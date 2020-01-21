Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення

22 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 42
22 січня – середа - фото 1
22 січня – середа

Сьогодні, 22 січня, відзначають День соборності України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять преподобного Іона-чудотворця та Пилипа.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 22 січня, іменини відзначають власники таких імен: Петро, Пилип, Антоніна, Пахом та Захар. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

22 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 371541

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День соборності України
  • 1648 — почалася Хмельниччина.
  • 1861 — Французький мандрівник Анрі Муо натрапив у джунглях Камбоджі на гігантський храмовий комплекс Ангкор-Ват.
  • 1863 — Спалахнуло Січневе повстання проти Російської імперії.
  • 1905 — Масовий розстріл демонстрації в Петербурзі, "кривава неділя" 1905 року.
  • 1918 — Українська Центральна Рада в IV Універсалі проголосила самостійність УНР.
  • 1919 — Директорія УНР проголосила Акт Злуки УНР та ЗУНР, ЗУНР перетворено в Західні Області УНР.
  • 1963 — Федеральний канцлер ФРН Конрад Аденауер і президент Франції Шарль де Голль підписали в Парижі франко-німецький договір про дружбу - Єлисейський договір.
  • 1970 — Відбувся перший регулярний політ Боїнга 747 з пасажирами на борту: з Нью-Йорка за 6 з половиною годин він прибув у Лондон.
  • 1987 — Філ Донаг'ю став першим американським ведучим, що провів телевізійні ток-шоу в СРСР.
  • 1992 — канадка українського походження Роберта Боднар, завдяки участі в програмі Space Shuttle, стає першою канадкою та першим неврологом у космосі.
  • 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Іраном.
  • 1992 — 22-23 січня відбувся І Всесвітній конгрес українців.
  • 2006 — Ево Моралес склав присягу як Президент Болівії і став першим представником корінного населення, який очолив державу.
  • 2010 — Віктор Ющенко підписав Указ про присвоєння провідникові ОУН Степанові Бандері звання Героя України.
  • 2014 — перші загиблі на Майдані у Києві.
22 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 381196

ХТО НАРОДИВСЯ 22 СІЧНЯ

  • 1561 — Френсіс Бекон, англійський філософ, письменник, лорд-канцлер Англії.
  • 1775 — Ампер Андре-Марі, французький фізик, хімік і математик, один з основоположників електродинаміки.
  • 1788 — Джордж Гордон Байрон, англійський поет (Манфред, Дон Жуан, Каїн, Паломництво Чайльд Гарольда).
  • 1908 — Ландау Лев Давидович, радянський фізик-теоретик, лауреат Нобелівської премії.
  • 1931 — Сем Кук, американський вокаліст, один із засновників напрямку соул.
  • 1933 — Мокренко Анатолій, український оперний співак.
  • 1975 — Золтан Алмаші, сучасний український композитор і віолончеліст.
  • 1980 — Бен Муді, американський поет-виконавець, музикант і музичний продюсер; колишній учасник гурту Evanescence, наразі член гурту We Are the Fallen.
  • 1983 — Катерина Сердюк, українська спортсменка, віце-чемпіонка Олімпійських ігор зі стрільби з лука.
  • 1993 — Нетта Барзілай, ізраїльська співачка та переможниця Євробачення 2018​

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо сьогодні ясна погода, то новий рік буде щасливим та врожайним;
    Якщо на деревах помітно чимало ворон, то морози скоро посиляться;
    Якщо птахи сидять на снігу, то варто очікувати на потепління;
    У цей день варто прийти до лазні, щоб змити з себе всю святкову безпечність та швидше повернутись у робочий ритм.
22 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 381197

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна зловживати алкоголем та шкідливою їжею;
  • Не можна лаятись та сваритись, а також зациклюватись на негативних думках;
  • Не можна займатись важкою фізичною роботою;
  • Не можна ігнорувати тих, хто потребує вашої допомоги;
  • Не можна виганяти котів на вулицю.

Читайте також: Вихідні і свята у січні 2020: календар робочих і вихідних днів в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: відверта Аманда Ніколь заводить мережу пишними грудьми та сідницями (18+)
  • 19 cічня, 18:50
  • 1837
Подружка Джокера і амазонка: які фільми за коміксами DC вийдуть у 2020
  • 19 cічня, 14:15
  • 128
Nokia N90 та 808 PureView: якими були найкрутіші камерофони минулих 20 років
  • 20 cічня, 12:15
  • 1024
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна