна церква вшановує пам'ять святих Іоакима і Анни, які були батьками Богородиці. Тато Марії був з царського роду, а мама з сім'ї священника. Вони вели благочестиве життя, тому й отримали таку честь, як стати батьками тієї, хто народить Ісуса Христа.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 22 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Анна, Афанасій, Іоаким, Дмитро, Сергій, Василь, Олексій, Ганна, Олександр, Григорій, Микита, Дмитро, Йосип та Захар. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день захисту слонів

Всесвітній день носорога

Всесвітній день пацієнтів, які страждають на ХМЛ (хронічний мієлоїдний лейкоз)

Всесвітній день без автомобілів.

День партизанської слави в Україні

Національне свято Республіки Малі, День Незалежності

День незалежності в Болгарії

День збройного опору в Естонії (День уряду Отто Тійфа)

День єдності балтів в Латвії

День Гобіта у США

Національний день морозива в конусі в США

1002 — засновано міста Хотин (Чернівецька область, Україна)

1307 — Королівська рада Франції погодила рішення про арешт усіх тамплієрів, які перебували на території країни

1499 — Швейцарія отримала незалежність від Священної Римської імперії

1792 — цей день був проголошений першим днем французького революційного календаря

1862 — президент США Авраам Лінкольн оголосив про звільнення негрів-рабів

1908 — Князівство Болгарія де-юре визнали незалежною державою

1917 — Симон Петлюра виступив на засіданні Генерального секретаріату УНР зі своїм законопроєктом про Вільне козацтво

1939 — радянські війська окупували Львів та Стрий

1939 — СРСР та Третій Рейх попередньо встановили демаркаційну лінію між своїми окупаційними зонами в Польській республіці

1939 — пройшов спільний радянсько-нацистський парад у Бересті

1941 — в зайнятому нацистами Києві відновила діяльність Всеукраїнської православної церковної ради

1955 — в Аргентині відбувся військовий переворот, яким було повалено уряд диктатора Хуана Перона

1955 — біля Бахчисарая відкрилась найбільша в СРСР астрофізична обсерваторія

1980 — почалася ірано-іракська війна

1993 — прем'єр-міністра України Леоніда Кучму відправлено у відставку

2012 — під час збройного пограбування було смертельно поранено Коррі Сандерс, колишнього чемпіона світу з боксу, який наступного дня помер у лікарні.

2019 — закінчився український фестиваль "Comic Con Ukraine 2019" у Києві

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ХТО НАРОДИВСЯ 22 ВЕРЕСНЯ

1741 — Петер-Сімон Паллас, німецький природознавець та етнограф

1791 — Майкл Фарадей — британський фізик і хімік, який відкрив електромагнітну індукцію та створив перший уніполярний генератор

1811 — Міхал Годжа, словацький письменник, керівник словацького повстання проти угорців

1835 — Олександр Потебня — український філолог-славіст, автор учення про внутрішню форму слова

1839 — Корнило Устиянович, український художник

1869 — Андре Боньє, французький письменник

1875 — Мікалоюс Константінас Чюрльоніс, литовський художник і композитор (Соната сонця, У лісі)

1907 — Моріс Бланшо, французький письменник, есеїст та філософ

1909 — Євстахій Струк, діяч ОУН, адміністратор Львівського медичного інституту

1933 — Єско фон Путткамер, німецько-американський інженер-конструктор і керівний менеджер НАСА, письменник, а також історик космонавтики

1938 — Дін Рід, американський актор та співак

1939 — Табеї Дзюнко, японська альпіністка, а також перша жінка, яка зуміла підкорити Еверест

1939 — Олександр Костін, український композитор

1951 — Гурепко Микола Михайлович, український прозаїк

1957 — Нік Кейв, австралійський рок-музикант, письменник, актор, а також учасник гуртів Grinderman, Nick Cave and the Bad Seeds, The Birthday Party та Boys Next Door

1964 — Володимир Хрущак, український прозаїк і журналіст.

1965 — Андрій Дещиця, український дипломат, Надзвичайний і повноважний Посол

1971 — Лариса Заспа, українська гандболістка, бронзова призерка Олімпійських ігор

1975 — Олена Галета, українська поетеса та літературознавиця

1979 — Роберто Савіано, італійський письменник та журналіст

1987 — Том Фелтон, актор, відомий роллю Драко Мелфоя в фільмах про Гаррі Поттера

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо 22 вересня випав сніг, то незабаром почнеться сезон дощів;

Якщо дуже багато павутини, то зима буде ранньою та дуже суворою;

Якщо на вишні ще залишилось листя, то скоро прийде негода;

Якщо нічне небо чисте, то найближчі дні будуть теплими та малохмарними.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна вбрати та давати у борг;

Не можна виходити з дому до світанку;

Не можна дивитись у люстерку після опівночі;

Не можна ходити у брудному та старому одязі;

Не можна їсти вночі;

Не можна вишивати та в'язати.

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