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22 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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22 січня – п'ятниця

Сьогодні, 22 січня в Україні відзначають День Соборності. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

22 січня у народному календарі день Філіпа. Вважається, що, якою буде погода 22 січня, таким буде і місяць вересень. Це звичайнісінький трудовий день. Селяни починали господарські роботи, адже затяжні січневі гуляння вже завершувалися. А ще 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві було урочисто оголошено про об'єднання Західноукраїнської Народної Республіки і УНР в єдину державу.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 22 січня, іменини відзначають власники таких імен: Євстрат, Петро, Пилип, Поліект.. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • В Україні відзначають День Соборності.
  • 888 – Гвідо Сполетський був проголошений королем Італії.
  • 1506 – папа Юлій II запрошує на службу до Ватикану швейцарських гвардійців, які з того часу охороняють папську резиденцію.
  • 1724 – Петром I видано указ про обов'язковість знання службовцями державних установ законів і статутів і про заборону виправдовуватися незнанням законів, під страхом штрафів за невиконання.
  • 1861 – французький мандрівник Анрі Муо виявив в джунглях Камбоджі гігантський храмовий комплекс Ангкор Ват.
  • 1863 – почалося Січневе повстання.
  • 1918 – Центральна Рада в IV Універсалі проголосила самостійність УНР
  • 1919 – Директорія УНР проголосила Акт злуки УНР і ЗУНР, ЗУНР перетворено в Західні Області УНР
  • 1969 – молодший лейтенант Радянської Армії Віктор Ільїн здійснив спробу замаху на Генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва.
  • 1992 – 22-23 січня відбувся I Всесвітній конгрес українців.
  • 2005 – міністр закордонних справ Північної Кореї Кім Ке Гван оголосив, що КНДР є ядерною державою.

В Україні відзначають День Соборності - фото 444271
В Україні відзначають День Соборності

ХТО НАРОДИВСЯ 22 СІЧНЯ

  • 1440 Іван III, великий князь Московський, при якому Русь остаточно звільнилася від монголо-татарського ярма.
  • 1561 Бекон Френсіс, англійський філософ, письменник, лорд-канцлер Англії
  • 1775 Андре Марі Ампер, французький учений, один з основоположників електродинаміки.
  • 1788 Лорд Джордж Байрон, англійський поет-романтик.
  • 1898 Сергій Михайлович Ейзенштейн, радянський кінорежисер.
  • 1900 Ернст Буш, німецький актор і співак.
  • 1908 Лев Давидович Ландау, радянський фізик.
  • 1917 Елізабет Серл Лем, перша леді американського хайка.
  • 1933 Мокренко Анатолій, український оперний співак (баритон).
  • 1954 Леонід Ярмольник, радянський і російський актор, продюсер.
  • 1964 Дмитро Корчинський, український політик, громадський діяч, журналіст.
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Байрон

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо день на Філіпа ясний, значить, рік буде врожайним.
  • Якщо ворони і галки 22 січня сидять на верхівках дерев, то морози скоро посиляться.
  • Якщо людина народилася в день Філіпа, то вона буде хорошим миротворцем.
22 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 443142

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сьогодні не можна пришивати ґудзики
  • Не можна лаятися і сваритися один з одним
  • У цей день варто грамотно розпланувати свій день, щоб не провести його просто так

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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