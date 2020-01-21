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22 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 22 січня, відзначають День соборності України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 22 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять преподобного Іона-чудотворця та Пилипа.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 22 січня, іменини відзначають власники таких імен: Петро, Пилип, Антоніна, Пахом та Захар. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День соборності України
- 1648 — почалася Хмельниччина.
- 1861 — Французький мандрівник Анрі Муо натрапив у джунглях Камбоджі на гігантський храмовий комплекс Ангкор-Ват.
- 1863 — Спалахнуло Січневе повстання проти Російської імперії.
- 1905 — Масовий розстріл демонстрації в Петербурзі, "кривава неділя" 1905 року.
- 1918 — Українська Центральна Рада в IV Універсалі проголосила самостійність УНР.
- 1919 — Директорія УНР проголосила Акт Злуки УНР та ЗУНР, ЗУНР перетворено в Західні Області УНР.
- 1963 — Федеральний канцлер ФРН Конрад Аденауер і президент Франції Шарль де Голль підписали в Парижі франко-німецький договір про дружбу - Єлисейський договір.
- 1970 — Відбувся перший регулярний політ Боїнга 747 з пасажирами на борту: з Нью-Йорка за 6 з половиною годин він прибув у Лондон.
- 1987 — Філ Донаг'ю став першим американським ведучим, що провів телевізійні ток-шоу в СРСР.
- 1992 — канадка українського походження Роберта Боднар, завдяки участі в програмі Space Shuttle, стає першою канадкою та першим неврологом у космосі.
- 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Іраном.
- 1992 — 22-23 січня відбувся І Всесвітній конгрес українців.
- 2006 — Ево Моралес склав присягу як Президент Болівії і став першим представником корінного населення, який очолив державу.
- 2010 — Віктор Ющенко підписав Указ про присвоєння провідникові ОУН Степанові Бандері звання Героя України.
- 2014 — перші загиблі на Майдані у Києві.
ХТО НАРОДИВСЯ 22 СІЧНЯ
- 1561 — Френсіс Бекон, англійський філософ, письменник, лорд-канцлер Англії.
- 1775 — Ампер Андре-Марі, французький фізик, хімік і математик, один з основоположників електродинаміки.
- 1788 — Джордж Гордон Байрон, англійський поет (Манфред, Дон Жуан, Каїн, Паломництво Чайльд Гарольда).
- 1908 — Ландау Лев Давидович, радянський фізик-теоретик, лауреат Нобелівської премії.
- 1931 — Сем Кук, американський вокаліст, один із засновників напрямку соул.
- 1933 — Мокренко Анатолій, український оперний співак.
- 1975 — Золтан Алмаші, сучасний український композитор і віолончеліст.
- 1980 — Бен Муді, американський поет-виконавець, музикант і музичний продюсер; колишній учасник гурту Evanescence, наразі член гурту We Are the Fallen.
- 1983 — Катерина Сердюк, українська спортсменка, віце-чемпіонка Олімпійських ігор зі стрільби з лука.
- 1993 — Нетта Барзілай, ізраїльська співачка та переможниця Євробачення 2018
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо сьогодні ясна погода, то новий рік буде щасливим та врожайним;
Якщо на деревах помітно чимало ворон, то морози скоро посиляться;
Якщо птахи сидять на снігу, то варто очікувати на потепління;
У цей день варто прийти до лазні, щоб змити з себе всю святкову безпечність та швидше повернутись у робочий ритм.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна зловживати алкоголем та шкідливою їжею;
- Не можна лаятись та сваритись, а також зациклюватись на негативних думках;
- Не можна займатись важкою фізичною роботою;
- Не можна ігнорувати тих, хто потребує вашої допомоги;
- Не можна виганяти котів на вулицю.
Читайте також: Вихідні і свята у січні 2020: календар робочих і вихідних днів в Україні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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