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22 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 22 січня в Україні відзначають День Соборності. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 22 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
22 січня у народному календарі день Філіпа. Вважається, що, якою буде погода 22 січня, таким буде і місяць вересень. Це звичайнісінький трудовий день. Селяни починали господарські роботи, адже затяжні січневі гуляння вже завершувалися. А ще 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві було урочисто оголошено про об'єднання Західноукраїнської Народної Республіки і УНР в єдину державу.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 22 січня, іменини відзначають власники таких імен: Євстрат, Петро, Пилип, Поліект.. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- В Україні відзначають День Соборності.
- 888 – Гвідо Сполетський був проголошений королем Італії.
- 1506 – папа Юлій II запрошує на службу до Ватикану швейцарських гвардійців, які з того часу охороняють папську резиденцію.
- 1724 – Петром I видано указ про обов'язковість знання службовцями державних установ законів і статутів і про заборону виправдовуватися незнанням законів, під страхом штрафів за невиконання.
- 1861 – французький мандрівник Анрі Муо виявив в джунглях Камбоджі гігантський храмовий комплекс Ангкор Ват.
- 1863 – почалося Січневе повстання.
- 1918 – Центральна Рада в IV Універсалі проголосила самостійність УНР
- 1919 – Директорія УНР проголосила Акт злуки УНР і ЗУНР, ЗУНР перетворено в Західні Області УНР
- 1969 – молодший лейтенант Радянської Армії Віктор Ільїн здійснив спробу замаху на Генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва.
- 1992 – 22-23 січня відбувся I Всесвітній конгрес українців.
- 2005 – міністр закордонних справ Північної Кореї Кім Ке Гван оголосив, що КНДР є ядерною державою.
ХТО НАРОДИВСЯ 22 СІЧНЯ
- 1440 – Іван III, великий князь Московський, при якому Русь остаточно звільнилася від монголо-татарського ярма.
- 1561 – Бекон Френсіс, англійський філософ, письменник, лорд-канцлер Англії
- 1775 – Андре Марі Ампер, французький учений, один з основоположників електродинаміки.
- 1788 – Лорд Джордж Байрон, англійський поет-романтик.
- 1898 – Сергій Михайлович Ейзенштейн, радянський кінорежисер.
- 1900 – Ернст Буш, німецький актор і співак.
- 1908 – Лев Давидович Ландау, радянський фізик.
- 1917 – Елізабет Серл Лем, перша леді американського хайка.
- 1933 – Мокренко Анатолій, український оперний співак (баритон).
- 1954 – Леонід Ярмольник, радянський і російський актор, продюсер.
- 1964 – Дмитро Корчинський, український політик, громадський діяч, журналіст.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо день на Філіпа ясний, значить, рік буде врожайним.
- Якщо ворони і галки 22 січня сидять на верхівках дерев, то морози скоро посиляться.
- Якщо людина народилася в день Філіпа, то вона буде хорошим миротворцем.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не можна пришивати ґудзики
- Не можна лаятися і сваритися один з одним
- У цей день варто грамотно розпланувати свій день, щоб не провести його просто так
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