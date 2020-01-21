22 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 22 січня, відзначають День соборності України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять преподобного Іона-чудотворця та Пилипа.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 22 січня, іменини відзначають власники таких імен: Петро, Пилип, Антоніна, Пахом та Захар. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День соборності України

1648 — почалася Хмельниччина.

1861 — Французький мандрівник Анрі Муо натрапив у джунглях Камбоджі на гігантський храмовий комплекс Ангкор-Ват.

1863 — Спалахнуло Січневе повстання проти Російської імперії.

1905 — Масовий розстріл демонстрації в Петербурзі, "кривава неділя" 1905 року.

1918 — Українська Центральна Рада в IV Універсалі проголосила самостійність УНР.

1919 — Директорія УНР проголосила Акт Злуки УНР та ЗУНР, ЗУНР перетворено в Західні Області УНР.

1963 — Федеральний канцлер ФРН Конрад Аденауер і президент Франції Шарль де Голль підписали в Парижі франко-німецький договір про дружбу - Єлисейський договір.

1970 — Відбувся перший регулярний політ Боїнга 747 з пасажирами на борту: з Нью-Йорка за 6 з половиною годин він прибув у Лондон.

1987 — Філ Донаг'ю став першим американським ведучим, що провів телевізійні ток-шоу в СРСР.

1992 — канадка українського походження Роберта Боднар, завдяки участі в програмі Space Shuttle, стає першою канадкою та першим неврологом у космосі.

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Іраном.

1992 — 22-23 січня відбувся І Всесвітній конгрес українців.

2006 — Ево Моралес склав присягу як Президент Болівії і став першим представником корінного населення, який очолив державу.

2010 — Віктор Ющенко підписав Указ про присвоєння провідникові ОУН Степанові Бандері звання Героя України.

2014 — перші загиблі на Майдані у Києві.

ХТО НАРОДИВСЯ 22 СІЧНЯ

1561 — Френсіс Бекон, англійський філософ, письменник, лорд-канцлер Англії.

1775 — Ампер Андре-Марі, французький фізик, хімік і математик, один з основоположників електродинаміки.

1788 — Джордж Гордон Байрон, англійський поет (Манфред, Дон Жуан, Каїн, Паломництво Чайльд Гарольда).

1908 — Ландау Лев Давидович, радянський фізик-теоретик, лауреат Нобелівської премії.

1931 — Сем Кук, американський вокаліст, один із засновників напрямку соул.

1933 — Мокренко Анатолій, український оперний співак.

1975 — Золтан Алмаші, сучасний український композитор і віолончеліст.

1980 — Бен Муді, американський поет-виконавець, музикант і музичний продюсер; колишній учасник гурту Evanescence, наразі член гурту We Are the Fallen.

1983 — Катерина Сердюк, українська спортсменка, віце-чемпіонка Олімпійських ігор зі стрільби з лука.

1993 — Нетта Барзілай, ізраїльська співачка та переможниця Євробачення 2018​



НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо сьогодні ясна погода, то новий рік буде щасливим та врожайним;

Якщо на деревах помітно чимало ворон, то морози скоро посиляться;

Якщо птахи сидять на снігу, то варто очікувати на потепління;

У цей день варто прийти до лазні, щоб змити з себе всю святкову безпечність та швидше повернутись у робочий ритм.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна зловживати алкоголем та шкідливою їжею;

Не можна лаятись та сваритись, а також зациклюватись на негативних думках;

Не можна займатись важкою фізичною роботою;

Не можна ігнорувати тих, хто потребує вашої допомоги;

Не можна виганяти котів на вулицю.

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